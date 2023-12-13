https://ukraina.ru/20231213/1052077230.html

Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцам

Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцам - 13.12.2023 Украина.ру

Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцам

Политика Польши на украинском направлении определяется не столько в Варшаве, сколько в Брюсселе и Вашингтоне. Это придётся учитывать новому польскому премьер-министру Дональду Туску

2023-12-13T17:24

2023-12-13T17:24

2023-12-13T17:24

эксклюзив

польша

украина

туск

украинцы

сша

ес

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052079318_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_4119f6b66042ec7f121005177638d3d2.jpg

Лидер либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК) Дональд Туск 13 декабря в третий раз был приведён к присяге как премьер-министр Польши (Туск занимал этот пост в 2007-2011 и 2011-2014 годах). Днём ранее он получил вотум доверия для своего правительства в Сейме (парламенте) страны, и, представляя программу своей деятельности, достаточно много внимания уделил Украине.С одной стороны, Туск призвал европейские и другие западные страны мобилизоваться для помощи Киеву."Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации на Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации. Мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", – заявил он.С другой, как отметило издание Business Insider Polska, в речи Дональда Туска также было послание восточному соседу – да, мы вас поддержим, но в то же время будем артикулировать свои интересы. Это явный намек на напряженность, связанную с зерном, и протесты перевозчиков, и Польша не откажется от своей позиции в этом отношении, считает издание, цитируя нового премьера."Также хочу сказать, что полная приверженность Польши Украине в этом жестоком конфликте с российским агрессором не может означать отсутствия сердечной, дружеской напористости, когда речь идет о польских интересах, интересах польских предпринимателей, водителей и фермеров", – подчеркнул Туск.Как отмечало издание Украина.ру, три из четырёх основных автомобильных КПП на польско-украинской границе пока остаются заблокированными. Хотя в ходе своего выступления в Сейме 12 декабря Туск заявил, что "будущие министры сидели со мной часами, ночью, искали пути скорейшего решения проблемы на польско-украинской границе, мы искали и нашли способы как можно быстрее удовлетворить потребности польских водителей, и одновременно немедленно разблокировать границу воюющей Украины, которая ждет грузы", однако никаких конкретных подробностей он не сообщил.Поэтому польские комментаторы пока скептически оценивают перспективы разблокирования границы, поскольку ключевое требование польских автоперевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинским коллегам. А против этого выступает не только Киев, но и Брюссель – перед которым Туск вынужден будет заискивать с целью получения до сих пор замороженных выплат для Польши из фондов Евросоюза, ведь речь идёт о десятках миллиардов евро. И опыт председательства в Совете Евросоюза в 2014-2019 годах вряд ли поможет Дональду Туску в том, чтобы избежать выполнения требований нынешнего руководства ЕС.Да и заявления нового министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского, что нужно сохранить и даже расширить запрет на импорт украинской сельхозпродукции, введённый в односторонне порядке консервативным правительством партии "Право и Справедливость" (ПиС), вряд ли понравятся Европейской комиссии, которая официально потребовала этот запрет отменить.Таким образом, единственным конфликтным моментом между Киевом и Варшавой, который обострился в годы правления ПиС и будет нивелирован новым леволиберальным правительством Польши, является вопрос исторической памяти. В первую очередь речь идёт о героизации ОУН-УПА* на Украине и отказе киевских властей в эксгумации польских жертв "Волынской резни", о чём теперь вряд ли будут упоминать с польской стороны.При этом линия ПиС на ускоренное принятие Украины в состав Европейского Союза, в частности, принятие решения о начале переговоров по этому поводу уже на саммите ЕС 14-15 декабря, будет продолжена и усилена. Также правительство Туска будет поддерживать интеграцию Украины в НАТО, поставки западных вооружений Киеву и функционирование хаба для этих поставок в польском Жушуве. Не прекратятся и попытки Польши получить подряды на восстановительные работы на украинской территории.Что же касается отношения к украинским беженцам в Польше, то явно умолкнут любые разговоры о сокращении льгот и выплат для них. Более того, новое правительство может вернуться к идее предоставления гражданам Украины права голоса на местных выборах, которые состоятся весной 2024 года. Такое предложение в июне прошлого года сделал политик ГК Адам Боднар, который ныне занимает пост министра юстиции и генерального прокурора Польши.Хотя подобная идея формально не противоречит Конституции Польши, однако для её реализации нужно внести изменения в польское избирательное законодательство. Голосов для этого у новой правящей коалиции более чем достаточно, но президент Польши Анджей Дуда явно наложит на подобный закон вето, преодолеть которое леволибералы не смогут.Стоит отметить, что Вашингтон приветствовал назначение Дональда Туска премьер-министром Польши, специально отметив украинский вопрос. "Мы с нетерпением ожидаем совместной работы со следующим правительством Польши для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений, в том числе в поддержке Украины", – заявил 12 декабря представитель Госдепартамента США в комментарии польскому государственному информагентству РАР.Именно внешние факторы будут определяющими в политике правительства Дональда Туска на украинской направлении, уверен главный редактор польского издания Strajk Мачей Вишнёвский. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Если послушать речь Дональда Туска в тех фрагментах, которые касаются Украины, то следует обратить внимание на два важных момента. Во-первых, он заявил, что "Запад должен говорить об Украине одним голосом". Вероятно, это так, но проблема в том, что в настоящее время на Западе не существует единого доминирующего нарратива относительно украинского конфликта", – отметил Вишнёвский.Поэтому, по мнению польского журналиста, Туск должен будет выбрать, к какому повествованию присоединиться – или, точнее, к какому он будет присоединён. "Поскольку нет смысла обманывать себя, Польша не является полностью независимой в своей политике по отношению к Украине. Когда речь идёт об основных направлениях взаимоотношений, наш выбор является производным от выбора властей США, а не независимой дипломатии. Мы можем самостоятельно принимать решения о второстепенных вещах, которые не влияют на самые важные дела", – отметил он.Во-вторых, премьер Польши заявил, что помощи Украине в войне "нет альтернативы", но это ошибочное мнение, считает Мачей Вишгнёвский."В конце концов, Туск как умный человек должен осознавать, что поддержка войны на Украине – это путь в никуда. Украина не может выиграть эту войну, каждый день приносит новые жертвы, Украина погружается в демографический, экономический и политический кризис. Война, которую так решительно пропагандирует Дональд Туск, также означает создание хаоса на польской границе со всеми вытекающими из этого последствиями", – подчёркивает он.По мнению Вишнёвского, Туск, вместо того чтобы выступать с воинственными речами, должен предложить новые решения, которые будут гарантировать разрешение этого конфликта дипломатическими средствами и посредничеством Польши в этом вопросе. "К сожалению, маловероятно, что Дональд Туск сделает это, и ещё меньше шансов, что он вообще так подумает", – констатировал польский журналист.В свою очередь польский политический аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру отметил, что во многих отношениях Туск будет продолжать политику своих предшественников, особенно в международной сфере."Неслучайно смена власти совпала с действиями, направленными на устранение польских водителей, блокирующих пересечение границы с Украиной из-за недобросовестной конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Политики "Гражданской коалиции" явно хотят продемонстрировать, что они будут столь же решительны в своих прокиевских действиях, но гораздо более эффективны, чем "Право и справедливость". Именно этот тон мы услышали непосредственно в выступлении нового премьер-министра", – заявил Рэнкас.По его мнению, любые надежды в России на то, что Дональд Туск вернется к политике "перезагрузки" 2009 года (тогда состоялась встреча Туска и Путина – прим.), совершенно необоснованны. "Туск и его команда действуют только в пределах, установленных степенью зависимости Польши от США и ЕС. А поскольку Вашингтон и Брюссель не хотят перезагрузки и разрядки, Варшава тоже не решится на улучшение отношений с Москвой", – уверен польский эксперт.* Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20231212/1051986670.html

https://ukraina.ru/20231213/1052063150.html

https://ukraina.ru/20231208/1051868749.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, туск, украинцы, сша, ес, премьер-министр