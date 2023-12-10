https://ukraina.ru/20231210/1051890281.html

Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию

Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию - 10.12.2023 Украина.ру

Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию

Возможную победу бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах действующий глава государства Джо Байден назвал угрозой демократии в США. Об этом Байден заявил 19 декабря на встрече в Лос-Анджелесе в рамках своей предвыборной кампании.

2023-12-10T10:35

2023-12-10T10:35

2023-12-10T10:35

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"Я считаю, что будущее американской демократии на кону... Дональд Трамп представляет много угроз для страны, угроз как праву выбора, так и гражданским правам, праву голоса и положению Америки на мировой арене. Но главную угрозу он представляет для нашей демократии, потому что, если мы потеряем ее, то мы потеряем все", - процитировали РИА Новости слова Байдена.Байден ранее заявил, что не стал бы повторно баллотироваться на пост президента США. Если бы на этот шаг не решился его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить".Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В соответствии с данными социологических опросов, Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден.

https://ukraina.ru/20231208/1051852815.html

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новости, джо байден, дональд трамп, выборы, сша, демократия