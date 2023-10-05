Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции
21:10 05.10.2023 (обновлено: 22:18 05.10.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Пророссийски настроенных жителей Германии становится больше. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что у него и сегодня остаются друзья в ФРГ. Более того, их количество растёт
"Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии, хотя у меня там есть друзья, и количество их растёт, как ни покажется странным", – сказал он.
Почти то же самое констатировал Владимир Путин о французах, отвечая на вопрос внука де Голля Пьера.
"Друзей России во Франции немало и их количество растёт", – отметил президент, добавив, что для российской стороны – большая честь принимать потомка генерала Де Голля.
Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News заявила, что в мире растёт российское влияние. Этому способствует политика президента РФ Владимира Путина.