https://ukraina.ru/20231212/1051936022.html

Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко

Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко - 12.12.2023 Украина.ру

Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко

Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 12 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-12T09:14

2023-12-12T09:14

2023-12-12T09:14

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"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооружённых формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом", - рассказал МарочкоПо его словам, "на орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя". Западное стрелковое оружие из-за непогоды также выходит из строя и требует постоянного обслуживания.Эксперт назвал чрезвычайно серьёзной проблемой для ВСУ обледенение бронетехники, которое мешает экипажу оперативно попасть внутрь. Примерзание машин к грунту также не позволяет своевременно использовать технику и требует длительного времени на её отогревание, что опасно из-за демаскировки позиций.

https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html

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новости, россия, лнр, андрей марочко, сво, всу, запад, военная помощь