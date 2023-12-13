https://ukraina.ru/20231213/1052017338.html

США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая

США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая - 13.12.2023 Украина.ру

США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая

Предстоящие выборы главы администрации Тайваня являются внутренним делом Китая, США не должны вмешиваться, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Об этом 13 декабря сообщили журналисты РИА Новости

2023-12-13T08:52

2023-12-13T08:52

2023-12-13T08:52

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сша

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тайвань

выборы

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Во время американо-китайского саммита в Сан-Франциско США взяли на себя серьёзные политические обязательства по тайваньскому вопросу перед Китаем. Президент США Джо Байден недвусмысленно заявил, что не поддерживает "независимость Тайваня“, подчеркнула дипломат."США должны выполнить свои обещания, перестать посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, а также прекратить вмешиваться в выборы на Тайване", - отметила Чжу Фэнлянь.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.

https://ukraina.ru/20231202/1051685095.html

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новости, китай, кнр (китай), сша, президент сша, тайвань, выборы