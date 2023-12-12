Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя - 12.12.2023 Украина.ру
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Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя
Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя - 12.12.2023 Украина.ру
Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря ответил на вопрос журналистов, может ли замена президента Украины Владимира Зеленского способствовать дипломатическому урегулированию конфликта
2023-12-12T13:59
2023-12-12T13:59
свр
нарышкин
новости
дмитрий песков
владимир зеленский
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"Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков.Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени у Запада может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского, среди причин – его "бесконечное хамство", кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников".Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.
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свр, нарышкин, новости, дмитрий песков, владимир зеленский
СВР, Нарышкин, Новости, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя

13:59 12.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря ответил на вопрос журналистов, может ли замена президента Украины Владимира Зеленского способствовать дипломатическому урегулированию конфликта
"Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени у Запада может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского, среди причин – его "бесконечное хамство", кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников".
Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.
Владимир Зеленский
Вчера, 10:58
Служба внешней разведки перечислила возможных преемников ЗеленскогоСреди возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко, сообщили 11 декабря в Службе внешней разведки России
 
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Заголовок открываемого материала
13:59Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя
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