https://ukraina.ru/20231209/1051873035.html

Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters

Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters - 09.12.2023 Украина.ру

Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отправил запрос к Конгрессу на одобрение продажи Израилю 45 тысяч танковых снарядов. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на должностное лицо США и бывшего американского чиновника

2023-12-09T00:58

2023-12-09T00:58

2023-12-09T00:58

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Уточняется, что администрация американского президента Джо Байдена намерена предоставить 45 тысяч снарядов для танков Merkava, чтобы Израиль использовал их в ходе наступления в Секторе Газа. В то же время, как уточняют журналисты, запрос поступил на фоне обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей. Ранее помощник главы Пентагона по закупкам Дуглас Буш заявил, что США предоставляют Израилю запасы оборудования по программе зарубежных военных продаж, которую оплачивают израильтяне, и они не пересекаются с поставками, направляемыми Украине в рамках так называемого президентского распоряжения. До этого эксперты сходились во мнении, что США будут отдавать приоритет палестино-израильскому конфликту в вопросах поставок вооружения. Телеканал CNN сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять внимание и поддержку США из-за войны в Израиле.По сообщению министерства обороны Израиля, 6 декабря в страну прибыл 200-й самолёт с военной помощью из США.

https://ukraina.ru/20231207/1051838620.html

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новости, израиль, сша, палестино-израильский конфликт, ближний восток, военная помощь, военная техника, украина