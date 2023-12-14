"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО
Депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев оценил мнение президента России Владимира Путина касательно специальной военной операции. Об этом он написал 14 декабря в своём телеграм-канале
Гурулёв отметил, что, что Владимир Путин "один из очень немногих мировых лидеров, который умеет так точно и взвешенно отвечать на любые вопросы, не скатываясь в оскорбления, переливания из пустого в порожнее и штампы".
Российский президент прокомментировал ход СВО. "И ответ сколь ожидаемый, столь и желанный - только до Победы, только до достижения первоначально поставленных целей", написал депутат.
"Отдельно скажу, что в ответах президента достаточно много спокойного и уверенного оптимизма: мы знаем, что и как делать на фронте, делаем это и не жертвуем жизнями наших солдат и офицеров. Постепенно идём вперёд, и дойдём до конца", - написал Гурулёв.
Помимо этого, не осталось ни одного ключевого вопроса, на который бы не получили ответа, считает Гурулёв.
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