Иван Стаднюк и "Максим Перепелица" - 12.12.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231212/1032864860.html
Иван Стаднюк и "Максим Перепелица"
Иван Стаднюк и "Максим Перепелица" - 12.12.2023 Украина.ру
Иван Стаднюк и "Максим Перепелица"
Фильм "Максим Перепелица", премьера которого состоялась 12 декабря 1955 года, сразу же приобрела всенародную любовь и навсегда вошла в классику советского кинематографа. А начиналась она, как это ни странно, страшным летом 1941 года в белорусских лесах
2023-12-12T18:01
2023-12-12T18:01
история
кино
1950-е
история
кинематограф
литература
писатель
армия
ссср
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Будущий автор сценария Иван Фотиевич Стаднюк выбирался из окружения. В воображении молодого политрука, бывшего студента Украинского института журналистики, в наблюдениях за окружавшими его товарищами по несчастью — солдатами сложился образ будущего киногероя.В 1950 году Стаднюка из Москвы, где он служил в одном из подразделений Главного политуправления Советской армии (ГлвПУРа), отправили работать в Краснодар в одну из армейских газет. Там он написал повесть "Следопыты", а затем приступил к созданию целого цикла рассказов, в которых главным героем стал собирательный образ виденных им на фронте солдат. Звали его героя Максим Перепелица.Стаднюк сделал его родом из своей родной Кордышивки (село это нынче находится в Винницком районе Винницкой области) переиначив его по-другому — Яблонивка.Герои повести, такие, как, например, дед Мусий, тётка Явдоха и почтальон Марко Муха, существовали на самом деле, жили в Кордышивке и носили в жизни те же имена, что и в рассказах, а потом и в фильме.На совещании молодых писателей известный советский литератор, уроженец Одессы Валентин Катаев устроил разбор, или как тогда говорили — семинар для "абитуриентов" по повести Стаднюка "Следопыты". Зачитав несколько особенно посредственных отрывков, заслуженный мастер категорически изрёк: "Товарищ подполковник, литература — не ваше призвание. Пока не поздно — выбирайте себе другую профессию…"Стаднюк, конечно, расстроился, но сдаваться не собирался.У него с собой в портфеле оказалось несколько еще неопубликованных глав-рассказов из "Максима Перепелицы". Он подошёл к писательнице Софье Семёновне Виноградской и попросил её взять их и прочитать.На следующий день, снова увидев среди присутствовавших Стаднюка, Катаев только пожал плечами, и приступил к разбору произведения следующего автора. Но Виноградская попросила повременить с этим, взяла слово и стала читать отрывки из "Максима Перепелицы".Вскоре все покатывались со смеху, а больше всех хохотал сам Катаев: "Да это самое дорогое! Живой характер! Я вижу и уже люблю этого парня!.. Софья Семеновна, что вы нам читаете?" Виноградская показала на Стаднюка… и его восстановили в правах молодого литератора."Максима Перепелицу" заметила редакция литературно-драматического вещания союзного радио. Стаднюку предложили написать по мотивам повести серию сценариев радиоспектаклей. Получившийся материал озвучил известный в то время артист МХАТа Алексей Покровский.Потом позвонил начальник сценарного отдела Ленфильма Владимир Беляев. В поезде он услышал отрывок радиоспектакля "Максим Перепелица на побывке", который ему очень понравился, и потому Беляев предлагал встретиться, обсудить возможность создания по его мотивам кинокомедии.Владимир Беляев заявил, что "Максим Перепелица" просто создан для экранизации. В это время в кабинет заглянул режиссёр "Ленфильма" Анатолий Граник, его фильм "Алёша Птицын вырабатывает характер" (1953) в то время пользовался большой популярностью.На службе Стаднюк подал рапорт, чтобы ему дали месяц оплачиваемого отпуска и два — за свой счёт.Граник сперва не поверил, что все герои "Максима Перепелицы" списаны с реальных людей, и для начала предложил поехать в Кардышивку, чтобы на месте посмотреть фактуру, сфотографировать "типажи", проникнуться особенностями украинской сельской жизни.Когда они с Граником приехали в Кардышивку, и все собрались за немалым столом, главенство взял на себя его дядька — Иван Исихиевич Стаднюк, являвший собой на селе саму мудрость и учёность. После первой же чарки он начал вступительную речь: "Добродии, у нас сёгодни свято! До нас прыйихалы большие люди — Иван Фотиевич и Анатолий Михайлович. Тут балакалы, шо вы жыдок?"Граник, конечно, сначала приготовился обижаться. Но в процессе разговора выяснилось, что в Кардышивке к евреям всегда относились с большим уважением и доброжелательностью. Что касается дядьки Стаднюка, так тот вообще, рискуя жизнью, во время войны прятал от немцев у себя на чердаке двух молодых еврейских парней, которые потом ушли к партизанам.Затем было несколько недель работы над сценарием в писательском Доме творчества "Комарово" под Ленинградом. Поэт Михаил Дудин написал для фильма тексты песен, композитор Василий Соловьёв-Седой — музыку.Со ставшей потом очень популярной в армии песней-маршем "В путь" вышел конфуз. Когда Соловьёв-Седой, уже заслуженный в то время композитор, представлял для неё первый вариант музыки, Стаднюк, как опытный кадровый военный, незаметно отбивал ритм, и после прослушивания прилюдно заметил, что маршировать под такое солдатский строй не сможет. Композитор покраснел, собрал ноты и ушёл. На Стаднюка накинулись с упрёками, но он знал, что прав, а потому стоял на своём.Через неделю Соловьёв-Седой принёс новый вариант. В результате появилась легендарная песня, которую потом почти полвека повсеместно использовали в Советской армии для пения в строюУ Стаднюка, когда он вернулся на службу, возникли проблемы с его творческим отпуском — писателя вызвал "на ковёр" его начальник генерал-лейтенант Михаил Миронов. Оказалось, что не выплатить оклад за два месяца, которые офицер "отгулял" за свой счёт, ведомство не могло. Сценарий к фильму он считал делом несерьёзным. Миронов решил привлечь Стаднюка к партийной ответственности. Позже Стаднюка не только простили, но и "благословили" на поездку в Ленинград на актёрские пробы.Поездка в Кардышивку возымела своё — Граник решил взять на центральные роли украинских актёров.В результате Максима Перепелицу сыграл будущий незабвенный "Маэстро" украинского кино — Леонид Быков. Он уже был хорошо знаком зрителю по небольшой, но запоминающейся роли в популярном фильме "Укротительница тигров". Его девушку — Марусю, сыграла молодая украинская актриса Людмила Костырко. На роль отца Перепелицы пригласили фактурного Николая Яковченко, а друга и односельчанина Степана Леваду предложили изобразить Василию Фущичу.Эти и другие украинские актёры в фильме играли на русском языке, но непередаваемые украинские интонации и проскакивающий говор, которые режиссёр просил намеренно усилить, придавали ленте ни на что более не похожий колоритный национальный шарм.Его нисколько не испортили, а наоборот, усилили, работы Татьяны Пельтцер, сыгравшей соседку Максима, или Александра Борисова, исполнившего роль реально существовавшего почтальона Марко Мухи — друга старого Перепелицы. Он в фильме ещё выиграл у героя Николая Яковченко бочку пива.Особняком стоит отметить работу в то время ещё относительно молодого 37-летнего Георгия Вицина. Грим, отлично подобранный костюм и замечательная игра этого выдающегося советского и российского актёра изменили его до неузнаваемости. Некоторые зрители только спустя десятилетия смогли понять, что забавный дед Мусий из "Максима Перепелицы" — это ещё одна гениальная работа Вицина.В "Максиме Перепелице" впервые снялась 17-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, молодой актёр Кирилл Лавров и Раднэр Муратов (Василий Алибабаевич из "Джентльменов удачи").Съёмки основных сцен фильма проходили весной и летом 1955 года в Савинцах Миргородского района Полтавской области. Село, которое ещё не было даже электрифицировано, засияло огнями осветительных прожекторов.Актёры сначала поселились в домах на центральной улице села, которая раньше называлась Парадной. Но потом Леонид Быков переехал к местной колхознице Татьяне Надтоке, его прельстило, что она жила ближе к речке.Массовке платили за съемочный день по два с половиной рубля, до денежной реформы 1961 года на эти деньги можно было купить только две буханки хлеба. Но люди были рады даже тому, что они просто попадут на экраны. Некоторые селяне, чтобы просто посмотреть на съёмки, сбегали с работы, а потом по ночам отрабатывали положенную колхозную норму. Ребятишки и вовсе днями пропадали возле съемочной площадки.Особенно жителям Савинцев запомнились съёмки эпизода, в котором герой Быкова воровал для любимой девушки цветы. Бабку, у которой они росли возле дома, никто не предупредил, и поэтому, когда она увидела, какому грабежу подвергается, выбежала на улицу и погналась за актёром всерьёз. От этого кадр получился невероятно натуральным.Режиссёр Граник переживал, что падкий до алкоголя Николая Яковченко в любой момент может уйти в "крутое пике". Чтобы этого не случилось, он договорился с членами семьи Кислюков, в которой жил актёр, чтобы они не давали "батьке Максима" набраться. Селяне подошли к необычному заданию со всей ответственностью.Зато провожали потом съёмочную группу как положено — всем селом, с самогоном, с песнями, с плясками, с богатым угощением.Помимо художественных особенностей "Максима Перепелицы" есть ещё один любопытный факт, который делает его уникальным — в нём впервые "засветили" на публику совершенно новые только пять лет как стоящие на вооружении Советской Армии автомат Калашникова АК-47 и самозарядный карабин Симонова СКС.Некоторый знатоки возразят, что первым оказался другой фильм — "Солдат Иван Бровкин" режиссёра Ивана Лукомского по сценарию Георгия Мдивани.Оба фильма киностудия "Ленфильм" и московская киностудия имени Горького сдавали в Главном управлении по кинематографии одновременно. Назревал нешуточный скандал — они были похожи друг на друга, словно два брата-близнеца. Мдивани явно написал своего "Бровкина", подсмотрев героя и все сюжетные перипетии у Стаднюка.Но то было время, когда в суд по таким вопросам не обращались — Мдивани, в отличие от Стаднюка, слыл драматургом высокого ранга, состоял в правлении Союза писателей. Фильм московской киностудии зритель увидел 7 сентября 1955 года, а ленинградской — только 12 декабря. Киношное начальство сделало вид, что ничего не произошло.Стаднюк терпел, пока на третий день после премьеры "Максима Перепелицы" какая-то критикесса, некая Галина Колесникова, не накатала в "Комсомолке" материал, что будто заслуженного драматурга обокрал какой-то выскочка из военных.Иван Фотиевич написал в газету разгромную отповедь. Мдивани получил неприятности по партийной линии и в секции кинодраматургов. Публично он так никогда и не признал свою вину, но, по воспоминаниям Стаднюка, однажды вечером позвонил ему и извинился — инцидент был исчерпан.В конце концов армейская жизнь Ивану Фотиевичу надоела, и в 1958 году он уволился из армии в звании полковника, и полностью "отдался" писательству…А "Максим Перепелица" зажил своей жизнью. Фильм собрал 27,9 миллионов зрителей только в первые месяцы своего кинопоказа. Впоследствии его посмотрело практически всё население страны, и пересматривало ещё не раз, и не два… И будет ещё пересматривать, потому что содержится в нём, как верно подметил когда-то Валентин Катаев, самое главное — живой характер… характер украинского народа.
https://ukraina.ru/20230128/1043024485.html
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Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
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история, кино, 1950-е, кинематограф, литература, писатель, армия, ссср
История, кино, 1950-е, История, кинематограф, литература, писатель, Армия, СССР

Иван Стаднюк и "Максим Перепелица"

18:01 12.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Максим Перепелица"
Кадр из фильма Максим Перепелица - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Алексей Стаценко
публицист
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Фильм "Максим Перепелица", премьера которого состоялась 12 декабря 1955 года, сразу же приобрела всенародную любовь и навсегда вошла в классику советского кинематографа. А начиналась она, как это ни странно, страшным летом 1941 года в белорусских лесах
Будущий автор сценария Иван Фотиевич Стаднюк выбирался из окружения. В воображении молодого политрука, бывшего студента Украинского института журналистики, в наблюдениях за окружавшими его товарищами по несчастью — солдатами сложился образ будущего киногероя.
В 1950 году Стаднюка из Москвы, где он служил в одном из подразделений Главного политуправления Советской армии (ГлвПУРа), отправили работать в Краснодар в одну из армейских газет. Там он написал повесть "Следопыты", а затем приступил к созданию целого цикла рассказов, в которых главным героем стал собирательный образ виденных им на фронте солдат. Звали его героя Максим Перепелица.
Стаднюк сделал его родом из своей родной Кордышивки (село это нынче находится в Винницком районе Винницкой области) переиначив его по-другому — Яблонивка.
Герои повести, такие, как, например, дед Мусий, тётка Явдоха и почтальон Марко Муха, существовали на самом деле, жили в Кордышивке и носили в жизни те же имена, что и в рассказах, а потом и в фильме.
На совещании молодых писателей известный советский литератор, уроженец Одессы Валентин Катаев устроил разбор, или как тогда говорили — семинар для "абитуриентов" по повести Стаднюка "Следопыты". Зачитав несколько особенно посредственных отрывков, заслуженный мастер категорически изрёк: "Товарищ подполковник, литература — не ваше призвание. Пока не поздно — выбирайте себе другую профессию…"
Стаднюк, конечно, расстроился, но сдаваться не собирался.
Писатель Катаев - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 18:00История
Сергей Шаргунов в погоне за вечной весной Валентина Катаева
У него с собой в портфеле оказалось несколько еще неопубликованных глав-рассказов из "Максима Перепелицы". Он подошёл к писательнице Софье Семёновне Виноградской и попросил её взять их и прочитать.
На следующий день, снова увидев среди присутствовавших Стаднюка, Катаев только пожал плечами, и приступил к разбору произведения следующего автора. Но Виноградская попросила повременить с этим, взяла слово и стала читать отрывки из "Максима Перепелицы".
Вскоре все покатывались со смеху, а больше всех хохотал сам Катаев: "Да это самое дорогое! Живой характер! Я вижу и уже люблю этого парня!.. Софья Семеновна, что вы нам читаете?" Виноградская показала на Стаднюка… и его восстановили в правах молодого литератора.
"Максима Перепелицу" заметила редакция литературно-драматического вещания союзного радио. Стаднюку предложили написать по мотивам повести серию сценариев радиоспектаклей. Получившийся материал озвучил известный в то время артист МХАТа Алексей Покровский.
Потом позвонил начальник сценарного отдела Ленфильма Владимир Беляев. В поезде он услышал отрывок радиоспектакля "Максим Перепелица на побывке", который ему очень понравился, и потому Беляев предлагал встретиться, обсудить возможность создания по его мотивам кинокомедии.
Владимир Беляев заявил, что "Максим Перепелица" просто создан для экранизации. В это время в кабинет заглянул режиссёр "Ленфильма" Анатолий Граник, его фильм "Алёша Птицын вырабатывает характер" (1953) в то время пользовался большой популярностью.
На службе Стаднюк подал рапорт, чтобы ему дали месяц оплачиваемого отпуска и два — за свой счёт.
Фильм Военно-полевой роман
7 ноября, 18:00История
"Военно-полевой роман", или Как у Тодоровского "Оскар" "украли"40 лет назад, 7 ноября 1983 года, в городе Жданове, УССР (ныне Мариуполь, Россия), на Украинском республиканском кинофестивале, состоялась премьера культового во времена Перестройки фильма Петра Ефимовича Тодоровского "Военно-полевой роман". Всесоюзная же премьера фильма произошла в феврале 1984 года
Граник сперва не поверил, что все герои "Максима Перепелицы" списаны с реальных людей, и для начала предложил поехать в Кардышивку, чтобы на месте посмотреть фактуру, сфотографировать "типажи", проникнуться особенностями украинской сельской жизни.
Когда они с Граником приехали в Кардышивку, и все собрались за немалым столом, главенство взял на себя его дядька — Иван Исихиевич Стаднюк, являвший собой на селе саму мудрость и учёность. После первой же чарки он начал вступительную речь: "Добродии, у нас сёгодни свято! До нас прыйихалы большие люди — Иван Фотиевич и Анатолий Михайлович. Тут балакалы, шо вы жыдок?"
Граник, конечно, сначала приготовился обижаться. Но в процессе разговора выяснилось, что в Кардышивке к евреям всегда относились с большим уважением и доброжелательностью. Что касается дядьки Стаднюка, так тот вообще, рискуя жизнью, во время войны прятал от немцев у себя на чердаке двух молодых еврейских парней, которые потом ушли к партизанам.
Затем было несколько недель работы над сценарием в писательском Доме творчества "Комарово" под Ленинградом. Поэт Михаил Дудин написал для фильма тексты песен, композитор Василий Соловьёв-Седой — музыку.
Со ставшей потом очень популярной в армии песней-маршем "В путь" вышел конфуз. Когда Соловьёв-Седой, уже заслуженный в то время композитор, представлял для неё первый вариант музыки, Стаднюк, как опытный кадровый военный, незаметно отбивал ритм, и после прослушивания прилюдно заметил, что маршировать под такое солдатский строй не сможет. Композитор покраснел, собрал ноты и ушёл. На Стаднюка накинулись с упрёками, но он знал, что прав, а потому стоял на своём.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Максим Перепелица"
Кадр из фильма Максим Перепелица - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Кадр из фильма "Максим Перепелица"
Через неделю Соловьёв-Седой принёс новый вариант. В результате появилась легендарная песня, которую потом почти полвека повсеместно использовали в Советской армии для пения в строю
У Стаднюка, когда он вернулся на службу, возникли проблемы с его творческим отпуском — писателя вызвал "на ковёр" его начальник генерал-лейтенант Михаил Миронов. Оказалось, что не выплатить оклад за два месяца, которые офицер "отгулял" за свой счёт, ведомство не могло. Сценарий к фильму он считал делом несерьёзным. Миронов решил привлечь Стаднюка к партийной ответственности. Позже Стаднюка не только простили, но и "благословили" на поездку в Ленинград на актёрские пробы.
Поездка в Кардышивку возымела своё — Граник решил взять на центральные роли украинских актёров.
В результате Максима Перепелицу сыграл будущий незабвенный "Маэстро" украинского кино — Леонид Быков. Он уже был хорошо знаком зрителю по небольшой, но запоминающейся роли в популярном фильме "Укротительница тигров". Его девушку — Марусю, сыграла молодая украинская актриса Людмила Костырко. На роль отца Перепелицы пригласили фактурного Николая Яковченко, а друга и односельчанина Степана Леваду предложили изобразить Василию Фущичу.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛеонид Быков в фильме "Максим Перепелица"
Леонид Быков в фильме Максим Перепелица - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Леонид Быков в фильме "Максим Перепелица"
Эти и другие украинские актёры в фильме играли на русском языке, но непередаваемые украинские интонации и проскакивающий говор, которые режиссёр просил намеренно усилить, придавали ленте ни на что более не похожий колоритный национальный шарм.
Его нисколько не испортили, а наоборот, усилили, работы Татьяны Пельтцер, сыгравшей соседку Максима, или Александра Борисова, исполнившего роль реально существовавшего почтальона Марко Мухи — друга старого Перепелицы. Он в фильме ещё выиграл у героя Николая Яковченко бочку пива.
Особняком стоит отметить работу в то время ещё относительно молодого 37-летнего Георгия Вицина. Грим, отлично подобранный костюм и замечательная игра этого выдающегося советского и российского актёра изменили его до неузнаваемости. Некоторые зрители только спустя десятилетия смогли понять, что забавный дед Мусий из "Максима Перепелицы" — это ещё одна гениальная работа Вицина.
В "Максиме Перепелице" впервые снялась 17-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, молодой актёр Кирилл Лавров и Раднэр Муратов (Василий Алибабаевич из "Джентльменов удачи").
Съёмки основных сцен фильма проходили весной и летом 1955 года в Савинцах Миргородского района Полтавской области. Село, которое ещё не было даже электрифицировано, засияло огнями осветительных прожекторов.
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21 октября, 18:00История
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Актёры сначала поселились в домах на центральной улице села, которая раньше называлась Парадной. Но потом Леонид Быков переехал к местной колхознице Татьяне Надтоке, его прельстило, что она жила ближе к речке.
Массовке платили за съемочный день по два с половиной рубля, до денежной реформы 1961 года на эти деньги можно было купить только две буханки хлеба. Но люди были рады даже тому, что они просто попадут на экраны. Некоторые селяне, чтобы просто посмотреть на съёмки, сбегали с работы, а потом по ночам отрабатывали положенную колхозную норму. Ребятишки и вовсе днями пропадали возле съемочной площадки.
Особенно жителям Савинцев запомнились съёмки эпизода, в котором герой Быкова воровал для любимой девушки цветы. Бабку, у которой они росли возле дома, никто не предупредил, и поэтому, когда она увидела, какому грабежу подвергается, выбежала на улицу и погналась за актёром всерьёз. От этого кадр получился невероятно натуральным.
Режиссёр Граник переживал, что падкий до алкоголя Николая Яковченко в любой момент может уйти в "крутое пике". Чтобы этого не случилось, он договорился с членами семьи Кислюков, в которой жил актёр, чтобы они не давали "батьке Максима" набраться. Селяне подошли к необычному заданию со всей ответственностью.
Зато провожали потом съёмочную группу как положено — всем селом, с самогоном, с песнями, с плясками, с богатым угощением.
Кадр из фильма В бой идут одни старики - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 18:00История
"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида БыковаЧерез несколько лет после войны Леонид Фёдорович Быков ехал в вагоне-теплушке и там услышал песню "Смуглянка". Тогда для себя он решил, что, когда-нибудь он снимет фильм о войне, и обязательно в него войдёт эта песня. Почти через 30 лет так и произошло. 12 августа 1974 года фильм вышел в прокат
Помимо художественных особенностей "Максима Перепелицы" есть ещё один любопытный факт, который делает его уникальным — в нём впервые "засветили" на публику совершенно новые только пять лет как стоящие на вооружении Советской Армии автомат Калашникова АК-47 и самозарядный карабин Симонова СКС.
Некоторый знатоки возразят, что первым оказался другой фильм — "Солдат Иван Бровкин" режиссёра Ивана Лукомского по сценарию Георгия Мдивани.
Оба фильма киностудия "Ленфильм" и московская киностудия имени Горького сдавали в Главном управлении по кинематографии одновременно. Назревал нешуточный скандал — они были похожи друг на друга, словно два брата-близнеца. Мдивани явно написал своего "Бровкина", подсмотрев героя и все сюжетные перипетии у Стаднюка.
Но то было время, когда в суд по таким вопросам не обращались — Мдивани, в отличие от Стаднюка, слыл драматургом высокого ранга, состоял в правлении Союза писателей. Фильм московской киностудии зритель увидел 7 сентября 1955 года, а ленинградской — только 12 декабря. Киношное начальство сделало вид, что ничего не произошло.
Стаднюк терпел, пока на третий день после премьеры "Максима Перепелицы" какая-то критикесса, некая Галина Колесникова, не накатала в "Комсомолке" материал, что будто заслуженного драматурга обокрал какой-то выскочка из военных.
Фильм Дума о Ковпаке
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Иван Фотиевич написал в газету разгромную отповедь. Мдивани получил неприятности по партийной линии и в секции кинодраматургов. Публично он так никогда и не признал свою вину, но, по воспоминаниям Стаднюка, однажды вечером позвонил ему и извинился — инцидент был исчерпан.
В конце концов армейская жизнь Ивану Фотиевичу надоела, и в 1958 году он уволился из армии в звании полковника, и полностью "отдался" писательству…
А "Максим Перепелица" зажил своей жизнью. Фильм собрал 27,9 миллионов зрителей только в первые месяцы своего кинопоказа. Впоследствии его посмотрело практически всё население страны, и пересматривало ещё не раз, и не два… И будет ещё пересматривать, потому что содержится в нём, как верно подметил когда-то Валентин Катаев, самое главное — живой характер… характер украинского народа.
 
ИсторияИсториякино1950-екинематографлитератураписательАрмияСССР
 
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