Дмитрий Выдрин: Зеленский ворвался в Вашингтон в интимный кульминационный момент — этого ему не простят - 14.12.2023 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин: Зеленский ворвался в Вашингтон в интимный кульминационный момент — этого ему не простят
Дмитрий Выдрин: Зеленский ворвался в Вашингтон в интимный кульминационный момент — этого ему не простят - 14.12.2023 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Зеленский ворвался в Вашингтон в интимный кульминационный момент — этого ему не простят
Украинский народ, ломая православные традиции, может повторить трагедию племени Майя, считает политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2023-12-14T12:55
2023-12-14T12:55
интервью
владимир зеленский
сша
украина
дмитрий выдрин
новый год
православие
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В интервью изданию Украина.ру он также объяснил, какую грубую ошибку Владимир Зеленский совершил во время визита в Вашингтон.Напомним, Зеленский 11 декабря посетил Вашингтон, где просил очередной пакет помощи для противостояния с Россией. Это третья поездка украинского президента в Соединенные Штаты за минувшие полтора года.— Дмитрий Игнатьевич, во всех политических проявлениях вы ищете прежде всего моральную, нравственную подоплеку, философский смысл. Что вы в этом плане думаете о поездке Владимира Зеленского в Вашингтон, где он опять просил денег, оружия, усиления санкций против России?— Есть такой замечательный, но ныне подзабытый роман чешского писателя Ярослава Гавличека — "Невидимый". Там герой, простой инженер, женится на девице из очень богатой семьи. И не нарадуется своему счастью, пока его не посвящают в семейную тайну.У его жены существует родной брат — неизлечимо душевно больной, который внушил себе, что он человек-невидимка. Врачи требуют от близких, чтобы те всячески потакали его фантазии, дабы еще больше не травмировать больную психику. Например, если этот псих крадет у вас во время обеда из-под носа вилку, нужно лишь беспомощно озираться.В общем, ценой принятия в родовитую семью для героя является единственное, но жесткое условие — полное соблюдение указанных правил семейного общежития.Вначале герой считает, что это не такая уж большая плата за право приобщения к знатной и состоятельной фамилии. И так он полагает до тех пор, пока братишка не пытается, пользуясь своей "невидимостью", просочиться в спальню молодоженов в самый кульминационный момент.Наш персонаж "вламывает" ему по полной: да, ты друг — невидимый, но до определенной черты.Глядя на телодвижения украинского президента, я все чаще вспоминаю эту историю. Он [Зеленский], видимо, по Станиславскому, внушил себе, что является самой влиятельной, харизматичной, интригующей политической фигурой мира — по крайней мере, западного.Запад же явно договорился внутри своего семейства потакать этой больной фантазии. Действительно, ему европейские парламенты аплодируют стоя, американские журналы публикуют его фото на обложках. Его обслуживают лучшие израильские врачи, охраняют элитные британские бодигарды.Но вот беда. Запад не любит, когда у него требуют деньги. Да, издалека, робко, по мелочи просить еще можно. Но врываться с шумными и запредельными требованиями в "спальню" (в смысле — в самые интимные западные локации, где делятся по-настоящему большие деньги) не позволено никому.Поведение Зеленского в Вашингтоне, которое даже привычные ко всему конгрессмены расценивают как шантаж, это явный перебор. Короче говоря, он перестал быть для Запада "невидимым". Потакать его все более хамоватым и бесконечным притязаниям уже не будут. Это увидели! И результаты поездки как раз об этом и свидетельствуют.— Приближается Новый 2024 год. Скажите, что вы лично ждете от него?— Самое простое — заглянуть в нумерологию. Там число 2024 означает, что те, кто к нему приобщены, заигрались в "доброжелателей". Я в эзотерику не особо верю, но тут соглашусь: наступающий год будет временем жестких действий, беспощадных решений и болезненных расставаний с иллюзиями.В мире, в том числе в России, до последнего момента были живы иллюзии, что многие проблемы — и внутренние, и внешние — можно решить договорами, уговорами, компромиссами. Соответственно, ключевые решения откладывались, переносились в будущее, пролонгировались…Новый год покажет, что откладывать дальше невозможно. Это будет год решений: политических, экономических, кадровых, военных.Мы увидим принципиально новых лидеров в других странах. Мы станем свидетелями энергичной смены элиты в нашей стране. Наш лидер, подтвердив свою высокую легитимность, неизбежно даст старт радикальным кадровым изменениям — и в административной, и в региональной, и в банковской, и культурной, и в спортивной сфере. Новый год ему в помощь!— Есть дли у вас в семье какие-нибудь особые новогодние традиции? Расскажите о них.— Мы — традиционная семья. А, значит, своих особых семейных традиций у нас нет. Просто подчиняемся привычному ходу событий: многолюдно, сытно, весело, достойно. То есть, как обычно, соберем побольше близких и друзей и постараемся выполнить их явные и тайные пожелания.Я, например, выведал, что внук Кирилл хотел бы иметь полицейскую дубинку. Пришлось зимней ночью вырубить "мента" и забрать "сувенир" — шучу, конечно. Я купил дубинку на барахолке. Но суть ясна — старайтесь дарить не банальные сувениры, а реализовывать именно тайные желания. Это запомнится дольше.— Новая украинская власть пытается сломать традицию и перенести празднование православного Рождества на католическую дату 25 декабря. Как вы думаете, какова цель этого действия?— Многие мои коллеги прокомментировали это решение как банальный "прогиб" Украины перед Западом. Мол, мы настолько ментально близки, что даже праздновать хотим вместе.Для меня лично это вызов судьбе страны, вызов карме народа. Мудрейший Павел Александрович Флоренский в своей дивной книге "Имена" предостерегал от изменения имени, которым вас нарекли при рождении. Это может испортить, надломить саму судьбу. Но и главные даты, события личности или социума менять произвольно недопустимо и так же опасно.Своя дата православного Рождества за много веков укоренилась в генной памяти народа. А производить генную инженерию, не зная ее последствий, — занятие крайне рискованное. Народ Майя погиб, когда ему попытались изменить календарь. Как бы и здесь подобного не случилось.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20231212/1052008831.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, владимир зеленский, сша, украина, дмитрий выдрин, новый год, православие
Интервью, Владимир Зеленский, США, Украина, Дмитрий Выдрин, Новый год, Православие

Дмитрий Выдрин: Зеленский ворвался в Вашингтон в интимный кульминационный момент — этого ему не простят

12:55 14.12.2023
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский народ, ломая православные традиции, может повторить трагедию племени Майя, считает политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
В интервью изданию Украина.ру он также объяснил, какую грубую ошибку Владимир Зеленский совершил во время визита в Вашингтон.
Напомним, Зеленский 11 декабря посетил Вашингтон, где просил очередной пакет помощи для противостояния с Россией. Это третья поездка украинского президента в Соединенные Штаты за минувшие полтора года.
— Дмитрий Игнатьевич, во всех политических проявлениях вы ищете прежде всего моральную, нравственную подоплеку, философский смысл. Что вы в этом плане думаете о поездке Владимира Зеленского в Вашингтон, где он опять просил денег, оружия, усиления санкций против России?
— Есть такой замечательный, но ныне подзабытый роман чешского писателя Ярослава Гавличека — "Невидимый". Там герой, простой инженер, женится на девице из очень богатой семьи. И не нарадуется своему счастью, пока его не посвящают в семейную тайну.
У его жены существует родной брат — неизлечимо душевно больной, который внушил себе, что он человек-невидимка. Врачи требуют от близких, чтобы те всячески потакали его фантазии, дабы еще больше не травмировать больную психику. Например, если этот псих крадет у вас во время обеда из-под носа вилку, нужно лишь беспомощно озираться.
В общем, ценой принятия в родовитую семью для героя является единственное, но жесткое условие — полное соблюдение указанных правил семейного общежития.
Вначале герой считает, что это не такая уж большая плата за право приобщения к знатной и состоятельной фамилии. И так он полагает до тех пор, пока братишка не пытается, пользуясь своей "невидимостью", просочиться в спальню молодоженов в самый кульминационный момент.
Наш персонаж "вламывает" ему по полной: да, ты друг — невидимый, но до определенной черты.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Глядя на телодвижения украинского президента, я все чаще вспоминаю эту историю. Он [Зеленский], видимо, по Станиславскому, внушил себе, что является самой влиятельной, харизматичной, интригующей политической фигурой мира — по крайней мере, западного.
Запад же явно договорился внутри своего семейства потакать этой больной фантазии. Действительно, ему европейские парламенты аплодируют стоя, американские журналы публикуют его фото на обложках. Его обслуживают лучшие израильские врачи, охраняют элитные британские бодигарды.
Но вот беда. Запад не любит, когда у него требуют деньги. Да, издалека, робко, по мелочи просить еще можно. Но врываться с шумными и запредельными требованиями в "спальню" (в смысле — в самые интимные западные локации, где делятся по-настоящему большие деньги) не позволено никому.
Поведение Зеленского в Вашингтоне, которое даже привычные ко всему конгрессмены расценивают как шантаж, это явный перебор. Короче говоря, он перестал быть для Запада "невидимым". Потакать его все более хамоватым и бесконечным притязаниям уже не будут. Это увидели! И результаты поездки как раз об этом и свидетельствуют.
— Приближается Новый 2024 год. Скажите, что вы лично ждете от него?
— Самое простое — заглянуть в нумерологию. Там число 2024 означает, что те, кто к нему приобщены, заигрались в "доброжелателей". Я в эзотерику не особо верю, но тут соглашусь: наступающий год будет временем жестких действий, беспощадных решений и болезненных расставаний с иллюзиями.
В мире, в том числе в России, до последнего момента были живы иллюзии, что многие проблемы — и внутренние, и внешние — можно решить договорами, уговорами, компромиссами. Соответственно, ключевые решения откладывались, переносились в будущее, пролонгировались…
Новый год покажет, что откладывать дальше невозможно. Это будет год решений: политических, экономических, кадровых, военных.
Мы увидим принципиально новых лидеров в других странах. Мы станем свидетелями энергичной смены элиты в нашей стране. Наш лидер, подтвердив свою высокую легитимность, неизбежно даст старт радикальным кадровым изменениям — и в административной, и в региональной, и в банковской, и культурной, и в спортивной сфере. Новый год ему в помощь!
— Есть дли у вас в семье какие-нибудь особые новогодние традиции? Расскажите о них.
— Мы — традиционная семья. А, значит, своих особых семейных традиций у нас нет. Просто подчиняемся привычному ходу событий: многолюдно, сытно, весело, достойно. То есть, как обычно, соберем побольше близких и друзей и постараемся выполнить их явные и тайные пожелания.
Я, например, выведал, что внук Кирилл хотел бы иметь полицейскую дубинку. Пришлось зимней ночью вырубить "мента" и забрать "сувенир" — шучу, конечно. Я купил дубинку на барахолке. Но суть ясна — старайтесь дарить не банальные сувениры, а реализовывать именно тайные желания. Это запомнится дольше.
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— Новая украинская власть пытается сломать традицию и перенести празднование православного Рождества на католическую дату 25 декабря. Как вы думаете, какова цель этого действия?
— Многие мои коллеги прокомментировали это решение как банальный "прогиб" Украины перед Западом. Мол, мы настолько ментально близки, что даже праздновать хотим вместе.
Для меня лично это вызов судьбе страны, вызов карме народа. Мудрейший Павел Александрович Флоренский в своей дивной книге "Имена" предостерегал от изменения имени, которым вас нарекли при рождении. Это может испортить, надломить саму судьбу. Но и главные даты, события личности или социума менять произвольно недопустимо и так же опасно.
Своя дата православного Рождества за много веков укоренилась в генной памяти народа. А производить генную инженерию, не зная ее последствий, — занятие крайне рискованное. Народ Майя погиб, когда ему попытались изменить календарь. Как бы и здесь подобного не случилось.
 
ИнтервьюВладимир ЗеленскийСШАУкраинаДмитрий ВыдринНовый годПравославие
 
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