Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы - 11.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231211/1051923222.html
Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы - 11.12.2023 Украина.ру
Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
Военный корреспондент интербригады "Пятнашка", ведущая телеканала "Юнион" Елена "Лиса" Соколова в интервью военкору издания Украина.ру Роману Гнатюку рассказала о том, как стала информационным бойцом "Пятнашки", как развивается подразделение и что в нём появилось нового
2023-12-11T16:38
2023-12-11T16:38
видео
роман гнатюк
пятнашка
военкор
спецоперация
донецк
бойцы
журналист
сво
боец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051921934_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d58d587ca65e18610b1c4683e1981eec.jpg
Также она рассказала о том, как именно работа журналиста вносит реальный вклад в успех воюющего подразделения.00:40 – о том, как в 2015 году приняла решение вступить в интербригаду "Пятнашка";12:44 – о том, как после начала СВО оставила ребёнка родственникам и вернулась в бригаду; 18:40 - о том, насколько важен имидж подразделения на войне.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051921934_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6e7199cbeb556fa64a80cd90fad6f5e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, роман гнатюк, пятнашка, военкор, спецоперация, донецк, бойцы, журналист, сво, боец, видео
Видео, Роман Гнатюк, Пятнашка, военкор, Спецоперация, Донецк, бойцы, журналист, СВО, боец

Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы

16:38 11.12.2023
 
Читать в
Военный корреспондент интербригады "Пятнашка", ведущая телеканала "Юнион" Елена "Лиса" Соколова в интервью военкору издания Украина.ру Роману Гнатюку рассказала о том, как стала информационным бойцом "Пятнашки", как развивается подразделение и что в нём появилось нового
Также она рассказала о том, как именно работа журналиста вносит реальный вклад в успех воюющего подразделения.
00:40 – о том, как в 2015 году приняла решение вступить в интербригаду "Пятнашка";
12:44 – о том, как после начала СВО оставила ребёнка родственникам и вернулась в бригаду;
18:40 - о том, насколько важен имидж подразделения на войне.
 
ВидеоРоман ГнатюкПятнашкавоенкорСпецоперацияДонецкбойцыжурналистСВОбоец
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине
17:30В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
16:47"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещания
16:46"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
16:45ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов
16:38Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
16:37В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира
16:29На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
16:18Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому
16:16Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины
15:57Сменщики зреют. Пока Зеленский просит денег, ему подбирают замену
15:40В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением
15:28Кулеба получил в 2022 году зарплату 200 украинцев
15:16Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание
15:05"Будет схватка, англичанка гадит и сейчас". Эксперт предрек военную кампанию на Черном море
15:01Жозеп Боррель, биография
14:55Урсула фон дер Ляйен, биография
14:55Геннадий Подлесный: кто он
14:48Сергей Собянин, биография
14:43Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории
Лента новостейМолния