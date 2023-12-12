Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко - 12.12.2023 Украина.ру
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Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко
Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко - 12.12.2023 Украина.ру
Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко
Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 12 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-12T09:14
2023-12-12T09:14
новости
россия
лнр
андрей марочко
сво
всу
запад
военная помощь
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"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооружённых формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом", - рассказал МарочкоПо его словам, "на орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя". Западное стрелковое оружие из-за непогоды также выходит из строя и требует постоянного обслуживания.Эксперт назвал чрезвычайно серьёзной проблемой для ВСУ обледенение бронетехники, которое мешает экипажу оперативно попасть внутрь. Примерзание машин к грунту также не позволяет своевременно использовать технику и требует длительного времени на её отогревание, что опасно из-за демаскировки позиций.
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новости, россия, лнр, андрей марочко, сво, всу, запад, военная помощь
Новости, Россия, ЛНР, Андрей Марочко, СВО, ВСУ, Запад, военная помощь

Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко

09:14 12.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 12 декабря сообщает РИА Новости
"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооружённых формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом", - рассказал Марочко
По его словам, "на орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя". Западное стрелковое оружие из-за непогоды также выходит из строя и требует постоянного обслуживания.
Эксперт назвал чрезвычайно серьёзной проблемой для ВСУ обледенение бронетехники, которое мешает экипажу оперативно попасть внутрь. Примерзание машин к грунту также не позволяет своевременно использовать технику и требует длительного времени на её отогревание, что опасно из-за демаскировки позиций.
Владимир Зеленский
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НовостиРоссияЛНРАндрей МарочкоСВОВСУЗападвоенная помощь
 
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09:14Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко
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