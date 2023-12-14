"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО - 14.12.2023 Украина.ру
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"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО
"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО - 14.12.2023 Украина.ру
"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО
Депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев оценил мнение президента России Владимира Путина касательно специальной военной операции. Об этом он написал 14 декабря в своём телеграм-канале
2023-12-14T17:27
2023-12-14T17:27
новости
россия
владимир путин
спецоперация
сво
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Гурулёв отметил, что, что Владимир Путин "один из очень немногих мировых лидеров, который умеет так точно и взвешенно отвечать на любые вопросы, не скатываясь в оскорбления, переливания из пустого в порожнее и штампы".Российский президент прокомментировал ход СВО. "И ответ сколь ожидаемый, столь и желанный - только до Победы, только до достижения первоначально поставленных целей", написал депутат.Помимо этого, не осталось ни одного ключевого вопроса, на который бы не получили ответа, считает Гурулёв.
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новости, россия, владимир путин, спецоперация, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Спецоперация, СВО

"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВО

17:27 14.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев оценил мнение президента России Владимира Путина касательно специальной военной операции. Об этом он написал 14 декабря в своём телеграм-канале
Гурулёв отметил, что, что Владимир Путин "один из очень немногих мировых лидеров, который умеет так точно и взвешенно отвечать на любые вопросы, не скатываясь в оскорбления, переливания из пустого в порожнее и штампы".
Российский президент прокомментировал ход СВО. "И ответ сколь ожидаемый, столь и желанный - только до Победы, только до достижения первоначально поставленных целей", написал депутат.

"Отдельно скажу, что в ответах президента достаточно много спокойного и уверенного оптимизма: мы знаем, что и как делать на фронте, делаем это и не жертвуем жизнями наших солдат и офицеров. Постепенно идём вперёд, и дойдём до конца", - написал Гурулёв.

Помимо этого, не осталось ни одного ключевого вопроса, на который бы не получили ответа, считает Гурулёв.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
13:59
Владимир Путин: Россия остается и задачи не меняютсяВ этом году минует 24 года, как 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин сыграл в свою знаменитую игру "я -- ухожу": устал и добровольно ушел в отставку, окончательно открыв путь в большую политику тогдашнему главе российского правительство Владимиру Путину.
 
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