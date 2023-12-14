Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – Марочко - 14.12.2023 Украина.ру
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Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – Марочко
Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – Марочко - 14.12.2023 Украина.ру
Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – Марочко
Три миномётчика ВСУ погибли при попытке выстрелить по российским позициям на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в стволе миномёта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-14T08:33
2023-12-14T08:33
новости
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потери всу
боеприпасы
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"В ходе аэроразведки в районе Червоной Дибровы [севере ЛНР] был выявлен миномётный расчёт, который вёл огонь по нашим позициям. Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномёта взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью", - рассказал Марочко.По его словам, при изучении видеозаписи с российского разведывательного БПЛА и масштабировании кадров удалось установить, что на украинских боеприпасах были следы ржавчины."Следовательно, использовались мины с истёкшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм. Использование таких боеприпасов категорически запрещено" - уточнил эксперт.
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новости, россия, лнр, сво, всу, потери всу, боеприпасы
Новости, Россия, ЛНР, СВО, ВСУ, потери ВСУ, боеприпасы

Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – Марочко

08:33 14.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Три миномётчика ВСУ погибли при попытке выстрелить по российским позициям на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в стволе миномёта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 декабря сообщает РИА Новости
"В ходе аэроразведки в районе Червоной Дибровы [севере ЛНР] был выявлен миномётный расчёт, который вёл огонь по нашим позициям. Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномёта взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью", - рассказал Марочко.
По его словам, при изучении видеозаписи с российского разведывательного БПЛА и масштабировании кадров удалось установить, что на украинских боеприпасах были следы ржавчины.
"Следовательно, использовались мины с истёкшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм. Использование таких боеприпасов категорически запрещено" - уточнил эксперт.
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