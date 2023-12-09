За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО - 09.12.2023 Украина.ру
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За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО
За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО - 09.12.2023 Украина.ру
За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО
Героями России за время СВО стали 55 бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-09T05:27
2023-12-09T05:27
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"55 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.В Минобороны уточнили, что за мужество и героизм, проявленные в СВО, высокими государственными наградами награждены более 42 тысяч военнослужащих ВДВ."Там, где труднее всего, где не справится другой, воины-десантники всегда верны своему девизу "Никто, кроме нас!" - подчеркнули в ведомстве.Напомним, что девятого декабря в России отмечается День Героев Отечества.
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новости, россия, сво, вдв, герой россии, минобороны рф
Новости, Россия, СВО, ВДВ, Герой России, Минобороны РФ

За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО

05:27 09.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Героями России за время СВО стали 55 бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"55 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.
В Минобороны уточнили, что за мужество и героизм, проявленные в СВО, высокими государственными наградами награждены более 42 тысяч военнослужащих ВДВ.
"Там, где труднее всего, где не справится другой, воины-десантники всегда верны своему девизу "Никто, кроме нас!" - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что девятого декабря в России отмечается День Героев Отечества.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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