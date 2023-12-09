Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters - 09.12.2023 Украина.ру
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Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters
Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters - 09.12.2023 Украина.ру
Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отправил запрос к Конгрессу на одобрение продажи Израилю 45 тысяч танковых снарядов. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на должностное лицо США и бывшего американского чиновника
2023-12-09T00:58
2023-12-09T00:58
новости
израиль
сша
палестино-израильский конфликт
ближний восток
военная помощь
военная техника
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Уточняется, что администрация американского президента Джо Байдена намерена предоставить 45 тысяч снарядов для танков Merkava, чтобы Израиль использовал их в ходе наступления в Секторе Газа. В то же время, как уточняют журналисты, запрос поступил на фоне обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей. Ранее помощник главы Пентагона по закупкам Дуглас Буш заявил, что США предоставляют Израилю запасы оборудования по программе зарубежных военных продаж, которую оплачивают израильтяне, и они не пересекаются с поставками, направляемыми Украине в рамках так называемого президентского распоряжения. До этого эксперты сходились во мнении, что США будут отдавать приоритет палестино-израильскому конфликту в вопросах поставок вооружения. Телеканал CNN сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять внимание и поддержку США из-за войны в Израиле.По сообщению министерства обороны Израиля, 6 декабря в страну прибыл 200-й самолёт с военной помощью из США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, израиль, сша, палестино-израильский конфликт, ближний восток, военная помощь, военная техника, украина
Новости, Израиль, США, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, военная помощь, военная техника, Украина

Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters

00:58 09.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отправил запрос к Конгрессу на одобрение продажи Израилю 45 тысяч танковых снарядов. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на должностное лицо США и бывшего американского чиновника
Уточняется, что администрация американского президента Джо Байдена намерена предоставить 45 тысяч снарядов для танков Merkava, чтобы Израиль использовал их в ходе наступления в Секторе Газа.
В то же время, как уточняют журналисты, запрос поступил на фоне обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей.
Ранее помощник главы Пентагона по закупкам Дуглас Буш заявил, что США предоставляют Израилю запасы оборудования по программе зарубежных военных продаж, которую оплачивают израильтяне, и они не пересекаются с поставками, направляемыми Украине в рамках так называемого президентского распоряжения.
До этого эксперты сходились во мнении, что США будут отдавать приоритет палестино-израильскому конфликту в вопросах поставок вооружения. Телеканал CNN сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять внимание и поддержку США из-за войны в Израиле.
По сообщению министерства обороны Израиля, 6 декабря в страну прибыл 200-й самолёт с военной помощью из США.
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС
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Заголовок открываемого материала
01:30ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times
01:10Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго
00:58Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters
00:31 Трамп-младший: Украина уже проиграла
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