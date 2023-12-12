Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph

Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"

Украина и война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии США. Поэтому они хотят тихо выйти из конфликта, переложив ответственность на союзников по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков