https://ukraina.ru/20231210/1051889609.html

Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире

Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире - 10.12.2023 Украина.ру

Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире

Американский миллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского блогера Гонсало Лире. Об этом Маск заявил в соцсетях 10 декабря.

2023-12-10T09:42

2023-12-10T09:42

2023-12-10T09:42

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илон маск

владимир зеленский

сша

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Маск таким образом отреагировал на заявление американского журналиста Такера Карлсона о пытках, которым блогер подвергается в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом Карлсон отметил, что президент США Джо Байден одобряет такие действия."После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы", — написал Маск, призвав Зеленского просветить американский народ по этому вопросу.Как сообщало издание Украина.ру, Гонсало Лире арестован в мае этого года по подозрению в ведении пророссийской пропаганды на своем канале YouTube, где он подверг сомнению повествования о войне, представленные в устаревших СМИ и со стороны правительства Зеленского, в том числе предположил, что Москва была спровоцирована.

https://ukraina.ru/20231130/1051612386.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, владимир зеленский, сша, арест, журналист