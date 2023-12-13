Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
В США понимают, что ВС РФ будут и дальше "давить неонацистов", написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Байден заявил, что Украина может "защитить себя уже сегодня и сдержать дальнейшую агрессию".
"Оставим на совести старика «агрессию», а не превентивный ответ на действия НАТО. Важно другое: «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно“, - написал Медведев.
Он подметил, что Байден во время ответа на вопрос о победе Украины "глупо хихикал с растерянным видом". А Зеленский, по предположению Медведева, "от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте".
Такж зампредседа Совбеза написал, что „по Байдену“ победа Украины означает сохранение её на карте мира, неважно в каких границах.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
11:50"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для УкраиныПосле встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу