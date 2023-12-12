Александр Казаков о том, какую хитрость провернула Россия под Купянском, чтобы окончательно измотать ВСУ
ВС РФ создают противнику перенапряжение на фронте и проблемы со снабжением, заставляя гонять по всему фронту батальоны ВСУ. По раскисшим дорогам Киев перебрасывает войска, чтобы закрыть дыры в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Украина была вынуждена перебрасывать под Купянск силы из-под Работино, где сейчас наступило временное затишье. В это время армия РФ ударила севернее Артемовска, в то же время сжимая клещами Авдеевку, рассказал эксперт.
Таким образом, Украина вывезла под Купянск подразделения с Запорожья, они вступили в бой, а российские бойцы этот бой прекратили. Когда ВС РФ увидели, что противник перебросил подкрепления, они отошли на безопасные позиции, добавил он.
"Получается, украинские части приехали под Купянск напрасно. И их по раскисшим дорогам в холоде перебрасывают под Авдеевку. Это же тришкин кафтан. ВСУ в этом полукруге носятся как угорелые туда-сюда", - отметил Казаков.
Короче говоря, ВСУ гоняют по всему фронту свои батальоны. Российские бойцы не дают им отдохнуть. При этом у Киева есть проблемы со снабжением, за ними не едут обозы. Если батальон неделю гонять по всему фронту, он просто не сможет воевать, подытожил собеседник Украина.ру.
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