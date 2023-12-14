https://ukraina.ru/20231214/1052105838.html

Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте

Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте - 14.12.2023 Украина.ру

Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте

Ситуация с беспилотниками на фронте улучшается, это факт. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции

2023-12-14T13:31

2023-12-14T13:31

2023-12-14T13:31

владимир путин

дроны

беспилотники

новости

россия

сво

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Он отметил, что российским военным не всегда хватает дронов, так как линия фронта растянулась почти на две тысячи километров.Он также выразил благодарность волонтерам, которые собирают средства для ВС РФ и помогают другими способами.

https://ukraina.ru/20231214/1052105192.html

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2023

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владимир путин, дроны, беспилотники, новости, россия, сво