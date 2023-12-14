https://ukraina.ru/20231214/1052084159.html

"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО

"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО - 14.12.2023 Украина.ру

"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО

Россия усиливает Калининградский район и устанавливает радиолокационные станции с функцией раннего предупреждения ракетной атаки. На архипелагах в Арктическом регионе МО РФ построило более 450 военных объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2023-12-14T04:50

2023-12-14T04:50

2023-12-14T04:50

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"искандер"

финляндия

швеция

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Вступление Финляндии в Альянс он получил под свой контроль новую территорию, которая будет осваиваться его истребительной авиацией. В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять свои порты для подводных лодок и стратегических авианосцев с ядерными ракетами "Трайдент", рассказал экспертВ ответ Россия усиливает Калининградский район, куда были переброшены ОТРК "Искандер". Морская пехота будет усиливаться и в количественном составе, и в плане огневой мощи, добавил он.За последние годы Россия построила более 450 военных объектов на архипелагах в Арктическом регионе. Было усилено командование Северного флота, который возглавил Герой России Александр Моисеев, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, россия, нато, агрессия, расширение, арктика, калининград, "искандер", финляндия, швеция, морская пехота, ядерная война, ядерная угроза, командование, ракеты