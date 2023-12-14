https://ukraina.ru/20231214/1052124550.html

"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО

"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО - 14.12.2023 Украина.ру

"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО

Депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев оценил мнение президента России Владимира Путина касательно специальной военной операции. Об этом он написал 14 декабря в своём телеграм-канале

2023-12-14T17:27

2023-12-14T17:27

2023-12-14T17:27

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Гурулёв отметил, что, что Владимир Путин "один из очень немногих мировых лидеров, который умеет так точно и взвешенно отвечать на любые вопросы, не скатываясь в оскорбления, переливания из пустого в порожнее и штампы".Российский президент прокомментировал ход СВО. "И ответ сколь ожидаемый, столь и желанный - только до Победы, только до достижения первоначально поставленных целей", написал депутат.Помимо этого, не осталось ни одного ключевого вопроса, на который бы не получили ответа, считает Гурулёв.

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2023

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новости, россия, владимир путин, спецоперация, сво