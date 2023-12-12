Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1051931657.html
Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph - 12.12.2023 Украина.ру
Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
Главы стран Евросоюза призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя в отношении Киева как британский премьер времён Второй мировой войны Уинстон Черчилль. Об этом со ссылкой на источники 11 декабря сообщает газета Telegraph
2023-12-12T04:58
2023-12-12T04:58
новости
великобритания
риши сунак
черчилль
ес
украина-ес
запад
военная помощь
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043895189_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f2c091e53f240b9445d082f6688579f7.jpg
"Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины", - говорится в статье.По словам одного из источников издания, среди британских консерваторов не нашлось фигуры, подобной Черчиллю, а без неё на Западе "вероятно забыли, что стоит на кону".Сокращение помощи из ЕС и США, отмечает газета, может привести к военному поражению киевского режима, поэтому западные союзники Украины надеются, что Сунак сможет вдохнуть в неё "новые силы" на фоне всё более сдержанных заявлений лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.Напомним, что официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил о достижении "дна бочки" в возможности США предоставлять Киеву военную поддержку. Он полагает, что Украину ждёт "очень тяжёлая зима".Продолжение военной помощи Киеву со стороны Евросоюза в 2024 году невозможно, пока увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на Украину, блокирует Венгрия.
https://ukraina.ru/20231212/1051904648.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043895189_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6ba3e6905ca2bb5520fd17c0ac38c43c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, риши сунак, черчилль, ес, украина-ес, запад, военная помощь, сво
Новости, Великобритания, Риши Сунак, Черчилль, ЕС, Украина-ЕС, Запад, военная помощь, СВО

Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph

04:58 12.12.2023
 
© commons.wikimedia.orgСунак и Зеленский
Сунак и Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© commons.wikimedia.org
Читать в
Главы стран Евросоюза призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя в отношении Киева как британский премьер времён Второй мировой войны Уинстон Черчилль. Об этом со ссылкой на источники 11 декабря сообщает газета Telegraph
"Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины", - говорится в статье.
По словам одного из источников издания, среди британских консерваторов не нашлось фигуры, подобной Черчиллю, а без неё на Западе "вероятно забыли, что стоит на кону".
Сокращение помощи из ЕС и США, отмечает газета, может привести к военному поражению киевского режима, поэтому западные союзники Украины надеются, что Сунак сможет вдохнуть в неё "новые силы" на фоне всё более сдержанных заявлений лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.
Напомним, что официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил о достижении "дна бочки" в возможности США предоставлять Киеву военную поддержку. Он полагает, что Украину ждёт "очень тяжёлая зима".
Продолжение военной помощи Киеву со стороны Евросоюза в 2024 году невозможно, пока увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на Украину, блокирует Венгрия.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
04:20
Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"Украина и война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии США. Поэтому они хотят тихо выйти из конфликта, переложив ответственность на союзников по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
 
НовостиВеликобританияРиши СунакЧерчилльЕСУкраина-ЕСЗападвоенная помощьСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье
04:58Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
04:40Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского
04:33Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО
04:30"Дедушку тоже надо понять": эксперт о том, почему война на Украине стала семейным проектом Байденов
04:20Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"
04:09США успешно испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе – Boeing
04:00"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева
03:49Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник
03:22Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка
02:59Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский
02:32Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти
02:09В США запрещают уран из России… с оговоркой
02:08Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину и США
02:01МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов
01:44В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву
01:36Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"
01:35Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:25Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News
01:21Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет
Лента новостейМолния