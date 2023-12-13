https://ukraina.ru/20231213/1052073942.html
"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем
"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем - 13.12.2023 Украина.ру
"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем
После выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте включили громкий лай собак. Видео выступления распространили в Сети
2023-12-13T15:45
2023-12-13T15:45
2023-12-13T15:45
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Члены Европарламента принялись аплодировать ей, но их прервал громкий собачий лай.Из динамиков лай доносился несколько секунд, евродепутаты удивлённо оглядывались, после чего рассмеялись.Видео распространилось в Сети. "Перешла на родную мову", "Это очень смешно, друзья", "Это украинская делегация приехала, выпрашивала помощь", "Собакен выссказал всё, что о ней думает", - отреагировали пользователи сети.А один из комментаторов напомнил о советском фильме про старика Хоттабыча. "Помните, в советском "Хотабыче" мальчик, который все время врал, при каждом слове неправды начинал лаять..." - написал он.
https://ukraina.ru/20231121/1051191040.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, европейская комиссия, еврокомиссия, европарламент, урсула фон дер ляйен, зарубежье
Новости, Европа, Европейская комиссия, Еврокомиссия, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен, Зарубежье
"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем
После выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте включили громкий лай собак. Видео выступления распространили в Сети
"Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе", - сказала фон дер Ляйен
.
Члены Европарламента принялись аплодировать ей, но их прервал громкий собачий лай.
Из динамиков лай доносился несколько секунд, евродепутаты удивлённо оглядывались, после чего рассмеялись.
Видео
распространилось в Сети.
"Перешла на родную мову", "Это очень смешно, друзья", "Это украинская делегация приехала, выпрашивала помощь", "Собакен выссказал всё, что о ней думает", - отреагировали пользователи сети.
А один из комментаторов напомнил о советском фильме про старика Хоттабыча. "Помните, в советском "Хотабыче" мальчик, который все время врал, при каждом слове неправды начинал лаять..." - написал он.