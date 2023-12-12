https://ukraina.ru/20231212/1051936022.html
Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко
Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко - 12.12.2023 Украина.ру
Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко
Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 12 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-12T09:14
2023-12-12T09:14
2023-12-12T09:14
новости
россия
лнр
андрей марочко
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всу
запад
военная помощь
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"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооружённых формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом", - рассказал МарочкоПо его словам, "на орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя". Западное стрелковое оружие из-за непогоды также выходит из строя и требует постоянного обслуживания.Эксперт назвал чрезвычайно серьёзной проблемой для ВСУ обледенение бронетехники, которое мешает экипажу оперативно попасть внутрь. Примерзание машин к грунту также не позволяет своевременно использовать технику и требует длительного времени на её отогревание, что опасно из-за демаскировки позиций.
https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, лнр, андрей марочко, сво, всу, запад, военная помощь
Новости, Россия, ЛНР, Андрей Марочко, СВО, ВСУ, Запад, военная помощь
Западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя – Марочко
Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 12 декабря сообщает РИА Новости
"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооружённых формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом", - рассказал Марочко
По его словам, "на орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя". Западное стрелковое оружие из-за непогоды также выходит из строя и требует постоянного обслуживания.
Эксперт назвал чрезвычайно серьёзной проблемой для ВСУ обледенение бронетехники, которое мешает экипажу оперативно попасть внутрь. Примерзание машин к грунту также не позволяет своевременно использовать технику и требует длительного времени на её отогревание, что опасно из-за демаскировки позиций.