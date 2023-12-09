https://ukraina.ru/20231209/1051874796.html
За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО
За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО - 09.12.2023 Украина.ру
За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО
Героями России за время СВО стали 55 бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-09T05:27
2023-12-09T05:27
2023-12-09T05:27
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"55 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.В Минобороны уточнили, что за мужество и героизм, проявленные в СВО, высокими государственными наградами награждены более 42 тысяч военнослужащих ВДВ."Там, где труднее всего, где не справится другой, воины-десантники всегда верны своему девизу "Никто, кроме нас!" - подчеркнули в ведомстве.Напомним, что девятого декабря в России отмечается День Героев Отечества.
https://ukraina.ru/20231208/1051867618.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, вдв, герой россии, минобороны рф
Новости, Россия, СВО, ВДВ, Герой России, Минобороны РФ
За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО
Героями России за время СВО стали 55 бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"55 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.
В Минобороны уточнили, что за мужество и героизм, проявленные в СВО, высокими государственными наградами награждены более 42 тысяч военнослужащих ВДВ.
"Там, где труднее всего, где не справится другой, воины-десантники всегда верны своему девизу "Никто, кроме нас!" - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что девятого декабря в России отмечается День Героев Отечества.