"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052084159.html
"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО
"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО - 14.12.2023 Украина.ру
"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО
Россия усиливает Калининградский район и устанавливает радиолокационные станции с функцией раннего предупреждения ракетной атаки. На архипелагах в Арктическом регионе МО РФ построило более 450 военных объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2023-12-14T04:50
2023-12-14T04:50
новости
россия
нато
агрессия
расширение
арктика
калининград
"искандер"
финляндия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101791/70/1017917048_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_2f1b10d63c1cdd247a2504339c0d5c82.jpg.webp
Вступление Финляндии в Альянс он получил под свой контроль новую территорию, которая будет осваиваться его истребительной авиацией. В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять свои порты для подводных лодок и стратегических авианосцев с ядерными ракетами "Трайдент", рассказал экспертВ ответ Россия усиливает Калининградский район, куда были переброшены ОТРК "Искандер". Морская пехота будет усиливаться и в количественном составе, и в плане огневой мощи, добавил он.За последние годы Россия построила более 450 военных объектов на архипелагах в Арктическом регионе. Было усилено командование Северного флота, который возглавил Герой России Александр Моисеев, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231213/1052007820.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101791/70/1017917048_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_be7bed5120f2a871e4ce279626a6fc57.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, нато, агрессия, расширение, арктика, калининград, "искандер", финляндия, швеция, морская пехота, ядерная война, ядерная угроза, командование, ракеты
Новости, Россия, НАТО, агрессия, расширение, Арктика, Калининград, "Искандер", Финляндия, Швеция, морская пехота, ядерная война, ядерная угроза, командование, ракеты

"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО

04:50 14.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия усиливает Калининградский район и устанавливает радиолокационные станции с функцией раннего предупреждения ракетной атаки. На архипелагах в Арктическом регионе МО РФ построило более 450 военных объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Вступление Финляндии в Альянс он получил под свой контроль новую территорию, которая будет осваиваться его истребительной авиацией. В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять свои порты для подводных лодок и стратегических авианосцев с ядерными ракетами "Трайдент", рассказал эксперт
В ответ Россия усиливает Калининградский район, куда были переброшены ОТРК "Искандер". Морская пехота будет усиливаться и в количественном составе, и в плане огневой мощи, добавил он.
"Мы готовимся к ядерной войне. Мы устанавливаем радиолокационные станции раннего предупреждения ракетной атаки, которые на расстоянии от 1000 до 6000 тысяч километров обнаруживают цели малого масштаба размером с теннисный мяч" - отметил Ераносян.
За последние годы Россия построила более 450 военных объектов на архипелагах в Арктическом регионе. Было усилено командование Северного флота, который возглавил Герой России Александр Моисеев, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
Вчера, 03:00
Илья Мощанский: Россия загоняла ВСУ в Тарутинском марш-маневре, чтобы к весне освободить пару городовМы пока действуем мудро и осторожно. Кавалерийские атаки начала СВО ушли в прошлое. Все поняли, что все серьезно. Быстрой победы не будет. Она может наступить быстро, если США снимут Зеленского, и вместо него будет посажен другой человек, который подпишет с нами мир на наших условиях
 
НовостиРоссияНАТОагрессиярасширениеАрктикаКалининград"Искандер"ФинляндияШвецияморская пехотаядерная войнаядерная угрозакомандованиеракеты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле
05:56Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД
05:50Политолог раскрыл, как Россия готовит Украине новый Сталинград и гнет на фронте "подковы" для ВСУ
05:40Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – Собянин
05:40Коридоры жизни. Военный эксперт рассказал, как РФ эвакуирует людей, которым грозит опасность на Украине
05:29Израильский посол в Великобритании назвала создание палестинского государства невозможным
05:20Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ
05:10Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн
05:09Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"
05:00Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине
04:50"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО
04:40Золотые резервы России установили новый рекорд стоимости
04:30Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО
04:20"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ
04:17Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО
04:10Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы
04:01Силы ПВО сбили беспилотник в районе Наро-Фоминска – Собянин
04:00Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16
03:45"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев
03:29Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Лента новостейМолния