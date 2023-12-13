Абонентам "Киевстара" заблокировали национальный роуминг - 13.12.2023 Украина.ру
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Абонентам "Киевстара" заблокировали национальный роуминг
Абонентам "Киевстара" заблокировали национальный роуминг - 13.12.2023 Украина.ру
Абонентам "Киевстара" заблокировали национальный роуминг
Это позволит снизить нагрузку на остальные сети, сообщает Телеграм-канал "Бабель"
2023-12-13T15:44
2023-12-13T15:44
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Госсвязь Украины заблокировала абонентам "Киевстара" доступ к нацроумингу, чтобы не перегружать другие сети.Клиентов "Киевстара" просят пользоваться Wi-Fi, а владельцев общественных заведений – сделать сети Wi-Fi доступными для всех.
https://ukraina.ru/20231213/1052055170.html
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новости, новости украины, мобильная связь
Новости, Новости Украины, мобильная связь

Абонентам "Киевстара" заблокировали национальный роуминг

15:44 13.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
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Это позволит снизить нагрузку на остальные сети, сообщает Телеграм-канал "Бабель"
Госсвязь Украины заблокировала абонентам "Киевстара" доступ к нацроумингу, чтобы не перегружать другие сети.
"Абоненты пока не смогут переключаться на других операторов", – сообщает издание.
Клиентов "Киевстара" просят пользоваться Wi-Fi, а владельцев общественных заведений – сделать сети Wi-Fi доступными для всех.
Киевстар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
12:51
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
 
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