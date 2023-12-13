https://ukraina.ru/20231213/1052054790.html

Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев

Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев - 13.12.2023 Украина.ру

Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев

В США понимают, что ВС РФ будут и дальше "давить неонацистов", написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале

2023-12-13T12:27

2023-12-13T12:27

2023-12-13T12:27

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Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.Байден заявил, что Украина может "защитить себя уже сегодня и сдержать дальнейшую агрессию".Он подметил, что Байден во время ответа на вопрос о победе Украины "глупо хихикал с растерянным видом". А Зеленский, по предположению Медведева, "от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте".Такж зампредседа Совбеза написал, что „по Байдену“ победа Украины означает сохранение её на карте мира, неважно в каких границах.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.

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новости, россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир зеленский, украина, вс рф