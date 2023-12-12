"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру
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"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ
"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру
"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк назвал законопроект о ежедневной молитве за ВСУ "планом Б", если США не выделят денег. Об этом Железняк 12 декабря написал в своём телеграм-канале
2023-12-12T12:30
2023-12-12T12:44
новости
украина
верховная рада
ярослав железняк
всу
вооруженные силы украины
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Спустя 15 минут нардеп отшутился, что такой "план Б" им не нужен. И сообщил, что ждёт хороших новостей из Вашингтона.Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную молитву за победу Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект Мазурашу внёс в парламент 11 декабря
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новости, украина, верховная рада, ярослав железняк, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Верховная Рада, Ярослав Железняк, ВСУ, Вооруженные силы Украины

"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ

12:30 12.12.2023 (обновлено: 12:44 12.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк назвал законопроект о ежедневной молитве за ВСУ "планом Б", если США не выделят денег. Об этом Железняк 12 декабря написал в своём телеграм-канале

"Я так понимаю в коалиции наконец-то появился план Б на случай, если военную и финансовую помощь нам не проголосуют вовремя?" - написал Железняк.

Спустя 15 минут нардеп отшутился, что такой "план Б" им не нужен. И сообщил, что ждёт хороших новостей из Вашингтона.
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную молитву за победу Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект Мазурашу внёс в парламент 11 декабря
10:55
В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную молитву за победу Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект Мазурашу внёс в парламент 11 декабря
 
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