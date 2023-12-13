https://ukraina.ru/20231213/1052007820.html

Илья Мощанский: Россия загоняла ВСУ в "Тарутинском марш-маневре", чтобы к весне освободить пару городов

Илья Мощанский: Россия загоняла ВСУ в "Тарутинском марш-маневре", чтобы к весне освободить пару городов - 13.12.2023 Украина.ру

Илья Мощанский: Россия загоняла ВСУ в "Тарутинском марш-маневре", чтобы к весне освободить пару городов

Мы пока действуем мудро и осторожно. Кавалерийские атаки начала СВО ушли в прошлое. Все поняли, что все серьезно. Быстрой победы не будет. Она может наступить быстро, если США снимут Зеленского, и вместо него будет посажен другой человек, который подпишет с нами мир на наших условиях

2023-12-13T03:00

2023-12-13T03:00

2023-12-13T03:00

интервью

всу

россия

днепр

авдеевка

артемовск

пво

киев

танки

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042724156_57:21:832:457_1920x0_80_0_0_9e75333f36db2bc0d9ff8d7374a7ac1a.jpg

,Наши условия минимум – уход из Донбасса, Запорожья и Херсона, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее военкоры с мест сообщили, что российские десантники из Иваново под Артемовском начали штурм поселка Ивановское (Красное). Якобы если нам удастся занять высоты в районе этого населенного пункта, то ВСУ, оккупирующим Часов Яр и Константиновку, будет очень тяжело.- Илья Борисович, так ли все хорошо, как об этом пишут у нас в телеграм-каналах?- Там сражаются не только десантники из Иваново. Под Богдановкой работает 3-й Армейский корпус (официально он называется Добровольческий штурмовой). Там есть 11-я десантно-штурмовая бригада. У нас там много чего сосредоточено.Наши успехи на Артемовском направлении связаны с тем, что киевский режим решил разменяться с нами на территорию, перебросив основные силы в реперные точки. Это же нацисты от сцены. Им нужно погасить какие-то медийные вещи, иначе украинское общество будет грустить.Основные их реперные точки таковы: Купянск, Авдеевка, Крынки. Зеленскому надо сохранить там какой-то позитив. А за счет чего можно было перебросить резервы под Авдеевку и Купянск?- Насколько я знаю, за счет Запорожья.- Да, ВСУ сняли с Запорожья три бригады. Но в основном они раскассировали Артемовское направление. Это уже никому неинтересно. Про "фортецю Бахмут" украинский народ забыл. Часть бригад ушла под Авдеевку, часть под Купянск.Теперь про Артемовск. Там на довольно приличной площади нет никаких населенных пунктов. Наши войска идут. Но пока мы освободили только один населенный пункт – Хромово. Еще мы кое-как обогнули Богдановку. Все. Вот противник и пытается разменять территорию на время (как мы это сделали под Харьковом и Херсоном), чтобы за это время перевооружиться, подбросить резервы и стабилизировать фронт.Российская общественность жаждет праздника к новому году. Поэтому наши СМИ ей этот праздник создают. Они преподносят тактические успехи на разных направлениях как оперативно-стратегические. Якобы это чуть ли не 10 сталинских ударов или Стодневное наступление.Что такое 10 сталинских ударов? В 1944 году Красная армия провела 10 стратегических наступательных операций, которые обеспечили ей быстрое продвижение в западных районах СССР и выход на границы с Восточной Европой. Почему это получилось? Потому что наши войска к началу 1944 года были раза в два больше немецких.Германии на тот момент приходилось отбиваться в Италии от союзников. Шли бои на Балканах против югославских партизан. А потом добавился еще один фронт в южной Франции. Гитлеровцы бегали как пожарник со шлангом, пытаясь погасить огонь то в одном, то в другом месте. Они не могли сосредоточить большую армию на Восточном фронте.И наше полководческое искусство заключалось в том, чтобы "от моря до моря" выбрать 10 оперативных направлений, сосредоточить на двух из них войска, превосходящие противника в 5-6 раз, и нанести мощный удар. Немцы начинают перебрасывать резервы с других направлений, а мы там переходим в наступление в шахматном порядке.- Разве сейчас мы не пытаемся сделать нечто подобное в меньшем масштабе?- Пытаемся.У нас сейчас любят сравнивать СВО с Первой мировой войной. Так вот когда немцы в августе 1918 года исчерпали все ресурсы, те их дивизии, которые были переброшены с Восточного фронта после развала Российской Империи, не дошли 60 километров "до города Парижа". Союзники предприняли Стодневное наступление. Но для этого они привезли из Штатов миллион американцев, взяли британскую армию из Палестины, а французы перебросили марокканские дивизии.Тем самым они над Германией создали многократный перевес и стали наступать то на одном, то на другом участке фронта. Перевес этот был настолько значительный, что немцы сначала держались, а потом фронт стал сыпаться. Апофеозом всего стал прорыв "линии Гинденбурга", которая заменяла кучу немецких дивизий. Стало понятно, что Антанта выходит к границам Германии. Рейху грозило разорение. Поэтому он был вынужден заключить мир.У нас сейчас над Украиной тоже есть превосходство в численности и в вооружениях. Но оно не такое, как во время 10 сталинских ударов и во время Стодневного наступления. В зоне СВО примерно действуют армии по 450 тысяч человек. Мы постепенно наращиваем свое превосходство. Но ВСУ тоже не голые и не босые. Слухи о смерти противника несколько преувеличены.Да, США заняты внутренним кризисом. Но они давят на Европу, чтобы она дала деньги Украине. И Киев все время что-то получает. Приведу простой пример.Осенью Украина получила 30 "Абрамсов". Это целый танковый батальон. 30 "Леопардов" в версии 1А5. 30 польских PT-91. И 30 чешских Т-72 от компании Excalibur. То есть 120 танков у ВСУ есть. И поскольку последний этап "контрнаступа" они в основном вели людьми, а не техникой, это означает, что 70% того, что им дали раньше, они сохранили.То же самое касается самоходок. ВСУ получили 24 самоходных минометов "Рак", 18 "Крабов" (оба из Польши), 8 "Арчеров" (Швеция) и 26 "Дана-2" (Чехия) со злочинным 152-мм калибром.Так что противник не так плох. Просто он ведет себя как "слепой кот Базилио и хромая лиса Алиса".- Судя по публичным заявлениям США, новое наступление ВСУ запланировано на 2025 год.- Да они все время что-то готовят. Это США считают, что Украине надо накопить силы, чтобы в 2025 году наступать. Но Зеленский не может ждать. Он не готов ни к каким компромиссам. Он же украинский фюрер. Ему остается или застрелиться в бронированной камере, или сбежать в Аргентину.Наступать ВСУ не могут. Но для обороны у них техники вполне хватит. И успехи наши скромны. Противник экономит свои ресурсы. Он пытается вести боевые действия людьми, отлавливая новых мобилизованных, экономя технику.Да, мы превосходим ВСУ в авиации, беспилотниках и бронетехнике. Но оно не такое значительное, чтобы обрушить фронт противника.- Вы назвали три реперные точки для ВСУ: Купянск, Авдеевка, Крынки. Давайте более подробно поговорим об обстановке на этих направлениях.- Начнем с Купянска. Мы стоим у стен Синьковки (это ворота на Купянск). Наше основное достижение состоит в том, что мы разнесли почти все украинские переправы через Оскол. Но противник нашел способ противостоять этому. Он подтянул дальнобойную артиллерию и колотит в районе Синьковки по нашим наступающим войскам. Поэтому Синьковка стал чемпионом по "освобождению" среди наших военкоров. Чаще него только Белогоровку "освобождали" - 10 раз.Мы по-прежнему топчемся у Синьковки и ведем с ВСУ позиционные бои. Им важно не допустить падения Купянска. Иначе украинский народ расстроится. Тогда точно никого не поймаешь ни в бане, ни в сауне. Все уплывут. Никто не хочет получать вместо абонемента в спортзал билет в Авдеевку.Теперь насчет самой Авдеевки. ВСУ сосредоточили там 40 батальонов (8 бригад).Этот город похож на песочные часы. Верхняя их часть – Коксохимический завод. Нижняя часть – сам город. Посередине этих "песочных часов" проходит железная дорога. Планов ее окружения может быть несколько.План А – окружение с севера и с юга в районе Ласточкино. Наши войска дошли до Степового. Там мы встретили целое наполеоновское войско (ВСУ бросили туда кучу бригад, чтобы мы на Бердычи не прошли). А потом мы совершили Тарутинский марш-маневр. Мы вдоль Коксохимического завода подтянулись к Ласточкино. ВСУ сразу начали перегруппировку и не дают нам сократить этот коридор.А в районе Северного (оно на юге) мы огибаем этот населенный пункт, чтобы двигаться к Ласточкино. Мы же не хотим идти по большому кругу через Бердычи и Орловку. ВСУ это поняли. Теперь там позиционные бои.Ранее немецкий военкор Юлиан Репке говорил, что расстояние от наших войск на юге до Степового составляет 10 километров. Сейчас оно сократилось до 8.Есть план Б. На северо-востоке "песочных часов" есть станция Химик. Там можно из района дач перевалить через железную дорогу, прорваться через домостроительный комбинат и выйти прямо на Индустриальный проспект (продолжение шоссе из Ласточкино, которое снабжает ВСУ в Авдеевке).Российские войска пробуют два этих варианта. Но все идет тяжело. Самые большие наши успехи на юге ("Царская охота" и "промка"). Это хорошо, но это наши тактические успехи. Прорваться оттуда невозможно. Это надо целый "Бахмут" пройти, чтобы перерезать дорогу. ВСУ потому и оставляют позиции, чтобы держать коридор и опасные участки фронта.Зеленский верен себе. Он положит половину украинской армии, но уйдет из Авдеевки только тогда, когда ее нечем будет защищать.- А что на Херсонском направлении?- Наша патриотическая общественность неоднократно писала, что надо атаковать Крынки в лоб. У нас же все хорошо разбираются в трех вещах: медицина, спорт и война. Диплом тут не нужен.В начале декабря мы туда перебросили вновь сформированную 104-ю воздушно-десантную дивизию (Ульяновск) на базе 31-й десантно-штурмовой бригадой. Это серьезно. У нее было три полка, танковый батальон. Она прибыла на место и начала выгрызать украинских морпехов из Крынок.Что представляет собой этот украинский плацдарм? Это сельва, покрытая снегом. На центральном участке он выходит на две улицы Крынок. Крынки – это как Сталинград (Волгоград) – вытянувшееся в длину на несколько километров село, где параллельно проходят две улицы.Сначала 104-я дивизия выбила ВСУ с одной из двух улиц. А 9 и 10 декабря проводилась операция, чтобы сбросить противника в Днепр. Она завершилась не очень хорошо. С нашей стороны атаковали пять танков, БМД и бронетранспортеры. Из пяти танков враг подбил четыре, подбил две БМД и два бронетранспортёра. Тем не менее, мы смогли добиться незначительного продвижения.Хотя до этого Теплинскому (новый командующий группировкой "Днепр") удалось добиться многого. Мы подтянули свои FPV-дроны и значительно ограничили снабжение группировки ВСУ на Левобережье.А теперь давайте я расскажу, что из себя представляет наш противник.- Говорят, что там со стороны ВСУ действуют элитные морпехи.- Дело в том, что 23 мая 2023 года Киев вывел морскую пехоту из состава береговых войск ВМС Украины. Морская пехота стала самостоятельным родом войск ВСУ. В составе 1-й дивизии морской пехоты (как у американцев) с командованием в Николаеве было четыре бригады (35-я, 36-я, 37-я и 38-я), 406-я артиллерийская бригада и всякие части обеспечения.Эту группировку разделили на две части. Почему? Я не знаю. Но приазовское сражение началось 4 июня, а 6 июня неожиданно обрушилась плотина Каховской ГЭС. Началось наводнение. Весь украинский план поломался. Поэтому 35-я и 37-я бригады с тяжелым вооружением в виде французских бронеавтомобилей AMX-10RC отправились на Времевский выступ. Морпехи показали себя там неплохо, а вот автомобили – плохо. Мы их подбивали из крупнокалиберных пулеметов.А 36-я и 38-ая продолжали обучение в Великобритании. Якобы они должны были переправиться через Днепр, чтобы захватить весь Энергодар с Запорожской АЭС. Их тренировали английский спецназ. И только в августе эта тысяча человек вернулась из Британии. Их и использовали для форсирования Днепра. Я не скажу, что там все Джеймс Бонды. Но они имеют одиночную подготовку и могут вести бой в окружении.Более того, из флота изъяли 73-й центр специальных операций. Он стал центром ССО "Юг".Вот этим 36-й и 38-й бригадам, а также диверсантам из ССО "Юг" удалось удержать плацдарм в районе Крынок, поскольку они были более-менее подготовлены и имели специальную экипировку.Сейчас же Украина накидала туда 300-400 человек. На правом берегу Днепра у противника много артиллерии и FPV-дронов. Выкурить их из Крынок достаточно сложно.Вообще выкуривание плацдарма – большая проблема. Но как говорит известный военный историк Мирослав Морозов, самое подходящее время для выкуривания плацдарма – это время ледохода.- А зачем нам уничтожать этот плацдарм? Пусть высаживаются. Мы их по одному перебьем.- Трудно сказать. Может, установка есть такая – сбросить ВСУ в Днепр до нового года.В принципе Теплинский там навел порядок. Но там все равно есть неразбериха на местах, которая затрудняет работу войск как слаженного организма. Большую часть украинских опытных бойцов мы сточили. Но не всю. Иначе они бы не порубили наши танки.Положительная тенденция состоит в том, что мы много лодок уничтожаем. И если там уже появляются морские пехотинцы от территориальной обороны (по показаниям пленных, там не все даже плавать умеют), это значит, что большая часть подготовленных в Великобритании людей уничтожена.Не надо думать, что если ВСУ подбивают наши танки, то это катастрофа. Это война. Во время Великой Отечественной таких неудачных атак было много. Тем более, большая часть нашей подбитой техники эвакуируется в тыл.Видно, что Теплинский перехватил инициативу. Зажал врага в углу и ежит ВСУ в Крынках. Наша задача проста – выйти по флангам к Днепру, добить их и сбросить в реку. Работа в этом направлении ведется.Вообще на всех участках фронта мы контролируем ситуацию. И если с июня по октябрь противник отобрал территории больше, чем мы у него, то уже в ноябре мы взяли больше территорий. В декабре эта ситуация продолжится.Могу дать только один прогноз. До конца марта мы будем наступать. Если не будет никаких "черных лебедей", зимой мы продолжим двигаться вперед.Операция в Израиле затягивается. США просят Нетаньяху закончить все к новому году (всем праздников хочется). Обсуждение помощи Украине будет после рождественских каникул. Пока они договорятся и начнут новые поставки, это будет не раньше марта. Украина же все время была под капельницей. Но как только лекарство закончилось, а врачи убежали, Украина начала помирать. И мы какую-то территорию освободим.Я не знаю, чем закончится история с Авдеевкой. Если Зеленский туда перебросит всю армию, то история затянется надолго. Лучший способ решить вопрос с Авдеевкой – прорваться где-то на другом направлении. Чтобы противник был вынужден перебросить силы уже туда.- В таком случае, сможем ли мы под Артемовском прорваться до канала "Северский Донец-Донбасс"? Можем ли мы на Запорожье начать штурм Орехова и Гуляйполя?- Я уже говорил, что у нас нет кратного преимущества над противником в людях и технике.Если мы хотим продвинуться и под Артемовском, и на Запорожье, нужны два условия: либо ВСУ должны оттуда все снять, либо мы должны нарастить мощь. Если мы используем какие-то резервы, то это возможно.Я думаю, что под Артемовском мы дойдем аж до Часов Яра. ВСУ не очень хотят цепляться за эту оборону. Наверное, под Сватово они тоже отойдут за реку Жеребец. Их адекватные эксперты как раз говорят, что надо отходить по рубежам рек, где удобно обороняться. Может быть, эта мысль дойдет даже до Зеленского.Не исключаю, что и Авдеевку сдадут. По крайней мере, Авдеевку могут сдать неожиданно. ВСУ могут создать новый фронт в районе Орловки и Степового. Но пока Зеленский похож на азартного игрока. Он постоянно проигрывает, но постоянно пытается отыграться.Тем не менее, за зиму мы у них что-то отгрызем. Но не надо думать, что мы железными колоннами пойдем на Киев.Кстати, ВСУ тоже боятся похода на Киев. Поэтому они строят оборонительные укрепления в Сумской и Черниговской области (население выселяется). Там есть участки, где Россия без помощи Белоруссии может пойти на Бровары.- Про наши удары на Сумском и Черниговском направлении пока тоже гадать нет смысла?- Для этого нужны резервы. Возможно, они есть. Но пока их не видно.Напомню, что когда начиналась СВО, первая половина нашей 41-й армии шла по западной стороне Киева через Чернобыль к Гостомелю, а вторая ее половина шла через Чернигов на Бровары. А потом к Броварам через Сумскую область подтягивалась 1-я гвардейская танковая армия. Сейчас противник боится чего-то подобного. И они строят серьезные укрепления с бетонными бункерами.Если у нас есть лишние силы и такое наступление будет, это сильно оголит Украину. Ей придется перебрасывать с Донбасса дополнительные части для укрепления этого направления.- Как вы оцениваете перспективы нашей дистанционной войны?- Противника будет достать гораздо труднее, чем раньше.Почему мы не наносим такие масштабные удары, как в прошлом году? Тогда противник был голый. Мы его колотили как могли. Потом США занялись этим вопросом. С марта на американские деньги началось строительство защитных сооружений второго типа на 80 объектах (трансформаторы и ЛЭП) в 14 областях Украины. 95% того, что мы разрушили, было восстановлено, тысячу километров сетей построили заново.Так что нам придется для уничтожения украинской энергетики накопить больше ракет и потратить больше усилий.Кстати, 8 декабря был крупнейший наш налет на Киев с большим количеством ложных целей, чтобы засечь вражескую ПВО. Нам придется выявить их позиции ЗРК, подавить их, а потом в течение нескольких дней (пока они не успеют их восстановить) наносить удары по украинской инфраструктуре.Резюмирую. Мы пока действуем мудро и осторожно. Кавалерийские атаки начала СВО ушли в прошлое. Все поняли, что все серьезно. Быстрой победы не будет. Она может наступить быстро, если США снимут Зеленского, и вместо него будет посажен другой человек, который подпишет с нами мир на наших условиях.Наши условия минимум – уход из Донбасса, Запорожья и Херсона. Пока я не вижу, что кто-то из российского руководство хочет предать страну и заключить перемирие на текущей линии боевого соприкосновения.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20231212/1052000209.html

https://ukraina.ru/20231211/1051924718.html

https://ukraina.ru/20231207/1051798377.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, днепр, авдеевка, артемовск, пво, киев, танки, владимир зеленский, украина, сво