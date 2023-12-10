Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире - 10.12.2023 Украина.ру
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Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире - 10.12.2023 Украина.ру
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире
Американский миллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского блогера Гонсало Лире. Об этом Маск заявил в соцсетях 10 декабря.
2023-12-10T09:42
2023-12-10T09:42
новости
илон маск
владимир зеленский
сша
арест
журналист
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Маск таким образом отреагировал на заявление американского журналиста Такера Карлсона о пытках, которым блогер подвергается в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом Карлсон отметил, что президент США Джо Байден одобряет такие действия."После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы", — написал Маск, призвав Зеленского просветить американский народ по этому вопросу.Как сообщало издание Украина.ру, Гонсало Лире арестован в мае этого года по подозрению в ведении пророссийской пропаганды на своем канале YouTube, где он подверг сомнению повествования о войне, представленные в устаревших СМИ и со стороны правительства Зеленского, в том числе предположил, что Москва была спровоцирована.
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452
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новости, илон маск, владимир зеленский, сша, арест, журналист
Новости, Илон Маск, Владимир Зеленский, США, арест, журналист

Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире

09:42 10.12.2023
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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Американский миллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского блогера Гонсало Лире. Об этом Маск заявил в соцсетях 10 декабря.
Маск таким образом отреагировал на заявление американского журналиста Такера Карлсона о пытках, которым блогер подвергается в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом Карлсон отметил, что президент США Джо Байден одобряет такие действия.
"После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы", — написал Маск, призвав Зеленского просветить американский народ по этому вопросу.
Как сообщало издание Украина.ру, Гонсало Лире арестован в мае этого года по подозрению в ведении пророссийской пропаганды на своем канале YouTube, где он подверг сомнению повествования о войне, представленные в устаревших СМИ и со стороны правительства Зеленского, в том числе предположил, что Москва была спровоцирована.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября, 08:02
Маск не планирует голосовать за Байдена на выборах в США – New York TimesАмериканский предприниматель и миллиардер Илон Маск не планирует голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления на конференции, организованной газетой New York Times
 
НовостиИлон МаскВладимир ЗеленскийСШАарестжурналист
 
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