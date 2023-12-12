https://ukraina.ru/20231212/1051960567.html

"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ

"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру

"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк назвал законопроект о ежедневной молитве за ВСУ "планом Б", если США не выделят денег. Об этом Железняк 12 декабря написал в своём телеграм-канале

2023-12-12T12:30

2023-12-12T12:30

2023-12-12T12:44

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Спустя 15 минут нардеп отшутился, что такой "план Б" им не нужен. И сообщил, что ждёт хороших новостей из Вашингтона.Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную молитву за победу Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект Мазурашу внёс в парламент 11 декабря

https://ukraina.ru/20231212/1051947072.html

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новости, украина, верховная рада, ярослав железняк, всу, вооруженные силы украины