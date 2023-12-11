https://ukraina.ru/20231211/1051896260.html

Виталий Волков: В Германии действительно верят, что Путин однажды проснулся и перекрыл Европе газ

Виталий Волков: В Германии действительно верят, что Путин однажды проснулся и перекрыл Европе газ - 11.12.2023 Украина.ру

Виталий Волков: В Германии действительно верят, что Путин однажды проснулся и перекрыл Европе газ

Несмотря на имеющиеся в Германии социальные и экономические проблемы, основные общественные настроения в ней не меняются, и стратегический курс Берлина останется прежним. Об этом заявил в интервью Украина.ру главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков

2023-12-11T08:54

2023-12-11T08:54

2023-12-11T09:33

интервью

германия

украина

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— Виталий, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, России не стоит рассчитывать на то, что Запад перестанет поддерживать Киев. Учитывая сокращение помощи Украине со стороны других её союзников, например, США, у которых сегодня возникли проблемы с выделением средств на эту помощь, можно ли говорить о том, что Германия в деле поддержки киевского режима теперь «впереди планеты всей»?— Я не уверен в том, что другие союзники Украины сокращают её поддержку. Что касается Германии, то она продолжает её концептуально поддерживать, особенно если судить по заявлениям министра обороны, который, находясь «на земле», понимает, что нужно выделить Украине, какие для этого должны быть выделены ресурсы, и какие перспективы Германия видит для себя в этом отношении. Борис Писториус совершенно чётко говорит о том, что Германия и сейчас с большим отрывом занимает второе место по поставкам оружия Украине и рассчитывает поддерживать её в будущем. Единственное, эта поддержка должна быть организована таким образом, чтобы она в первую очередь не соответствовала пожеланиям Зеленского, а обеспечивала интересы обороны Украины так, как их видят Германия и её союзники по НАТО.В данном случае речь идёт о том, чтобы пережить вторую военную зиму, а для этого Берлин в первую очередь предусматривает поставку зенитно-ракетных комплексов, снарядов для установок Gepard и других элементов, которые должны защитить энергетическую инфраструктуру. Тем более, германская промышленность вроде бы рассчитывает в недалёкой перспективе развернуть на Украине какие-то мощности. Но главное, судя по всему, заключается в том, что речь идёт о поддержке не атакующих, а оборонительных действий.Тем не менее, возвращаясь к высказыванию министра Писториуса о том, что Германия не входит в союз с Украиной, которое наделало в России много шума, стоит напомнить, что тогда же, в интервью Общественно-правовому телевидению, он достаточно ясно сказал, что Берлин продолжит поставлять Киеву оружие, и что Германия и НАТО не должны дать России ощущения возможности победы, поскольку в этом случае под ударом могут оказаться Молдавия и Грузия. Корреспондентка спросила, что насчёт Прибалтики, и он ответил: да, и Прибалтика тоже, хотя это уже случай для НАТО, но именно поэтому мы сейчас должны усиливать бундесвер, и так далее.- Можно ли говорить о том, что таких массированных поставок наступательных вооружений, как раньше, уже не будет, учитывая неудачи с летним наступлением ВСУ? Или союзники Украины уже думают о её следующем наступлении?- Есть информация, что вопрос передачи, например, ракет Taurus не снят с повестки дня. Эти поставки тормозит канцелярия Шольца. Для этого есть некоторые тактические и стратегические соображения, но чёткого отрицательного ответа на этот вопрос нет. При этом, насколько я понимаю, немецкий политикум сейчас несколько озадачен ходом летней и осенней кампании на Украине. Но то же интервью Писториуса немецкому телевидению появилось не просто так, а в рамках более крупного сюжета. До того, как ведущая программы Heute задала ему соответствующий вопрос, был показан репортаж, посвящённый тяжёлой ситуации вокруг ВСУ. Было приведено заявление Кличко – самого любимого в Германии украинского политика. Известно, как мы нему относимся, и что мы часто смеёмся над его высказываниями, но в Германии его воспринимают всерьёз. Авторы репортажа привели его слова, что пора перестать врать нашим союзникам о реальном положении дел. Для германского телевидения такое откровенное заявление – большая редкость.Кроме того, немцев волнует вопрос сделанных на Украину ставок в области промышленности. Ещё летом немецкие предприниматели делали радужные заявления, связанные со строительной сферой, сельским хозяйством, поставками водорода и т.д. Немцы так просто от своих ставок никогда не отказываются, поэтому они, по всей видимости, собираются защищать их в первую очередь.Много говорится о защите украинской энергосистемы от возможных российских ударов. Считается, что эта зима будет для Украины тяжелее предыдущей. В прошлом году немцы поставили Украине очень много энергоблоков, генераторов и других подобных устройств, а также системы ПВО для защиты украинских энергокомплексов, и эти системы, по словам германских чиновников, действовали более чем эффективно. И эти поставки будут продолжаться.Что касается наступления, то из заявлений немецких военных, а также самого министра обороны можно понять, что ресурсов для организации быстрых поставок Киеву боеприпасов и бронетехники у Германии сейчас нет. Называются сроки в полгода и выше, чтобы по-настоящему развернуть военную индустрию для того, чтобы такие поставки стали возможными.- Чем продиктовано заявление Шольца о том, что Россия сама перекрыла энергоснабжение Европы? Является ли оно следствием кризиса, связанного с повышением цен на энергоносители?- Конечно, одной из основных проблем сегодняшней Германии (это касается и политики, и экономики, и социальной сферы) является очень сильное повышение цен на энергоносители, которое произошло ещё в прошлом году. Правительству удалось стабилизировать это повышение в какой-то мере, но далеко не в полной. А сейчас возникла новая ситуация. Заканчивается 2023 год, и буквально только что германский Конституционный суд поставил крест на так называемых особых бюджетах – то есть на тех кредитах, в рамках которых правительство залезало в бюджеты будущих поколений. Это обосновывалось особыми обстоятельствами, в том числе происходящим на Украине. Был отдельный фонд, связанный с преодолением последствий эпидемии коронавируса, и деньги из него были перенесены на 2024 год – власти были намерены использовать их для субсидирования проектов в сфере энергетики. Конституционный суд счёл это нецелевым расходованием средств и запретил.Также под угрозой оказались многие другие подобные целевые фонды. Поэтому, скорее всего, в бюджете на 2024 год, который ещё не принят, будут сокращения, и они, конечно, коснутся абсолютно всех сфер. Кроме того, кого-то надо назначить виноватым. Поэтому фраза Шольца – это не просто популизм. По информации, поступающей от знакомых из Германии, очень многие люди там действительно убеждены, что Путин просто взял и отключил немцам российский газ. Вот просто в один прекрасный день проснулся, взял и отключил. Это хорошо характеризует современное немецкое политическое и бытовое мышление – налицо полный разрыв между причиной и следствием.- То есть основные политические настроения в немецком обществе остаются в целом прежними?- Был резкий всплеск шоковых настроений прошлой зимой, когда действительно колоссальным образом взлетели цены на бытовую электроэнергию. Тогда многие малые и средние предприятия встали на грань существования, и многие из них закрылись. Кроме того, закрылись многие объединения, составляющие ткань социальной структуры Германии (спортивные учреждения, бассейны, и т.д.) – просто из-за невозможности оплачивать коммунальные расходы. Потом этот шок несколько сгладился, сменившись другим шоком, связанным с волной миграции.Сейчас, насколько я понимаю, понемногу оживает когда-то очень сильное в Германии антивоенное движение. Это заметно на политическом уровне, и на уровне социума, однако нельзя сказать, что вся страна охвачена этим движением, и что широкие народные массы принципиально недовольны происходящим. Да, люди недовольны правительством Шольца. Но они выберут вместо него христианского демократа, что для России и СВО будет ничем не лучше, а скорее даже хуже. Да, где-то усилится "Альтернатива для Германии", которая сегодня выступает против поставок оружия Украине. Да, возможно, в парламент попадёт новая партия Сары Вагенкнехт, которая тоже выступает против этих поставок. Но возможностей для принципиального изменения политической картины я не вижу – если Германия не изменится как система или вообще не распадётся.- Вызывает ли у немецкого населения вопросы повсеместное внедрение "зелёной повестки" и то, что ставка на неё, судя по всему, себя не оправдала?- Да, вызывает, тем более что есть большие группы, в том числе и в промышленности, которые не просто задают эти вопросы – они пребывают в ужасе от того, что происходит, поскольку рушится то, что они строили десятилетиями. Но, тем не менее, был взят стратегический курс на перестройку всей индустрии. Я называю это "зелёным переделом", но тот же Писториус в контексте реформы бундесвера использует понятие zeitenwende, что можно интерпретировать как "эпоху перемен", а можно как "разворот эпох". То есть немецкие власти осуществляют некую революцию, в первую очередь, революцию сознания, и молодёжь в общем и целом относится к этому с пониманием. А многим просто всё равно.Конечно, люди недовольны, когда в домах холодно. Но им обещают, что вот-вот придёт СПГ из Катара, что вот-вот по путям, по которым раньше шёл природный газ, пойдёт водород, и это станет спасением для всей энергетической сферы. Да, вызывает вопросы отказ от атомной энергетики, в то время как рядом находятся французы, да и другие западные страны вдруг начали заявлять, что эту сферу, наоборот, надо развивать. Многие в Германии этого не понимают. У меня есть на этот счёт своё объяснение: немецкий политикум, возможно даже в каком-то смысле подсознательно, хочет освободиться не только от так называемой зависимости от российских энергоносителей, но и от внешних источников, связанных, например, с ураном. Они видят, как французы сейчас вынуждены, теряя Африку, бежать за сырьём для АЭС в Узбекистан и Казахстан, и это тоже сложный процесс с неясным результатом.- Вы упомянули возможность распада Германии. Что к этому может привести, и откуда в первую очередь исходит подобная угроза?- Угрозу несёт любая радикальная перемена и слом системы. А то, что в Германии происходит слом формации, это абсолютно точно. Старая Германия была связана с общественным договором, основанном на христианских ценностях и социальном характере государства, а также с сильной индустрией, основанной в том числе на дешёвых российских энергоресурсах. Этой Германии больше нет и быть не может.Социум во многом подорван иммигрантами, число которых, судя по многим аналитическим запискам, превысило некое критическое значение. В Германии, помимо основного государства, есть как минимум ещё два – бывшая ГДР, где несколько другой тип людей, который совершенно не приемлет повестку, предлагаемую сегодня берлинским политикумом, и иностранная субкультура, несущая в себе значительный разрушительный потенциал. Очень многие молодые люди попадают в Германию с настроением, что, мол, мы вам, европейцам, покажем, кто тут хозяин. И эти люди влияют на весь социум, начиная с детских садов.Ну и кроме того постановка вопроса о подготовке войны с Россией и возможности участия в каких-то антикитайских действиях уже сама по себе небезопасна для Германии. Не говоря уже о том, что некоторые европейские политики начали ставить под вопрос дальнейшее существование Евросоюза. А Германия сделала основную ставку именно на Евросоюз.

https://ukraina.ru/20231211/1051867389.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

интервью, германия, украина