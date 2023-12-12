https://ukraina.ru/20231212/1051916574.html

Александр Казаков о том, какую хитрость провернула Россия под Купянском, чтобы окончательно измотать ВСУ

Александр Казаков о том, какую хитрость провернула Россия под Купянском, чтобы окончательно измотать ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру

Александр Казаков о том, какую хитрость провернула Россия под Купянском, чтобы окончательно измотать ВСУ

ВС РФ создают противнику перенапряжение на фронте и проблемы со снабжением, заставляя гонять по всему фронту батальоны ВСУ. По раскисшим дорогам Киев перебрасывает войска, чтобы закрыть дыры в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-12T05:50

2023-12-12T05:50

2023-12-12T05:50

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Украина была вынуждена перебрасывать под Купянск силы из-под Работино, где сейчас наступило временное затишье. В это время армия РФ ударила севернее Артемовска, в то же время сжимая клещами Авдеевку, рассказал эксперт.Таким образом, Украина вывезла под Купянск подразделения с Запорожья, они вступили в бой, а российские бойцы этот бой прекратили. Когда ВС РФ увидели, что противник перебросил подкрепления, они отошли на безопасные позиции, добавил он.Короче говоря, ВСУ гоняют по всему фронту свои батальоны. Российские бойцы не дают им отдохнуть. При этом у Киева есть проблемы со снабжением, за ними не едут обозы. Если батальон неделю гонять по всему фронту, он просто не сможет воевать, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231211/1051867389.html

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