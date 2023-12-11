https://ukraina.ru/20231211/1051906497.html

Лиз Трасс, Борис Джонсон и самолёт для вывоза наличных. Как "друзья Украины" губят страну

Лиз Трасс, Борис Джонсон и самолёт для вывоза наличных. Как "друзья Украины" губят страну - 11.12.2023 Украина.ру

Лиз Трасс, Борис Джонсон и самолёт для вывоза наличных. Как "друзья Украины" губят страну

Лиз Трасс уже запомнилась всему миру, поставив антирекорд по сроку пребывания на должности премьера Британии - всего 49 дней. При этом Трасс не собирается уходить с политической сцены

2023-12-11T13:55

2023-12-11T13:55

2023-12-11T13:59

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На прошлой неделе она отправилась в США, где активно лоббировала выделение денег Украине.Почему отставной британский политик едет в США что-то лоббировать? Тем более для Украины? А это, можно сказать, такая британская традиция.Другой отставной премьер, Борис Джонсон, вообще заявлял после отставки чуть ли не основной своей целью "на пенсии" лоббирование в Конгрессе и среди политиков Америки интересов Украины.Лиз Трасс, которая прославилась непопулярными и откровенно неудачными инициативами в роли премьера, решила, что ей есть чему поучить Конгресс США.Она опубликовала статью в The Wall Street Journal, где призвала США воевать со всеми: с Россией, Китаем, Ираном. И конечно, обязательно одержать победу на Украине и на Тайване.Отличный план! Жаль, очень трудно его осуществить. Практически нереально. Как и прочие планы Лиз.Борис и ДэвидСтранно, что бывшая премьер, чьи фантастические планы привели к её моментальной отставке с поста, теперь выступает в роли советчика. Но почему бы не появиться на публике ещё раз? Тем более что за свои советы она не несёт теперь никакой ответственности. И видимо, получает неплохой гонорар.Лиз Трасс связана, в частности, с несколькими "мозговыми центрами" в США, которые отстаивают интересы военного лобби.А Дэвид Кэмерон? Тот самый, который выступал за сохранение членства Британии в ЕС, но в итоге проиграл, ушел с поста премьера. Теперь он возвращён в правительство, на должность министра иностранных дел.Он тоже призывает Конгресс США дать денег Украине, побыстрее и побольше.А Борис Джонсон?! Уговоривший Зеленского отказаться от мирных переговоров и продолжать "просто воевать". Он и сейчас активно "лоббирует деньги для Украины" в США.Джонсон признан, по опросам, "худшим премьером Британии", а сейчас вообще начался суд из-за его действий во время эпидемии. Снова поднимается, конечно же, тема "пьяных вечеринок" Джонсона в ковидные времена.Кстати, эти вечеринки прилежно посещал также и нынешний премьер Британии Риши Сунак. Что он там делал? Риши не употребляет алкоголь, на что жалуется даже его жена. Видимо, решил не отрываться от коллектива.Но судить Джонсона будут не за "пьяные сборища", как их теперь называют в британской прессе, а за то, что в Британии скончались во время пандемии 230 тысяч человек.У Риши Сунака тоже наступают сложные времена, скоро он может попрощаться с должностью, для его отставки уже собирают подписи. Половина из необходимого числа подписей уже набрана.Конечно, Сунак, как и остальные английские деятели, тоже призывает США дать денег Украине. А его снимки с Зеленским - постоянный источник мемов: так внимательно Сунак слушает украинского президента.Лоббисты и их интересыЧто же это за странный набор "лоббистов"? Двое - отставные политики, которые не смогли даже достойно уйти, все со скандалами. И Риши тоже ждёт та же судьба. Сейчас и он пойдет отвечать за "пьяные сборища".Группа политических неудачников пытается остаться на плаву, кроме того, они стремятся отработать заказ своих настоящих спонсоров и хозяев.Элиты Британии хотят снять с себя тяжёлую ношу финансирования Украины. Или хотя бы разделить её с США. Для этого и пытаются уговорить конгрессменов.Какой-то пакет помощи всё равно будет принят. И верные политические лошадки всегда могут сказать: это я пролоббировал! Нет, Борис, это я! Нет, отойди, Лиз, это я! И все получат что-то на личные расходы: и Лиз, и Борис.А Дэвид Кэмерон сам может кому-то что-то дать на личные расходы, он член богатейшей семьи. Как и Риши Сунак, женатый на самой богатой женщине в Британии. Но у них есть другие интересы.Богатейшая семья Кэмерона стала такой не просто так. Опиумные войны в Китае, разграбление Индии, многочисленные колониальные войны... Британии есть что вспомнить и чем "похвастаться" в исторической ретроспективе.Семейство Кэмерон участвовало во всех этих грабительских мероприятиях. Прадедушка вообще возглавлял Чартерный банк "Индии, Австралии и Китая", то есть был видным членом невидимого правительства Англии и мира - Ост-Индской компании.Так что это уже традиция! Что там какая-то Украина... Там и грабить особо нечего. Но кое-что, видимо, всё-таки есть. Тем более, война-то ведётся не за Украину, а против России. А в России уж очень бы хотелось побольше пограбить "кэмеронам".Ревизоры из ГосдепаМежду тем, "к нам едет ревизор"! На Украину отправились проверяющие. Неприятные новости для Зеленского. Пишут, что в Киев уже приехал советник от Госдепа, а также члены специально созданной антикоррупционной комиссии. Будут проверять Офис президента.Да неужели же коррупция? Быть того не может!Ведь миллиарды выделялись кристально честным людям, которые ездили по всему миру в стареньких футболках цвета хаки, и просили всего лишь немного "Хаймарсов" и "Джавелинов" с "Леопардами".Теперь же выясняется, что Украина сейчас запросила для себя грузовой самолёт "Геркулес", и конгрессмены США даже в шутку допустили, что это для вывоза наличных, которые накопились за два года у Зеленского и его компании.Интересно, насколько это было сказано в шутку?Вивек и НикиТем временем и на предвыборных дебатах в США Украина - одна из любимых тем. В этот раз на невежестве подловил воинственную Ники Хейли другой кандидат от республиканцев, Вивек Рамасвами.Как Лиз Трасс, будучи ещё главой британского МИД, в своё время горячо ответила на вопрос министра иностранных дел Сергея Лаврова: "Признаёт ли Британия суверенитет России над Ростовской и Воронежской областью?" - "Нет, никогда!" Не понимая, естественно, что речь идёт о российских регионах.Так и Ники Хейли, кандидат на пост президента США, не смогла во время дебатов ответить на вопрос Вивека Рамасвами: "Назовите три области Украины, куда вы хотите отправить войска?"Ники Хейли промолчала. Вспомнила, наверное, инцидент с Лиз Трасс.Их, кстати, многое объединяет. Воинственная риторика: давайте воевать и с Россией, и с Китаем. Нежелание узнать хоть что-то элементарное о стране, которая стала для них просто разменной монетой. Какая-то точка на карте, о которой ничего больше не надо знать.И очень низкие рейтинги среди избирателей."Посмотрите на это пустое лицо!" - сказал зрителям Вивек, указывая на Ники Хейли. Та ответила, назвала его "отребьем", правда, по другому поводу. Но какая разница. Так проходят дебаты на должность президента США. Оцените атмосферу!Можно, конечно, наблюдать на расстоянии, что происходит с англосаксонскими элитами. Но дело в том, что это и есть настоящее правительство Украины. Вот так оно выглядит.Именно эти люди принимают важнейшие решения по Украине. В частности, быть ли войне. Это решает не правительство Украины, а участник "пьяных сборищ", который не мог сообразить, что делать во время пандемии у себя на родине.Ну, а "Геркулес", наверное, всё-таки дадут? Наличные же надо как-то из Киева вывозить.

https://ukraina.ru/20231201/1051649400.html

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https://ukraina.ru/20231120/1051151548.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, трасс (лиз трасс), борис джонсон, сша, финансовая помощь