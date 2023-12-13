https://ukraina.ru/20231213/1052063150.html

Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню

Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню - 13.12.2023 Украина.ру

Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-12-13T13:58

2023-12-13T13:58

2023-12-13T13:58

видео

ростислав ищенко

газа

сектор газа

сво

спецоперация

сша

тайвань

россия

украина

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00:40 – Когда стало понятно, что России придется принимать участие в прокси-войне с США и почему мы не можем воевать по примеру Израиля? 09:58 – Как и в каком случае России придётся воевать с одной из стран Балтии? 13:05 – В чём главный феномен Владимира Путина? 16:40 – Воинственен ли Китай и почему Вашингтон не сможет договориться с Пекином?27:14 – Есть ли в арсенале США эффективные санкции против Китая? 28:40 – Эффективна ли бы была показательная "порка" беглецов? 48:50 – Статья Ростислава Ищенко от 2011 года: выводы для России, Украины и Белоруссии.

газа

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2023

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