Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Ситуация с беспилотниками на фронте улучшается, это факт. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
Он отметил, что российским военным не всегда хватает дронов, так как линия фронта растянулась почти на две тысячи километров.
"Не везде все вовремя поставляется. Но собственное производство растет, и закупается - многое частным образом, за границей... Минобороны, промышленность конечно активно работают в этом направлении. <...> Будем наращивать (производство), разумеется", - пообещал Путин.
Он также выразил благодарность волонтерам, которые собирают средства для ВС РФ и помогают другими способами.
13:12Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионовВ федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией