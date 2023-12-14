Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте
Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте
Ситуация с беспилотниками на фронте улучшается, это факт. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T13:31
2023-12-14T13:31
владимир путин
дроны
беспилотники
новости
россия
сво
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Он отметил, что российским военным не всегда хватает дронов, так как линия фронта растянулась почти на две тысячи километров.Он также выразил благодарность волонтерам, которые собирают средства для ВС РФ и помогают другими способами.
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владимир путин, дроны, беспилотники, новости, россия, сво
Владимир Путин, дроны, беспилотники, Новости, Россия, СВО

Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте

13:31 14.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ситуация с беспилотниками на фронте улучшается, это факт. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
Он отметил, что российским военным не всегда хватает дронов, так как линия фронта растянулась почти на две тысячи километров.
"Не везде все вовремя поставляется. Но собственное производство растет, и закупается - многое частным образом, за границей... Минобороны, промышленность конечно активно работают в этом направлении. <...> Будем наращивать (производство), разумеется", - пообещал Путин.
Он также выразил благодарность волонтерам, которые собирают средства для ВС РФ и помогают другими способами.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
13:12
Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионовВ федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией
 
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