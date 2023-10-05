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Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции

Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции - 05.10.2023 Украина.ру

Путин заявил об увеличении количества сторонников России в ФРГ и Франции

Пророссийски настроенных жителей Германии становится больше. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что у него и сегодня остаются друзья в ФРГ. Более того, их количество растёт

2023-10-05T21:10

2023-10-05T21:10

2023-10-05T22:18

владимир путин

валдай

германия

франция

новости

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Почти то же самое констатировал Владимир Путин о французах, отвечая на вопрос внука де Голля Пьера. Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News заявила, что в мире растёт российское влияние. Этому способствует политика президента РФ Владимира Путина.

валдай

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владимир путин, валдай, германия, франция, новости