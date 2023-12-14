https://ukraina.ru/20231214/1052131283.html

В Германии судят шпиона, который продал ФСБ данные о тактике и потерях ВСУ – Bild

В Германии судят шпиона, который продал ФСБ данные о тактике и потерях ВСУ – Bild - 14.12.2023 Украина.ру

В Германии судят шпиона, который продал ФСБ данные о тактике и потерях ВСУ – Bild

За сотрудничество с ФСБ РФ в Германии судят 52-летнего полковника бундесвера Карстена Л., возглавлявшего отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Его подозревают в передаче сведений о тактике и потерях Вооружённых сил Украины, передаёт издание Bild

2023-12-14T20:25

2023-12-14T20:25

2023-12-14T20:25

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Офицера обвиняют в госизмене и разглашении гостайны российским спецслужбам. Утверждается, что за передачу данных ФСБ Карстен Л. получил денежное вознаграждение в виде 850 тысяч евро. По данным следователей, полковника к такой сделке склонил российский бизнесмен, который сотрудничал с ФСБ, убедив что информация BND "может быть полезна для обеих наших стран". Так, в октябре 2022 года полковник извлёк с рабочего компьютера четыре файла с секретными данными о тактике, потерях и операциях ВСУ и ходе Спецоперации и передал посреднику, который доставил файлы агентам российских спецслужб.Судебный процесс продлится как минимум до лета, уточняют журналисты. За это время планируется провести более 50-ти заседаний. В BND это дело считают одним из самых серьёзных случаев госизмены в истории ФРГ, причём степень ущерба не поддаётся измерению. Сам Карстен Л. отказывается давать показания и, как отмечает BILD, продолжает получать от государства зарплату в 7613 евро месяц. Коллеги считают, что на предательство его подтолкнуло несогласие с миграционной и экономической политикой властей Германии. Если суд признает его виновным, в тюрьме Карстен Л. рискует провести всю жизнь. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растёт за счёт тех, кто "преследует интересы своего народа".

https://ukraina.ru/20231109/1050877714.html

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новости, германия, шпионы, фсб, всу, спецоперация, потери всу, суд, бундесвер