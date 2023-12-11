https://ukraina.ru/20231211/1051923222.html
Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы - 11.12.2023 Украина.ру
Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
Военный корреспондент интербригады "Пятнашка", ведущая телеканала "Юнион" Елена "Лиса" Соколова в интервью военкору издания Украина.ру Роману Гнатюку рассказала о том, как стала информационным бойцом "Пятнашки", как развивается подразделение и что в нём появилось нового
2023-12-11T16:38
2023-12-11T16:38
2023-12-11T16:38
видео
роман гнатюк
пятнашка
военкор
спецоперация
донецк
бойцы
журналист
сво
боец
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Также она рассказала о том, как именно работа журналиста вносит реальный вклад в успех воюющего подразделения.00:40 – о том, как в 2015 году приняла решение вступить в интербригаду "Пятнашка";12:44 – о том, как после начала СВО оставила ребёнка родственникам и вернулась в бригаду; 18:40 - о том, насколько важен имидж подразделения на войне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, роман гнатюк, пятнашка, военкор, спецоперация, донецк, бойцы, журналист, сво, боец, видео
Видео, Роман Гнатюк, Пятнашка, военкор, Спецоперация, Донецк, бойцы, журналист, СВО, боец
Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
Военный корреспондент интербригады "Пятнашка", ведущая телеканала "Юнион" Елена "Лиса" Соколова в интервью военкору издания Украина.ру Роману Гнатюку рассказала о том, как стала информационным бойцом "Пятнашки", как развивается подразделение и что в нём появилось нового
Также она рассказала о том, как именно работа журналиста вносит реальный вклад в успех воюющего подразделения.
00:40 – о том, как в 2015 году приняла решение вступить в интербригаду "Пятнашка";
12:44 – о том, как после начала СВО оставила ребёнка родственникам и вернулась в бригаду;
18:40 - о том, насколько важен имидж подразделения на войне.