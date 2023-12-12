https://ukraina.ru/20231212/1051967094.html

Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя

Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя - 12.12.2023 Украина.ру

Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря ответил на вопрос журналистов, может ли замена президента Украины Владимира Зеленского способствовать дипломатическому урегулированию конфликта

2023-12-12T13:59

2023-12-12T13:59

2023-12-12T13:59

свр

нарышкин

новости

дмитрий песков

владимир зеленский

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"Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков.Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени у Запада может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского, среди причин – его "бесконечное хамство", кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников".Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

https://ukraina.ru/20231211/1051903159.html

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свр, нарышкин, новости, дмитрий песков, владимир зеленский