https://ukraina.ru/20231212/1051951126.html

Rzeczpospolita: визит Зеленского в Вашингтон носит символический характер

Rzeczpospolita: визит Зеленского в Вашингтон носит символический характер - 12.12.2023 Украина.ру

Rzeczpospolita: визит Зеленского в Вашингтон носит символический характер

Визит президента Украины Владимира Зеленского носит символический характер и от него не будет зависеть помощь Вашингтона Киеву. Об этом польскому изданию Rzeczpospolita 12 декабря рассказал "информированный источник" в Киеве.

2023-12-12T11:29

2023-12-12T11:29

2023-12-12T11:29

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джо байден

военная помощь

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Рано или поздно Конгресс США разблокирует помощь Украине. Это произойдет после того, как президент Джо Байден достигнет соглашения с Конгрессом по обеспечению безопасности границы с Мексикой, полагает собеседник издания."Помощь, вероятно, придет, но мы не знаем, когда. И каждый день на счету", - рассказал источник польской газеты.Rzeczpospolita добавляет, что время имеет решающее значение, особенно если учесть, что львиная доля американской помощи будет потрачена на вооружение и боеприпасы для украинской армии.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.

https://ukraina.ru/20231212/1051936976.html

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новости, владимир зеленский, вашингтон, визит, конгресс сша, джо байден, военная помощь