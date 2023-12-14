Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин - 14.12.2023 Украина.ру
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Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин
Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин - 14.12.2023 Украина.ру
Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин
Специфика устройства газотранспортной сети Украины создает условия для потребления газа, пояснил президент России
2023-12-14T16:14
2023-12-14T16:31
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Украина не отказалась от потребления российского газа. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По его словам Киев находит определенные способы, чтобы получать топливо. Это обстоятельство не влияет на исполнение обязательств перед добросовестными потребителями. В частности, перед южной Европой. "Газпром" – надежный партнер, у которого есть контрактные обязательства, и он их исполняет, подчеркнул президент."Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию? Да и деньги они платят исправно, причем деньги приличные. Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать не собираемся", – добавил Путин.
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Новости, Новости Украины, Россия, газ

Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин

16:14 14.12.2023 (обновлено: 16:31 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Специфика устройства газотранспортной сети Украины создает условия для потребления газа, пояснил президент России
Украина не отказалась от потребления российского газа. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По его словам Киев находит определенные способы, чтобы получать топливо.

"Украина на самом деле потребляет российский газ, газотранспортная сеть устроена так, что как только газ заходит на территорию страны, вжух — и растекается", – пояснил сказал Владимир Путин.

Это обстоятельство не влияет на исполнение обязательств перед добросовестными потребителями. В частности, перед южной Европой. "Газпром" – надежный партнер, у которого есть контрактные обязательства, и он их исполняет, подчеркнул президент.
"Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию? Да и деньги они платят исправно, причем деньги приличные. Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать не собираемся", – добавил Путин.
 
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