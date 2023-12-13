Абонентам "Киевстара" заблокировали национальный роуминг

"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар" Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"