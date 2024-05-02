"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией - 02.05.2024 Украина.ру
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"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией
"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией - 02.05.2024 Украина.ру
"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией
Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы (в 2025 или в 2026 годах). США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-02T04:00
2024-05-02T04:00
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Польша активно наращивает военные расходы. Сегодня они составляют 4,2% ВВП при нормативе НАТО в 2%. Варшава закупает американские и южнокорейские танки и РСЗО. Кроме того, замглавы польского МИД Анджей Шейна ранее заявил, что страна готова разместить немецкие войска на своей территории, если Германия решит усилить Восточный фланг НАТО.По словам Ростислава Ищенко, Варшава закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии и размышляет над введением воинской повинности, так как добровольно поляки в армию не хотят идти, как и украинцы.Так что поляки пытаются подстраховаться. Они хотят получить как можно больше военнослужащих стран НАТО на своей территории, которые бы втянули свои страны в конфликт с Россией.Польша сможет этот год пересидеть. А на счет следующего года они уже не так уверены. Я об этом сужу по тому, как проходит их подготовка к боевым действиям.США было бы выгодны, чтобы боевые действия начались прямо сейчас, когда киевский режим еще сопротивляется. Если бы Польша, Прибалтика и Румыния воевали бы против России вместе с ВСУ, а не вместо них, у противника было бы 300-400 тысяч новых солдат на фронте. И этот фронт растянулся бы от Балтики до Черного моря, причем подковой огибая Белоруссию.Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, польша, сша, ростислав ищенко, украина.ру, нато, всу
Новости, Россия, Польша, США, Ростислав Ищенко, Украина.ру, НАТО, ВСУ

"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией

04:00 02.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы (в 2025 или в 2026 годах). США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Польша активно наращивает военные расходы. Сегодня они составляют 4,2% ВВП при нормативе НАТО в 2%. Варшава закупает американские и южнокорейские танки и РСЗО. Кроме того, замглавы польского МИД Анджей Шейна ранее заявил, что страна готова разместить немецкие войска на своей территории, если Германия решит усилить Восточный фланг НАТО.
По словам Ростислава Ищенко, Варшава закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии и размышляет над введением воинской повинности, так как добровольно поляки в армию не хотят идти, как и украинцы.
"А главное – она заманивает на свою территорию германские войска, чтобы в боевые действия с Россией втянулось как можно больше стран НАТО. Германия – это только восточная граница с Польшей. Западная граница у Германии уже с Францией, Бельгией и Голландией. Северная граница у нее с Данией. Южная ее граница – с Австрией и Швейцарией. А это уже конец Европы. Дальше только Атлантический океан", - считает эксперт.
Так что поляки пытаются подстраховаться. Они хотят получить как можно больше военнослужащих стран НАТО на своей территории, которые бы втянули свои страны в конфликт с Россией.
Польша сможет этот год пересидеть. А на счет следующего года они уже не так уверены. Я об этом сужу по тому, как проходит их подготовка к боевым действиям.
США было бы выгодны, чтобы боевые действия начались прямо сейчас, когда киевский режим еще сопротивляется. Если бы Польша, Прибалтика и Румыния воевали бы против России вместе с ВСУ, а не вместо них, у противника было бы 300-400 тысяч новых солдат на фронте. И этот фронт растянулся бы от Балтики до Черного моря, причем подковой огибая Белоруссию.
Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" читайте на сайте Украина.ру.
киев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Вчера, 07:44
"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылуВ украинском экспертном сообществе начинают осознавать, что "формула мира" Зеленского иллюзорна, что ВСУ вряд ли будут в состоянии обеспечить возвращение к границам 1991 года
 
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