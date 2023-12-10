"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке - 10.12.2023 Украина.ру
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"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке
"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке - 10.12.2023 Украина.ру
"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке
ВС РФ постепенно поджимают группировку ВСУ в Авдеевке, бойцам удалось занять промышленную зону "Ясиноватая-2". Противник перебрасывает новые резервы, чтобы сдержать российские войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-12-10T05:45
2023-12-10T05:45
новости
авдеевка
днр
россия
украина
сво
спецоперация
резервы
бои
логистика
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Ситуация на славянско-краматорской агломерации развивается для армии РФ благоприятно. ВС РФ постепенно поджимают ВСУ под Авдеевкой, где бойцам удалось занять промышленную зону "Ясиноватая-2", рассказал эксперт.По некоторым данным, до замыкания этого кольца в Авдеевке осталось пройти 4 километра. Хотя противник еще удерживает дорогу через Ласточкино, но она находится под постоянными обстрелами ВС РФ, что усложняет снабжение гарнизона ВСУ, уточнил он.Также у армии РФ есть продвижение под Кременной и под Купянском. Противнику нужны резервы, чтобы затыкать эти дыры, но быстро подготовить их невозможно. Поэтому ВСУ вынуждены отходить из Марьинки и из-под Соледара, резюмировал собеседник Украина.ру. Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231209/1051865981.html
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новости, авдеевка, днр, россия, украина, сво, спецоперация, резервы, бои, логистика, дороги, артемовск, марьинка, соледар, всу
Новости, Авдеевка, ДНР, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, резервы, бои, логистика, дороги, Артемовск, Марьинка, Соледар, ВСУ

"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке

05:45 10.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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ВС РФ постепенно поджимают группировку ВСУ в Авдеевке, бойцам удалось занять промышленную зону "Ясиноватая-2". Противник перебрасывает новые резервы, чтобы сдержать российские войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ситуация на славянско-краматорской агломерации развивается для армии РФ благоприятно. ВС РФ постепенно поджимают ВСУ под Авдеевкой, где бойцам удалось занять промышленную зону "Ясиноватая-2", рассказал эксперт.
По некоторым данным, до замыкания этого кольца в Авдеевке осталось пройти 4 километра. Хотя противник еще удерживает дорогу через Ласточкино, но она находится под постоянными обстрелами ВС РФ, что усложняет снабжение гарнизона ВСУ, уточнил он.
"Враг перебрасывает под Авдеевку новые резервы, чтобы сдержать наши войска. Но то же самое происходило при освобождении Артемовска, когда враг каждые сутки бросал в этот котел по батальону, а мы этот батальон за сутки уничтожали", - отметил Евсеев.
Также у армии РФ есть продвижение под Кременной и под Купянском. Противнику нужны резервы, чтобы затыкать эти дыры, но быстро подготовить их невозможно. Поэтому ВСУ вынуждены отходить из Марьинки и из-под Соледара, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 12:06
Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной РоссиейЗапугать большое количество людей точечными терактами невозможно. Они только вызывают раздражение. Общество в России вполне управляемое. Иметь общество, которое немного порыкивает, но не кусается, даже выгодно.
 
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05:45"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке
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