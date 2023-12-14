"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Россия усиливает Калининградский район и устанавливает радиолокационные станции с функцией раннего предупреждения ракетной атаки. На архипелагах в Арктическом регионе МО РФ построило более 450 военных объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Вступление Финляндии в Альянс он получил под свой контроль новую территорию, которая будет осваиваться его истребительной авиацией. В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять свои порты для подводных лодок и стратегических авианосцев с ядерными ракетами "Трайдент", рассказал эксперт
В ответ Россия усиливает Калининградский район, куда были переброшены ОТРК "Искандер". Морская пехота будет усиливаться и в количественном составе, и в плане огневой мощи, добавил он.
"Мы готовимся к ядерной войне. Мы устанавливаем радиолокационные станции раннего предупреждения ракетной атаки, которые на расстоянии от 1000 до 6000 тысяч километров обнаруживают цели малого масштаба размером с теннисный мяч" - отметил Ераносян.
За последние годы Россия построила более 450 военных объектов на архипелагах в Арктическом регионе. Было усилено командование Северного флота, который возглавил Герой России Александр Моисеев, заключил собеседник Украина.ру.
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