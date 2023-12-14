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ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин

ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин - 14.12.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк, два человека погибли - Кулемзин

В результате обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка пострадали пять человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале

2023-12-14T14:16

2023-12-14T14:16

2023-12-14T14:19

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Утром 14 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 41 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики.Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 135 единиц различных боеприпасов, уточнили в СЦКК.

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новости, днр, донецкая народная республика, донецк, обстрелы, всу, алексей кулемзин