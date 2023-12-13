"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем - 13.12.2023 Украина.ру
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"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем
"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем - 13.12.2023 Украина.ру
"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем
После выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте включили громкий лай собак. Видео выступления распространили в Сети
2023-12-13T15:45
2023-12-13T15:45
новости
европа
европейская комиссия
еврокомиссия
европарламент
урсула фон дер ляйен
зарубежье
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Члены Европарламента принялись аплодировать ей, но их прервал громкий собачий лай.Из динамиков лай доносился несколько секунд, евродепутаты удивлённо оглядывались, после чего рассмеялись.Видео распространилось в Сети. "Перешла на родную мову", "Это очень смешно, друзья", "Это украинская делегация приехала, выпрашивала помощь", "Собакен выссказал всё, что о ней думает", - отреагировали пользователи сети.А один из комментаторов напомнил о советском фильме про старика Хоттабыча. "Помните, в советском "Хотабыче" мальчик, который все время врал, при каждом слове неправды начинал лаять..." - написал он.
https://ukraina.ru/20231121/1051191040.html
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новости, европа, европейская комиссия, еврокомиссия, европарламент, урсула фон дер ляйен, зарубежье
Новости, Европа, Европейская комиссия, Еврокомиссия, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен, Зарубежье

"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем

15:45 13.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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После выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте включили громкий лай собак. Видео выступления распространили в Сети
"Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе", - сказала фон дер Ляйен.
Члены Европарламента принялись аплодировать ей, но их прервал громкий собачий лай.
Из динамиков лай доносился несколько секунд, евродепутаты удивлённо оглядывались, после чего рассмеялись.
Видео распространилось в Сети.
"Перешла на родную мову", "Это очень смешно, друзья", "Это украинская делегация приехала, выпрашивала помощь", "Собакен выссказал всё, что о ней думает", - отреагировали пользователи сети.
А один из комментаторов напомнил о советском фильме про старика Хоттабыча. "Помните, в советском "Хотабыче" мальчик, который все время врал, при каждом слове неправды начинал лаять..." - написал он.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 11:46
"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о МайданеМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала пост в соцсети X (бывший Twitter) о том, что Украина десять лет назад на Майдане "выбрала путь в Европу". Пользователи раскритиковали её слова
 
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