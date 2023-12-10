https://ukraina.ru/20231210/1051885724.html

Александр Казаков: Пока Байден "съезжает по пандусу", Россия совсем загоняла ВСУ от Харькова до Запорожья

Александр Казаков: Пока Байден "съезжает по пандусу", Россия совсем загоняла ВСУ от Харькова до Запорожья - 10.12.2023 Украина.ру

Александр Казаков: Пока Байден "съезжает по пандусу", Россия совсем загоняла ВСУ от Харькова до Запорожья

США не сливают Украину. Слить Украину – значит, проиграть. США как бы уходят из непосредственного управления конфликтом и передают его своим союзникам.

2023-12-10T05:00

2023-12-10T05:00

2023-12-10T05:00

интервью

россия

всу

джо байден

валерий залужный

ллойд остин

сша

конгресс сша

оружие

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050973016_84:29:828:447_1920x0_80_0_0_9dddd83f999aa27d1d8be373af6ff8d2.jpg

Так что тут обольщаться не надо, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр КазаковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Юрьевич, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 175 млн долларов. Как именно это отразится на фронте?- Давайте сперва оценим само появление этого пакета и его ценность.Изначально эта история была связана с выделением очень больших денег для Украины, Израиля и Тайваня на 2024 год. Это решение принимает Конгресс по заявке от Белого дома.- То есть когда в СМИ говорят, что Украине ничего не дадут, речь идет о бюджете, запланированном на следующий год?- Да. Это решение должны были принять еще в сентябре, потому что в США финансовый год заканчивается в октябре. Но потом была парализация действий правительства (обычная история для США). Конгресс начал торговаться. Потом слетел спикер Палаты представителей Маккарти. Пришлось выбирать нового. На это ушло время. Шатдаун чуть не случился. И сейчас этот вопрос по новой обсуждается.Это действительно большие деньги. Речь идет о 120 миллиардах долларов, которые поделены в неравных долях на Украину, Израиль, Тайвань и южную границу с Мексикой. Был еще принципиальный спор. Байден хотел протащить деньги для Украины в общем пакете (прикрываясь Израилем), а республиканцы настаивали на том, чтобы разбить пакет. Они не отказываются деньги давать. Они хотят каждый раз обсуждать и задавать вопросы. А Киев очень не любит, когда его о чем-то спрашивают.К Украине есть два главных вопроса. "Что вы сделаете на наши деньги?" и "Что мы от этого получим?". Киев говорит: "Мы на ваши деньги будем воевать". А зачем? А что будет, когда война закончится? На эти вопросы нет ответов ни у Украины, ни у Байдена. Будем воевать и все тут. Ситуация и для Киева, и для Байдена очень неприятная.Потом получилось еще смешнее. Изначально так вопрос ставили республиканцы в Палате представителей. А сейчас было голосование в сенате. Сенат голосовал за то, чтобы этот вопрос внести на повестку дня. И они проголосовали против.Это плохая новость для Украины. Неважно, сколько там будет денег. Перенос решения о финансировании на любой срок может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на фронте. На войне все должно быть вовремя. Деньги тоже. Если им пообещают выделить средства, а дадут через полгода, то давать деньги будет уже некому и незачем.Представители различных ведомств говорили, что у них осталось до конца года 1,5 миллиарда долларов. Это из средств, выделенных ранее, которые находятся в распоряжении Пентагона. И 175 миллионов долларов как раз из этих средств. Сами наши бойцы говорят, что этих денег хватит всего на две недели боевых действий.- Какое оружие входит в этот пакет?- Там есть неприятные вещи вроде "Хаймарсов". Там есть 4 миллиона патронов (этого как раз хватит на две недели боев такой интенсивности). Там есть взрывные боеприпасы для устранения препятствий. Это опасно, если у ВСУ есть для этого техника. А мы на Запорожье эту технику очень хорошо повыбивали. Да, там есть артиллерийские снаряды. Но их точно не 17 миллионов, о которых говорил Залужный.- Причем эта помощь не единовременная?- Да. Это несколькими бортами завезут. Если поляки границу не перекроют. Там у них свои качели.Так что на фоне предыдущих поставок от Пентагона это небольшой пакет. Общая тенденция такова: деньги давать будут, но позже и меньше. Оружие давать будут, но позже и меньше.Я еще с января 2023 года говорил, что США выходят из украинского конфликта. Байден уже перешел на крайние степени шантажа собственных законодателей. Он впервые договорился до того, что "если мы не дадим денег Украине, начнут гибнуть американские солдаты".Дедушку надо тоже понять. Украина и война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии. Это не проект США. Поэтому Байден хочет съехать из этого конфликта по пандусу, а не прыгать с третьего этажа, ломая ноги (как это было в Афганистане).- Как именно они будут выходить из этого конфликта?- Раздадут в СМИ соответствующие методички. Прекратят еженедельные визиты туда-сюда. Перейдут на телефонные переговоры, а потом и они сойдут на нет. Прекратятся поставки вооружений под оркестр. С деньгами каждый раз будет тяни-толкай. Они будут давить на европейцев, МВФ, Всемирный банк. Они будут искать кого-то, кто даст кредиты. Они даже на Японию надавили. Токио 4 миллиарда готов дать. Я не исключаю, что они дадут свои деньги, но скажут, что это японские.Будет продолжаться жесткая критика киевского режима, которая наведет людей на мысль, что Вашингтон не поддерживает Киев.Начнется жесткая пиар-кампания, чтобы показать американцам, что Вашингтон в войне не участвует.- Встреча Залужного с Ллойдом Остином из того же контекста?- Это вообще забавная встреча. У любых межгосударственных контактов (даже если это марионетка) должен быть протокол, который должен соблюдаться. И у них есть соответствующий уровень. Байден встречается с Зеленским, министр обороны с министром обороны (Остин и Умеров), а на третьем уровне – генерал Брайн и генерал Залужный. И когда министр обороны встречается с командующим вооруженными силами – это сознательное нарушение протокола. Это жест и сигнал. И это поднятие ставок для Залужного. Из Залужного сейчас сознательно делают американского цепного пса против Зеленского.- Правильно ли я понимаю, что США постепенно будут сливать Украину?- США не сливают Украину. Слить Украину – значит, проиграть. США как бы уходят из непосредственного управления конфликтом и передают его своим союзникам. Так что тут обольщаться не надо.- Какие союзники готовы принять такой "дар"?- Европейцам особого выбора не оставляют. Им выкручивают руки и ноги. Японию даже заставили дать Украине 4 миллиарда. США так и будут работать. А надсмотрщиком они оставляют Лондон. Британии это нравится. Это его война.- И тут Залужный говорит Остину, что ему надо 450 миллиардов и 17 миллионов артиллерийских снарядов.- Эта непроверенная информация появилась в публичном пространстве. Ее никто официально не опроверг. Давайте к ней относиться правильно. Все, конечно, с нее начали ржать. Мол, Залужный половину из этих миллиардов хочет положить к себе в карман. Это неверно.Ллойд Остин – это все-таки генерал. У него есть военное образование. Цифры, которые назвал Залужный, вообще-то объективны как заказ. Например, по снарядам. Мы иногда по 80 тысяч снарядов в сутки выпускали. А сейчас ВСУ выпускают 6 тысяч, а мы 20 тысяч. Наше преимущество сохраняется уже давно. Так что Залужный правильно говорит, что для паритета с ВС РФ ему надо дополнительно 14 тысяч снарядов в сутки.А теперь работает чисто военная математика. СВО длится почти два года. Чтобы выровняться с ВС РФ по снарядам, ВСУ надо минимум два года. А чтобы наступать у них должно быть преимущество. На это еще надо два года. Так что никакого тролинга тут нет.И Залужный спокойно, без дерганья век, говорит Остину: "Если вы не хотите, чтобы Украина не проиграла, вы мне дайте 450 миллиардов долларов и оружие". Но есть один нюанс. Даже если Киеву дадут 17 миллионов снарядов, танки и самолеты, то на каком заводе сделают новых украинцев, чтобы воевать?Это мы год назад реально переживали, что сотни тысяч поляков с украинскими паспортами будут с нами воевать. Никто никуда не пошел. Да, наемников много. Но они тоже заканчиваются.Резюмирую. Слова Залужного – это не тролинг. Но это очень толстый намек американцам и россиянам, что даже если Украина получит все оружие и боеприпасы, шансы у них нет.- Чего вы ожидаете от зимней кампании? Как эту зиму переживут ВСУ?- Все участники конфликта находятся в ситуации стратегического самоопределения. Все понимают, что в ходе летне-осенней кампании инициативу на себя взяла украинская сторона. "Контрнаступ" захлебнулся, страницу перевернули. Зеленский заговорил о фортификационных сооружениях до Ужгорода. И, по идее, теперь должно быть российское наступление.У тех, кто читает новости, складывается впечатление, что на фронте вообще ничего не происходит. Населенные пункты одни и те же. Мы взяли пять опорников, они взяли пять опорников. Но где-то во второй половине октября стало понятно, что стратегических резервов у Киева больше нет. У них остались части, которые закрывают границу с Белоруссией, а также большой гарнизон в Одессе.Теперь смотрим на карту. ВСУ перемещаются по внутренней стороне дуги, а мы по внешней. Стратегического резерва у противника, который находился в районе Запорожья, Днепропетровска и Донбасса, там больше нет. Он весь воюет. А ВС РФ делают примерно следующее.В понедельник они начинают более интенсивные боевые действия под Купянском. Работает артиллерия, авиация, РСЗО. Мы начинаем брать опорники. Противник говорит, что в лесах Харьковской области и ЛНР у нас стоит целая танковая армия. А у них там мало людей. Украина перебрасывает под Купянск силы из-под Работино, где у них временное затишье. А мы в это время бьем севернее Артемовска. И все это время мы сжимаем Авдеевку клещами.Это же тришкин кафтан. ВСУ в этом полукруге носятся как угорелые туда-сюда.Более того, Украина вывезла под Купянск подразделения с Запорожья. Они вступили в бой, а мы бой прекратили. Мы берем несколько опорников. А когда мы видим, что противник перебросил туда подкрепления, мы отходим. Получается, украинские части приехали под Купянск напрасно. И их по раскисшим дорогам в холоде перебрасывают под Авдеевку.Короче говоря, ВСУ гоняют свои батальоны туда-сюда. Отдохнуть мы им не даем. Со снабжением у них проблемы. За ними не едут обозы. Они тащат только то, что на них надето. Если один батальон неделю так погонять по всему фронту, он воевать не сможет. Так что мы создаем противнику перенапряжение на фронте. А фронт у нас один. И другой армии у Украины нет.Если взять ветку живого дерева и начать ее сгибать, она может согнуться, но рано или поздно она треснет.- Если эта наша тактика работает, то возникает вопрос, нужно ли нам вообще генеральное наступление?- После неудач под Харьковом и Херсоном мы провели частичную мобилизацию. Это было очень сложное политическое решение. Но мы это сделали. Мы поставили под ружье 300 тысяч человек. Мы по численности почти уравнялись с ВСУ. И когда мы это сделали, возник вопрос: "А зачем?". Наверное, для каких-то действий.Напомню, что когда Суровикин докладывал о выводе наших десантников с правого берега Днепра, он сказал, что они будут направлены для наступательных действий на других направлениях. Шойгу несколько раз говорил, что мы подготовили наступательные резервы.И когда противник говорит, что у нас на Запорожье за линией Суровикина стоит резервная армия, противник имеет в виду конкретные вещи.В конце декабря у нас будет военная коллегия. На этой коллегии Генштаб будет предлагать план наших действий на 2024 год. У нас будет минимум три варианта.Первый – генеральное наступление.Второй – активная оборона как сейчас. Но в этом сценарии надо четко учитывать, когда треснет этот фронт. Постоянно длится это не может. Есть серьезные политические риски. На нас же сильно давят по поводу переговоров, которые не нужны. В позиционной войне есть свои опасности.Если будет принято решение о зимнем наступлении, то будет как в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих": если нас к реке прижмут — то всем крышка.Скорее всего, у нас будет две общевойсковых операции на двух направлениях. Одно – главное, другое – отвлекающее. По военной теории, два удара должны быть максимально разнесены географически, чтобы противнику было максимально тяжело перебрасывать резервы. Если одно наступление будет под Харьковом, а другое на Запорожье, для украинской логистики это будет ад.Проблема только в том, что любое генеральное наступление приведет к большим потерям.- А какой третий вариант может быть?- У нас большая граница. Интересно, "вагнеровцы" в Белоруссии еще жирком не заплыли? Да и Черное море зимой вполне пригодно. Главное, что у нас есть понятные задачи. Мы на переговоры не пойдем.

https://ukraina.ru/20231111/1050932673.html

https://ukraina.ru/20231209/1051870998.html

https://ukraina.ru/20231207/1051798377.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, джо байден, валерий залужный, ллойд остин, сша, конгресс сша, оружие, деньги, украина, харьков, запорожье