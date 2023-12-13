Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню - 13.12.2023 Украина.ру
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Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню
Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню - 13.12.2023 Украина.ру
Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-12-13T13:58
2023-12-13T13:58
видео
ростислав ищенко
газа
сектор газа
сво
спецоперация
сша
тайвань
россия
украина
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00:40 – Когда стало понятно, что России придется принимать участие в прокси-войне с США и почему мы не можем воевать по примеру Израиля? 09:58 – Как и в каком случае России придётся воевать с одной из стран Балтии? 13:05 – В чём главный феномен Владимира Путина? 16:40 – Воинственен ли Китай и почему Вашингтон не сможет договориться с Пекином?27:14 – Есть ли в арсенале США эффективные санкции против Китая? 28:40 – Эффективна ли бы была показательная "порка" беглецов? 48:50 – Статья Ростислава Ищенко от 2011 года: выводы для России, Украины и Белоруссии.
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видео, ростислав ищенко, газа, сектор газа, сво, спецоперация, сша, тайвань, россия, украина, всу, израиль, польша, литва, владимир путин, китай, кнр (китай), санкции, армия, дискредитация вс рф, пропаганда, виктор янукович, майдан, белоруссия, александр лукашенко, видео
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Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню

13:58 13.12.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:40 – Когда стало понятно, что России придется принимать участие в прокси-войне с США и почему мы не можем воевать по примеру Израиля?
09:58 – Как и в каком случае России придётся воевать с одной из стран Балтии?
13:05 – В чём главный феномен Владимира Путина?
16:40 – Воинственен ли Китай и почему Вашингтон не сможет договориться с Пекином?
27:14 – Есть ли в арсенале США эффективные санкции против Китая?
28:40 – Эффективна ли бы была показательная "порка" беглецов?
48:50 – Статья Ростислава Ищенко от 2011 года: выводы для России, Украины и Белоруссии.
 
ВидеоРостислав ИщенкоГазасектор ГазаСВОСпецоперацияСШАТайваньРоссияУкраинаВСУИзраильПольшаЛитваВладимир ПутинКитайКНР (Китай)санкцииАрмияДискредитация ВС РФпропагандаВиктор ЯнуковичМайданБелоруссияАлександр Лукашенко
 
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