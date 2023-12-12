МакКонелл: Украине помощь нужна, но давайте готовить ВС США к сдерживанию китайской агрессии
Без изменений в пограничной политике США финансовая поддержка Украине не поступит. Сегодня приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии, считает лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, передаёт CNN
"Макконнелл повторил лидера большинства Чака Шумера в вопросе необходимости срочного финансирования Украины, но все же настоял, чтобы это было частью более масштабного пакета, который включает изменения в политике безопасности границ", – говорится в статье.
Несмотря на его поддерживающую Киев позицию, Макконнелл заявил, что границы США должны быть неприкосновенны, так как "Россия, Китай и Северная Корея работают вместе, чтобы подорвать Америку и Запад".
"Моя поддержка Украины и Израиля непоколебима. Я привержен подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии. Я полон решимости взять под контроль кризис национальной безопасности на южной границе, и я собираюсь работать над этим столько, сколько потребуется ”, - сказал он.
Как сообщает Politico, на сегодняшний день пограничная безопасность США является основным сдерживающим фактором в вопросах финансирования Украины.
Ранее президент США Джо Байден, обосновывая дальнейшую поддержку Киева, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По его словам, президент РФ Владимир Путин "не остановится на одной Украине".