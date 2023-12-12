Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря ответил на вопрос журналистов, может ли замена президента Украины Владимира Зеленского способствовать дипломатическому урегулированию конфликта
"Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени у Запада может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского, среди причин – его "бесконечное хамство", кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников".
Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.
Вчера, 10:58Служба внешней разведки перечислила возможных преемников ЗеленскогоСреди возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко, сообщили 11 декабря в Службе внешней разведки России