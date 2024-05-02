https://ukraina.ru/20240502/1054823660.html

"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией

"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией - 02.05.2024 Украина.ру

"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией

Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы (в 2025 или в 2026 годах). США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-02T04:00

2024-05-02T04:00

2024-05-02T04:00

новости

россия

польша

сша

ростислав ищенко

украина.ру

нато

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101936/13/1019361306_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_eebbda2c3bdbfce0ef1540abdd5eaf75.jpg

Польша активно наращивает военные расходы. Сегодня они составляют 4,2% ВВП при нормативе НАТО в 2%. Варшава закупает американские и южнокорейские танки и РСЗО. Кроме того, замглавы польского МИД Анджей Шейна ранее заявил, что страна готова разместить немецкие войска на своей территории, если Германия решит усилить Восточный фланг НАТО.По словам Ростислава Ищенко, Варшава закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии и размышляет над введением воинской повинности, так как добровольно поляки в армию не хотят идти, как и украинцы.Так что поляки пытаются подстраховаться. Они хотят получить как можно больше военнослужащих стран НАТО на своей территории, которые бы втянули свои страны в конфликт с Россией.Польша сможет этот год пересидеть. А на счет следующего года они уже не так уверены. Я об этом сужу по тому, как проходит их подготовка к боевым действиям.США было бы выгодны, чтобы боевые действия начались прямо сейчас, когда киевский режим еще сопротивляется. Если бы Польша, Прибалтика и Румыния воевали бы против России вместе с ВСУ, а не вместо них, у противника было бы 300-400 тысяч новых солдат на фронте. И этот фронт растянулся бы от Балтики до Черного моря, причем подковой огибая Белоруссию.Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240501/1054821732.html

россия

польша

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, сша, ростислав ищенко, украина.ру, нато, всу