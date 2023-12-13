Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев - 13.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231213/1052054790.html
Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев
Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев - 13.12.2023 Украина.ру
Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев
В США понимают, что ВС РФ будут и дальше "давить неонацистов", написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
2023-12-13T12:27
2023-12-13T12:27
новости
россия
дмитрий медведев
джо байден
владимир зеленский
украина
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_1de79548396ce5e6bf9d16c18e0b7e16.jpg.webp
Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.Байден заявил, что Украина может "защитить себя уже сегодня и сдержать дальнейшую агрессию".Он подметил, что Байден во время ответа на вопрос о победе Украины "глупо хихикал с растерянным видом". А Зеленский, по предположению Медведева, "от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте".Такж зампредседа Совбеза написал, что „по Байдену“ победа Украины означает сохранение её на карте мира, неважно в каких границах.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
https://ukraina.ru/20231213/1052049733.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_4b226b60dd8805f24146519557a2c997.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир зеленский, украина, вс рф
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, ВС РФ

Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев

12:27 13.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
В США понимают, что ВС РФ будут и дальше "давить неонацистов", написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Байден заявил, что Украина может "защитить себя уже сегодня и сдержать дальнейшую агрессию".
"Оставим на совести старика «агрессию», а не превентивный ответ на действия НАТО. Важно другое: «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно“, - написал Медведев.
Он подметил, что Байден во время ответа на вопрос о победе Украины "глупо хихикал с растерянным видом". А Зеленский, по предположению Медведева, "от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте".
Такж зампредседа Совбеза написал, что „по Байдену“ победа Украины означает сохранение её на карте мира, неважно в каких границах.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
11:50
"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для УкраиныПосле встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу
 
НовостиРоссияДмитрий МедведевДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраинаВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:02СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
13:00Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря
12:51"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
12:27Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев
12:23После США Зеленский прибыл просить военной помощи в Осло
12:09"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев
12:02В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ
11:50"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для Украины
11:35Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войне
11:20Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо
11:17Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии
10:55Львовский балет играет в Польше Чайковского, патриотические журналисты объявили на него охоту
10:54"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку
10:52На Украине убит воевавший в ВСУ ирландский наёмник Грэм Дейл – Irish Times
10:20"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором Украине
10:04Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории - WP
10:01Байден сменил партитуру. Зеленский на разогреве
09:58Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен
09:51ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYT
09:42Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь - FT
Лента новостейМолния