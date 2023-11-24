Данилов призвал украинцев готовиться к худшему - 24.11.2023 Украина.ру
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Данилов призвал украинцев готовиться к худшему
Данилов призвал украинцев готовиться к худшему - 24.11.2023 Украина.ру
Данилов призвал украинцев готовиться к худшему
Никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала "Говорит великий Львов"
2023-11-24T20:44
2023-11-24T20:44
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Произнося мотивирующую речь, он также призвал украинцев готовится к худшему сценарию и пониманию, что помощь западных союзников Киева на исходе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый "комплексный мобилизационный план", который ужесточит и без того насильственные методы отправки на фронт. Согласно распространённой информации, на Украине ликвидируют возможность отсрочки от призыва путём получения второго, предвысшего или высшего образования, на военный учёт примут осужденных за совершение уголовного правонарушения, а военнообязанные, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, потеряют право на отсрочку.
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новости, украина, алексей данилов, сво, снбо
Новости, Украина, Алексей Данилов, СВО, СНБО

Данилов призвал украинцев готовиться к худшему

20:44 24.11.2023
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанксекретарь СНБО Алексей Данилов
секретарь СНБО Алексей Данилов
© пресс-служба президента Украины
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Никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала "Говорит великий Львов"
Произнося мотивирующую речь, он также призвал украинцев готовится к худшему сценарию и пониманию, что помощь западных союзников Киева на исходе.
"Благодаря своим силам мы держим фронт, держим нашу страну. Если говорить про месяц, два, год, полтора, то чем дальше, тем будет сложнее. Это надо признать. И не надо – ещё раз подчеркиваю – считать, что нас будут кормить всю жизнь и мы всю жизнь будем получать помощь. Нам пора повзрослеть и решить, каким образом развивать свою страну", – сказал Данилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый "комплексный мобилизационный план", который ужесточит и без того насильственные методы отправки на фронт. Согласно распространённой информации, на Украине ликвидируют возможность отсрочки от призыва путём получения второго, предвысшего или высшего образования, на военный учёт примут осужденных за совершение уголовного правонарушения, а военнообязанные, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, потеряют право на отсрочку.
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловСВОСНБО
 
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