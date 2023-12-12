https://ukraina.ru/20231212/1051951126.html
Rzeczpospolita: визит Зеленского в Вашингтон носит символический характер
Rzeczpospolita: визит Зеленского в Вашингтон носит символический характер - 12.12.2023 Украина.ру
Rzeczpospolita: визит Зеленского в Вашингтон носит символический характер
Визит президента Украины Владимира Зеленского носит символический характер и от него не будет зависеть помощь Вашингтона Киеву. Об этом польскому изданию Rzeczpospolita 12 декабря рассказал "информированный источник" в Киеве.
2023-12-12T11:29
2023-12-12T11:29
2023-12-12T11:29
новости
владимир зеленский
вашингтон
визит
конгресс сша
джо байден
военная помощь
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Рано или поздно Конгресс США разблокирует помощь Украине. Это произойдет после того, как президент Джо Байден достигнет соглашения с Конгрессом по обеспечению безопасности границы с Мексикой, полагает собеседник издания."Помощь, вероятно, придет, но мы не знаем, когда. И каждый день на счету", - рассказал источник польской газеты.Rzeczpospolita добавляет, что время имеет решающее значение, особенно если учесть, что львиная доля американской помощи будет потрачена на вооружение и боеприпасы для украинской армии.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
https://ukraina.ru/20231212/1051936976.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, вашингтон, визит, конгресс сша, джо байден, военная помощь
Новости, Владимир Зеленский, Вашингтон, визит, Конгресс США, Джо Байден, военная помощь
Rzeczpospolita: визит Зеленского в Вашингтон носит символический характер
Визит президента Украины Владимира Зеленского носит символический характер и от него не будет зависеть помощь Вашингтона Киеву. Об этом польскому изданию Rzeczpospolita 12 декабря рассказал "информированный источник" в Киеве.
Рано или поздно Конгресс США разблокирует помощь Украине. Это произойдет после того, как президент Джо Байден достигнет соглашения с Конгрессом по обеспечению безопасности границы с Мексикой, полагает собеседник издания.
"Помощь, вероятно, придет, но мы не знаем, когда. И каждый день на счету", - рассказал источник польской газеты.
Rzeczpospolita добавляет, что время имеет решающее значение, особенно если учесть, что львиная доля американской помощи будет потрачена на вооружение и боеприпасы для украинской армии.
Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.