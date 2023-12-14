Украина продолжает потреблять российский газ – Владимир Путин
16:14 14.12.2023 (обновлено: 16:31 14.12.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Специфика устройства газотранспортной сети Украины создает условия для потребления газа, пояснил президент России
Украина не отказалась от потребления российского газа. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По его словам Киев находит определенные способы, чтобы получать топливо.
"Украина на самом деле потребляет российский газ, газотранспортная сеть устроена так, что как только газ заходит на территорию страны, вжух — и растекается", – пояснил сказал Владимир Путин.
Это обстоятельство не влияет на исполнение обязательств перед добросовестными потребителями. В частности, перед южной Европой. "Газпром" – надежный партнер, у которого есть контрактные обязательства, и он их исполняет, подчеркнул президент.
"Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию? Да и деньги они платят исправно, причем деньги приличные. Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать не собираемся", – добавил Путин.