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Суд приговорил морпеха ВСУ к пожизненному сроку за убийство беженцев

Суд приговорил морпеха ВСУ к пожизненному сроку за убийство беженцев - 12.12.2023 Украина.ру

Суд приговорил морпеха ВСУ к пожизненному сроку за убийство беженцев

Остаток жизни проведёт в тюрьме морпех Вооружённых сил Украины расстрелявший автомобиль с четырьмя беженцами, которые погибли на месте от полученных ранений. Соответствующий приговор вынес Верховный суд ДНР, передаёт РИА Новости

2023-12-12T18:17

2023-12-12T18:17

2023-12-12T18:17

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Установлено, что в марте 2022 года Шалар совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции на улице Карпинского в Мариуполе. В один из дней они обнаружили движущийся по дороге микроавтобус и легковой автомобиль с белыми лентами на зеркалах, в салоне каждого из которых находились водитель и пассажир. Такими лентами обычно обозначались машины беженцев, пытавшихся покинуть зону боевых действий. Выполняя приказ командира на ликвидацию мирного населения, Шалар расстрелял автомобили с беженцами, в результате чего четыре человека погибли на месте. Морпеха ВСУ признали виновным в убийстве лиц, совершенном по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Ранее СКРФ информировал о вынесении подобных приговоров в отношении украинских военнослужащих, совершавших военные преступления в Мариуполе и других городах зоны Спецоперации.

https://ukraina.ru/20231128/1051511498.html

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новости, украина, всу, сво, морпехи, мариуполь, днр, донбасс