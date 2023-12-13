США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая - 13.12.2023 Украина.ру
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США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая
США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая - 13.12.2023 Украина.ру
США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая
Предстоящие выборы главы администрации Тайваня являются внутренним делом Китая, США не должны вмешиваться, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Об этом 13 декабря сообщили журналисты РИА Новости
2023-12-13T08:52
2023-12-13T08:52
новости
китай
кнр (китай)
сша
президент сша
тайвань
выборы
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Во время американо-китайского саммита в Сан-Франциско США взяли на себя серьёзные политические обязательства по тайваньскому вопросу перед Китаем. Президент США Джо Байден недвусмысленно заявил, что не поддерживает "независимость Тайваня“, подчеркнула дипломат."США должны выполнить свои обещания, перестать посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, а также прекратить вмешиваться в выборы на Тайване", - отметила Чжу Фэнлянь.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, кнр (китай), сша, президент сша, тайвань, выборы
Новости, Китай, КНР (Китай), США, президент США, Тайвань, выборы

США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая

08:52 13.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Предстоящие выборы главы администрации Тайваня являются внутренним делом Китая, США не должны вмешиваться, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Об этом 13 декабря сообщили журналисты РИА Новости
"Выборы на Тайване являются внутренним делом Китая, и вмешательство внешних сил недопустимо", - заявила Чжу Фэнлянь.
Во время американо-китайского саммита в Сан-Франциско США взяли на себя серьёзные политические обязательства по тайваньскому вопросу перед Китаем. Президент США Джо Байден недвусмысленно заявил, что не поддерживает "независимость Тайваня“, подчеркнула дипломат.
"США должны выполнить свои обещания, перестать посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, а также прекратить вмешиваться в выборы на Тайване", - отметила Чжу Фэнлянь.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
Си и Байден
2 декабря, 14:03
Разрядка отменяется. Китай и США продолжают конфронтацию Спустя две недели со дня встречи в Сан-Франциско председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, можно с уверенностью сказать, что личное общение глав двух сильнейших держав мира не принесло ожидаемой разрядки напряжённости в отношениях.
 
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