Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию - 10.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231210/1051890281.html
Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию
Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию - 10.12.2023 Украина.ру
Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию
Возможную победу бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах действующий глава государства Джо Байден назвал угрозой демократии в США. Об этом Байден заявил 19 декабря на встрече в Лос-Анджелесе в рамках своей предвыборной кампании.
2023-12-10T10:35
2023-12-10T10:35
новости
джо байден
дональд трамп
выборы
сша
демократия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051816359_0:8:1612:914_1920x0_80_0_0_d888bc13e09bff8156af1226c1eaead8.jpg.webp
"Я считаю, что будущее американской демократии на кону... Дональд Трамп представляет много угроз для страны, угроз как праву выбора, так и гражданским правам, праву голоса и положению Америки на мировой арене. Но главную угрозу он представляет для нашей демократии, потому что, если мы потеряем ее, то мы потеряем все", - процитировали РИА Новости слова Байдена.Байден ранее заявил, что не стал бы повторно баллотироваться на пост президента США. Если бы на этот шаг не решился его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить".Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В соответствии с данными социологических опросов, Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден.
https://ukraina.ru/20231208/1051852815.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051816359_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_5213b11ac589c8f1d61202fdc68a77fa.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, дональд трамп, выборы, сша, демократия
Новости, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы, США, демократия

Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию

10:35 10.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Возможную победу бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах действующий глава государства Джо Байден назвал угрозой демократии в США. Об этом Байден заявил 19 декабря на встрече в Лос-Анджелесе в рамках своей предвыборной кампании.
"Я считаю, что будущее американской демократии на кону... Дональд Трамп представляет много угроз для страны, угроз как праву выбора, так и гражданским правам, праву голоса и положению Америки на мировой арене. Но главную угрозу он представляет для нашей демократии, потому что, если мы потеряем ее, то мы потеряем все", - процитировали РИА Новости слова Байдена.
Байден ранее заявил, что не стал бы повторно баллотироваться на пост президента США. Если бы на этот шаг не решился его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить".
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В соответствии с данными социологических опросов, Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 10:40
Перед Байденом маячит перспектива вероятного проигрыша на выборах - МедведевПрезиденту США Джо Байдену либо объявят импичмент, либо он проиграет на выборах, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале
 
НовостиДжо БайденДональд ТрампвыборыСШАдемократия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Путин сказал, от чего зависит будущее России
11:23В два с половинной раза. В РИА Новости подсчитали на сколько подорожал газ для Германии
10:52Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков
10:47На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины
10:35Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию
10:08Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники
09:49Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабря
09:42Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире
09:28Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ
09:11Генерал Зальцман: командующий Танкоградом
07:26Военный документалист Макс Фадеев: За десять лет войны я потерял огромное количество людей
06:49Военкор Дмитрий Астрахань про то, что можно в журналистике на войне и чего нельзя
06:38Надвигающаяся катастрофа и крепостное право. Украинские эксперты призывают власть к мирным переговорам
06:23Западная Украина за минувшую неделю: Рейды военкомов в спортзалах и повышение стоимости проезда во Львове
06:11Почему Киев ополчился на западные СМИ и чем занимается украинский Центр противодействия дезинформации
06:00"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки
05:45"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке
05:30Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном
05:15"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
05:06Татьяна Мармазова о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для Украины
Лента новостейМолния