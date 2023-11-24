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Данилов призвал украинцев готовиться к худшему

Данилов призвал украинцев готовиться к худшему - 24.11.2023 Украина.ру

Данилов призвал украинцев готовиться к худшему

Никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала "Говорит великий Львов"

2023-11-24T20:44

2023-11-24T20:44

2023-11-24T20:44

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Произнося мотивирующую речь, он также призвал украинцев готовится к худшему сценарию и пониманию, что помощь западных союзников Киева на исходе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый "комплексный мобилизационный план", который ужесточит и без того насильственные методы отправки на фронт. Согласно распространённой информации, на Украине ликвидируют возможность отсрочки от призыва путём получения второго, предвысшего или высшего образования, на военный учёт примут осужденных за совершение уголовного правонарушения, а военнообязанные, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, потеряют право на отсрочку.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей данилов, сво, снбо