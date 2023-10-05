Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции
Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции - 05.10.2023 Украина.ру
Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции
Пророссийски настроенных жителей Германии становится больше. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что у него и сегодня остаются друзья в ФРГ. Более того, их количество растёт
2023-10-05T21:10
2023-10-05T22:18
владимир путин
валдай
германия
франция
новости
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Почти то же самое констатировал Владимир Путин о французах, отвечая на вопрос внука де Голля Пьера. Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News заявила, что в мире растёт российское влияние. Этому способствует политика президента РФ Владимира Путина.
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владимир путин, валдай, германия, франция, новости
Владимир Путин, Валдай, Германия, Франция, Новости

Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции

21:10 05.10.2023 (обновлено: 22:18 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пророссийски настроенных жителей Германии становится больше. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что у него и сегодня остаются друзья в ФРГ. Более того, их количество растёт

"Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии, хотя у меня там есть друзья, и количество их растёт, как ни покажется странным", – сказал он.

Почти то же самое констатировал Владимир Путин о французах, отвечая на вопрос внука де Голля Пьера.

"Друзей России во Франции немало и их количество растёт", – отметил президент, добавив, что для российской стороны – большая честь принимать потомка генерала Де Голля.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News заявила, что в мире растёт российское влияние. Этому способствует политика президента РФ Владимира Путина.
 
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