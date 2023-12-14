ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин
14:16 14.12.2023 (обновлено: 14:19 14.12.2023)
В результате обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка пострадали пять человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
"В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка "Космос" есть двое погибших и трое раненых. Анкетные данные уточняются", - написал он.
Утром 14 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики.
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 135 единиц различных боеприпасов, уточнили в СЦКК.
02:36Киевские каратели за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)