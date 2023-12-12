"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ
12:30 12.12.2023 (обновлено: 12:44 12.12.2023)
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк назвал законопроект о ежедневной молитве за ВСУ "планом Б", если США не выделят денег. Об этом Железняк 12 декабря написал в своём телеграм-канале
"Я так понимаю в коалиции наконец-то появился план Б на случай, если военную и финансовую помощь нам не проголосуют вовремя?" - написал Железняк.
Спустя 15 минут нардеп отшутился, что такой "план Б" им не нужен. И сообщил, что ждёт хороших новостей из Вашингтона.
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную молитву за победу Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект Мазурашу внёс в парламент 11 декабря