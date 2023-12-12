https://ukraina.ru/20231212/1051931657.html
Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph - 12.12.2023 Украина.ру
Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
Главы стран Евросоюза призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя в отношении Киева как британский премьер времён Второй мировой войны Уинстон Черчилль. Об этом со ссылкой на источники 11 декабря сообщает газета Telegraph
2023-12-12T04:58
2023-12-12T04:58
2023-12-12T04:58
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"Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины", - говорится в статье.По словам одного из источников издания, среди британских консерваторов не нашлось фигуры, подобной Черчиллю, а без неё на Западе "вероятно забыли, что стоит на кону".Сокращение помощи из ЕС и США, отмечает газета, может привести к военному поражению киевского режима, поэтому западные союзники Украины надеются, что Сунак сможет вдохнуть в неё "новые силы" на фоне всё более сдержанных заявлений лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.Напомним, что официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил о достижении "дна бочки" в возможности США предоставлять Киеву военную поддержку. Он полагает, что Украину ждёт "очень тяжёлая зима".Продолжение военной помощи Киеву со стороны Евросоюза в 2024 году невозможно, пока увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на Украину, блокирует Венгрия.
https://ukraina.ru/20231212/1051904648.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, великобритания, риши сунак, черчилль, ес, украина-ес, запад, военная помощь, сво
Новости, Великобритания, Риши Сунак, Черчилль, ЕС, Украина-ЕС, Запад, военная помощь, СВО
Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
Главы стран Евросоюза призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя в отношении Киева как британский премьер времён Второй мировой войны Уинстон Черчилль. Об этом со ссылкой на источники 11 декабря сообщает газета Telegraph
"Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины", - говорится в статье.
По словам одного из источников издания, среди британских консерваторов не нашлось фигуры, подобной Черчиллю, а без неё на Западе "вероятно забыли, что стоит на кону".
Сокращение помощи из ЕС и США, отмечает газета, может привести к военному поражению киевского режима, поэтому западные союзники Украины надеются, что Сунак сможет вдохнуть в неё "новые силы" на фоне всё более сдержанных заявлений лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.
Напомним, что официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил о достижении "дна бочки" в возможности США предоставлять Киеву военную поддержку. Он полагает, что Украину ждёт "очень тяжёлая зима".
Продолжение военной помощи Киеву со стороны Евросоюза в 2024 году невозможно, пока увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на Украину, блокирует Венгрия.