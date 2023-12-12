Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО - 12.12.2023 Украина.ру
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Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО - 12.12.2023 Украина.ру
Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО
Бойцы Западного военного округа (ЗВО) выстрелом из ПТРК "Фагот" уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении, который был обнаружен расчётами БПЛА примерно в двух километрах от позиций российских войск. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-12T04:33
2023-12-12T04:33
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"Расчёты БПЛА и противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Запад" выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении", - говорится в сообщении.После успешного поражения цели расчёт максимально быстро покинул огневую позицию, чтобы избежать ответного удара."Идёт сбор информации: где позиции противника, его командный пункт. Высокоточные удары наша артиллерия наносит строго по команде. И исключительно по местам скопления живой силы и техники ВСУ", - отмечается в сообщении ведомства.По информации Минобороны РФ на 11 декабря, подразделения ВСУ за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 200 боевиков.
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новости, россия, купянское направление, вс рф, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО

04:33 12.12.2023
 
© РИА Новости . Николай Сидоров / Перейти в фотобанкВоенные учения Народной милиции ЛНР
Военные учения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Николай Сидоров
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Бойцы Западного военного округа (ЗВО) выстрелом из ПТРК "Фагот" уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении, который был обнаружен расчётами БПЛА примерно в двух километрах от позиций российских войск. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Расчёты БПЛА и противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Запад" выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении", - говорится в сообщении.
После успешного поражения цели расчёт максимально быстро покинул огневую позицию, чтобы избежать ответного удара.
"Идёт сбор информации: где позиции противника, его командный пункт. Высокоточные удары наша артиллерия наносит строго по команде. И исключительно по местам скопления живой силы и техники ВСУ", - отмечается в сообщении ведомства.
По информации Минобороны РФ на 11 декабря, подразделения ВСУ за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 200 боевиков.
Геннадий Подлесный интервью
02:08
Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину и СШАМы не можем приказать войскам прекратить продвижение в Донбассе и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы.
 
НовостиРоссияКупянское направлениеВС РФСВОВСУпотери ВСУ
 
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