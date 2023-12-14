ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин - 14.12.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин
ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин - 14.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин
В результате обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка пострадали пять человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2023-12-14T14:16
2023-12-14T14:19
новости
днр
донецкая народная республика
донецк
обстрелы
всу
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Утром 14 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики.Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 135 единиц различных боеприпасов, уточнили в СЦКК.
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новости, днр, донецкая народная республика, донецк, обстрелы, всу, алексей кулемзин
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, обстрелы, ВСУ, Алексей Кулемзин

ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин

14:16 14.12.2023 (обновлено: 14:19 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В результате обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка пострадали пять человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
"В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка "Космос" есть двое погибших и трое раненых. Анкетные данные уточняются", - написал он.
Утром 14 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики.
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 135 единиц различных боеприпасов, уточнили в СЦКК.
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
02:36
Киевские каратели за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкобстрелыВСУАлексей Кулемзин
 
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