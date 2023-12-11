https://ukraina.ru/20231211/1051897532.html

Как Литва и НАТО готовятся к войне с Россией. Заводы - на военные рельсы, немецкую бригаду - под Каунас

Как Литва и НАТО готовятся к войне с Россией. Заводы - на военные рельсы, немецкую бригаду - под Каунас - 11.12.2023 Украина.ру

Как Литва и НАТО готовятся к войне с Россией. Заводы - на военные рельсы, немецкую бригаду - под Каунас

В последнее время восточный фланг НАТО беспрецедентно усиливается за все время существования этого агрессивного блока. И то, что речь идет о реальной подготовке к большой войне - никто на Западе и не скрывает

2023-12-11T09:29

2023-12-11T09:29

2023-12-11T09:32

эксклюзив

литва

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Изменения психики – по стандартам НАТОНе так давно командующий Передовыми силами НАТО в Литве полковник Петер Нильсенас совершенно откровенно изложил причины, по каким альянс должен готовится к войне именно сейчас. Суть нехитрых тезисов полковника такова. Первое – победа России в Украине якобы даст сигнал Ирану начать войну против Израиля, а КНР – военную операцию на Тайване. И это дескать, отвлечет внимание США от Европы.Второе – закончив военные действия на Украине, Россия после этого зачем-то непременно нападет на какую-либо страну НАТО. Об этом сегодня на Западе говорят из каждого утюга, при этом совершенно не указывая – а зачем России нападать? Развязав по сути – Третью мировую войну? Но идеологи НАТО в принципе не утруждают себя сколь либо убедительной логической аргументацией, апеллируя больше к эмоциям европейского обывателя. Достаточно, что из РФ уже слепили образ некоего страшного монстра, который, как в голливудских фильмах ужасов – все время хочет на кого-то напасть и растерзать.Третье – командующий НАТО в Литве прозрачно намекает, что воевать с Россией - надо сейчас. В противном случае Россия после СВО быстро восстановит свои силы – и смотри пункт 2. Петер Нильсенас заявляет: "Конечно, ситуация в регионе изменится – сейчас она лучше, чем была, но, возможно, потом она изменится в худшую сторону". При этом полковник Нильсенас откровенно утверждает, что главной целью на предстоящем театре военных действий в Прибалтике может стать российский Калининград.Не менее интересны и советы, который командующий группой НАТО дает литовцам. По его мнению, перевооружение новой техникой и создание логистики в Литве проходит вполне удолетворительно. Но полковник НАТО рекомендует Литве стать как Украина или Израиль - то есть милитаризировать всю страну, вплоть до изменения психологии людей: "Это значит, что в оборону будут включены не только добровольческие отряды, стрелки, но вся Литва – больницы, учителя, управляющие инфраструктурой и так далее. Представление о том, что общество должно быть способным функционировать в военное время, является очень важным психическим процессом, требующим также практических действий".Вскоре после этого интервью было заявлено, что литовская промышленность будет переходить к выпуску продукции двойного назначения – БПЛА, взрывчатых веществ и оружия. В конце ноября Конфедерация промышленников Литвы обязалась представить список таких предприятий Совету национальной обороны. Теперь Совет будет собираться регулярно. Было также заявлено, что с этого дня первостепенной задачей становится взаимодействие государства, бизнеса и общества в деле "обороны". Поскольку проходившие учения выявили, что ранее такой координации уделялось "недостаточно внимания". Весной в Литве начнут проводится различные курсы по "гражданскому сопротивлению", к которым будут привлекаться все (!) государственные служащие.Также Министерство национальной обороны активно финансирует НГО, ныне занимающиеся и практически-прикладной, и пропагандистской подготовкой населения Литвы к войне. Военные уже объявили конкурс проектов на 2024 год. В числе приоритетных направлений, которые будут финансироваться – все то же "расширение возможностей общества, получение знаний и навыков для гражданского сопротивления", и "участие литовской диаспоры в государственной обороне и гражданском сопротивлении". Так же не забывается и идеологическая работа с населением, и литовские неправительственные организации получают деньги на "культивирование исторической памяти". Разумеется, речь идет о возвеличивании прежде всего участников антисоветского подполья в Литве и тому подобных "героев". В 2023 году военное министерство профинансировало 47 таких проектов, было проведено 11 детских тренировочных лагерей, различные курсы и семинары.Также НАТОвский командующий в Литве призывает и дальше поднимать планку военных бюджетов. По мнению Нильсенаса, пресловутые 2 % - это хорошо, но это только – нижний предел. Литва, например, вышла на 2,5 % - но и этого уже мало, в следующем году запланировано 2,75 %. И все остальные члены НАТО должны в этом отношении брать пример с прибалтийских членов альянса. При этом в сравнении с 2020 годом военные расходы Литвы в наступающем году вырастут в два раза! По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, на вооружение литовской армии поступают и будут поступать новые РСЗО, бронированные вездеходы, САУ, противотанковые системы, артиллерийские радары, боевые БПЛА, системы ПВО средней дальности, универсальные вертолетные платформы, противоминные и поисково-спасательные корабли.Литва также готовится перейти к обязательному призыву на службу в армию, которому будут подлежать молодые люди в 18 лет, без отсрочки для студентов. В качестве примера называется Финляндия, которая едва вступив в НАТО, стала переходить к срочной службе. Столь экстраординарные меры могут говорить только о том, что военный конфликт с Россией в Литве ставится сегодня в практическую плоскость.Немецкие танки - снова занимают ЛитвуПроисходит и беспрецедентное наращивание ударных сил группировки НАТО в Литве. Решающую роль в милитаризации этого региона играет Германия, с 2017 года возглавляющая Передовые силы НАТО в Литве.А не так давно министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о предстоящем размещении в Литве немецкой боевой тяжелой бригады. Ныне в Литве на ротационной основе уже находится около 1450 немецких военнослужащих из Передовых сил НАТО, которых также называют бригадой. С лета 2022 года Олаф Шольц выделил для оперативного курирования Литвы 41-ю панцергренадерскую бригаду "Западная Померания", передовое командование которой и боевая группа базировалась в литовской Рукле. В случае же необходимости вся 41-я панцергренадерская бригада (Нойбранденбург) должна была быть переброшена в Литву (ее расположение у самой польской границы позволяло это сделать максимально оперативно). 7 декабря 41-я бригаду в зоне ответственности "Литва" - сменила 21-я бригада "Липперланд" (Аугстдорф).Но в недалеком будущем эти ротационные подразделения заменит новая бригада бундесвера численностью в 3500-4000 тысяч человек, которая будет размещаться в Литве уже на постоянной основе. Для немецкой 42-й танковой бригады в Литве будут построены военные городки, для членов семей - детские садики и школы. Военных в немецкую бригаду "Литва" будут набирать добровольно, создавая для них наиболее привлекательные финансовые и иные условия службы. Новую бригаду бундесвера предположительно могут дислоцировать возле больших городов, Вильнюса или Каунаса. Ныне уже ведется строительство крупной военной базы в Рукле Каунасского уезда, где с 2017года уже размещается немецкая группировка Передовых сил НАТО.Нынешнее решение о постоянном размещении немецких войск за рубежом, впервые с 1945 года - в Германии называют не иначе, как "флагманским проектом, ставшим переломным". https://www.bmvg.de/de/aktuelles/deutsche-kampfbrigade-an-der-nato-ostflanke-5687584В ноябре стало известно, что основу новой 42-й немецкой танковой бригады в Литве составят 203-й танковый батальон (21-я танковая бригада, Аугустдорф, Северный Рейн-Вестфалия), и 122-й танково-гренадерский батальон (10-я панцергренадерская бригада, Обервихтах, Баварии), плюс другие подразделения из многонациональных Передовых сил НАТО. https://www.bmvg.de/de/aktuelles/truppe-fuer-litauen-aus-nordrhein-westfalen-und-bayern-5699662 Также переговоры об усилении группировки в Литве идут с Норвегией и Данией. Возможно, в будущем речь пойдет также о выделении этими государствами НАТО своих танковых/механизированных подразделений в Литву.Характерно, что в 203-й танковом батальоне из Аугустдорфа, который войдет в состав Литовской бригады, ныне интенсивно проводят обучение резервистов. Так, в начале декабря батальон провел учения по боевым стрельбам из "Леопардов" 2А6 в Верхней Лужице, в которых участвовали резервисты в возрасте от 28 до 64 лет. https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/aktuelles/augustdorfer-reservisten-im-scharfen-schuss-5714178На вооружении немецкой бригады будут находится танки "Леопард-2А" (очевидно, последней 7-й серии), и новейшая версия БМП Puma VJTF, полностью интегрированная в цифровую систему управления на поле боя. Немецкие боевые наставления предполагают комплексное использование основного боевого танка "Леопард" и БМП "Пума", которое еще называют "дуэтом больших кошек".Однако это еще не все. 42-я танковая бригада должна войти в состав новой "Дивизии-2015", которую Германия пообещала НАТО создать к 1 января 2025 года. Эксперты предполагают, что две другие тяжелые бригады этой дивизии могут быть размещены в Румынии и Косово. https://augengeradeaus.net/2023/10/planung-fuer-deutsche-kampfbrigade-in-litauen-neuaufstellung-aus-bestehenden-einheiten/Также Германия готовится и к военным действиям на море. В министерстве обороны ФРГ заявляют, что сегодня они якобы осуществляют "защиту" Литвы и с моря. У США могут быть заказаны еще 3 морских патрульных самолета P-8A Poseidon, 1,1 миллиарда евро на их приобретение поступят из специального фонда Бундесвера. Заказ на 5 таких машин у компании "Боинг" уже оформлен, и с конца 2024 года самолет P-8A Poseidon должен заменить P-3C Orion. Основная задача самолетов "Поссейдон" - охота на подводные лодки и морская разведка. https://www.bmvg.de/de/aktuelles/beschaffung-dingos-und-seefernaufklaerer-gebilligt-570385625 ноября в Вильнюсе прошел невиданный по размаху военный парад, посвященный 105-летию литовской армии. https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/aktuelles/bundeswehr-seite-an-seite-mit-den-nato-partnern-in-vilnius-5710590 В нем принимала участие и армия Германии. Впервые немецкие "Пумы" появились по улицам старинного Вильнюса. Литовские и немецкие СМИ взахлеб подавали это как демонстрацию "решимости Германии в рамках атлантической солидарности". На самом деле, германская бронетехника, снова грохотавшая по столице Литвы – выглядела как зловещее предзнаменование…

https://ukraina.ru/20231211/1051867907.html

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Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Георгий Василевский

эксклюзив, литва