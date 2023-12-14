https://ukraina.ru/20231214/1052121142.html

Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин

Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин - 14.12.2023 Украина.ру

Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин

Специфика устройства газотранспортной сети Украины создает условия для потребления газа, пояснил президент России

2023-12-14T16:14

2023-12-14T16:14

2023-12-14T16:31

новости

новости украины

россия

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052107994_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_e524f3c4c67ef75fdfeee2dc69b3b752.jpg

Украина не отказалась от потребления российского газа. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По его словам Киев находит определенные способы, чтобы получать топливо. Это обстоятельство не влияет на исполнение обязательств перед добросовестными потребителями. В частности, перед южной Европой. "Газпром" – надежный партнер, у которого есть контрактные обязательства, и он их исполняет, подчеркнул президент."Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию? Да и деньги они платят исправно, причем деньги приличные. Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать не собираемся", – добавил Путин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, россия, газ