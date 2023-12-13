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"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем

"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем - 13.12.2023 Украина.ру

"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем

После выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте включили громкий лай собак. Видео выступления распространили в Сети

2023-12-13T15:45

2023-12-13T15:45

2023-12-13T15:45

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Члены Европарламента принялись аплодировать ей, но их прервал громкий собачий лай.Из динамиков лай доносился несколько секунд, евродепутаты удивлённо оглядывались, после чего рассмеялись.Видео распространилось в Сети. "Перешла на родную мову", "Это очень смешно, друзья", "Это украинская делегация приехала, выпрашивала помощь", "Собакен выссказал всё, что о ней думает", - отреагировали пользователи сети.А один из комментаторов напомнил о советском фильме про старика Хоттабыча. "Помните, в советском "Хотабыче" мальчик, который все время врал, при каждом слове неправды начинал лаять..." - написал он.

https://ukraina.ru/20231121/1051191040.html

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новости, европа, европейская комиссия, еврокомиссия, европарламент, урсула фон дер ляйен, зарубежье