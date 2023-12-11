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Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы

Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы - 11.12.2023 Украина.ру

Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы

Военный корреспондент интербригады "Пятнашка", ведущая телеканала "Юнион" Елена "Лиса" Соколова в интервью военкору издания Украина.ру Роману Гнатюку рассказала о том, как стала информационным бойцом "Пятнашки", как развивается подразделение и что в нём появилось нового

2023-12-11T16:38

2023-12-11T16:38

2023-12-11T16:38

видео

роман гнатюк

пятнашка

военкор

спецоперация

донецк

бойцы

журналист

сво

боец

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Также она рассказала о том, как именно работа журналиста вносит реальный вклад в успех воюющего подразделения.00:40 – о том, как в 2015 году приняла решение вступить в интербригаду "Пятнашка";12:44 – о том, как после начала СВО оставила ребёнка родственникам и вернулась в бригаду; 18:40 - о том, насколько важен имидж подразделения на войне.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, роман гнатюк, пятнашка, военкор, спецоперация, донецк, бойцы, журналист, сво, боец, видео