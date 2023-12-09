Военный волонтер раскрыл, почему война стала более "умной" и теперь России нужна только капитуляция ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Российское общество требует войны до победы и безоговорочной капитуляции ВСУ уже требуют больше людей, чем год назад. Война стала более умной и сейчас время работает на Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Россия поняла стиль войны на Украине и то, что санкции Запада просто не работают. Наше общество приняло СВО и безоговорочной капитуляции ВСУ уже требуют больше людей, чем год назад, когда многие были согласные на мирные переговоры, рассказал эксперт.
Российское общество требует войны до победы. У России нет рисков от затянувшегося конфликта, а наоборот, длительный конфликт помогает лучше настроить оборонную промышленность и ВПК, добавил он.
"Судя по ежеквартальным отчетам, мы наращиваем производство не только традиционных, но инновационных вооружений. А это и рабочие места, и налоговые отчисления", - отметил Алехин.
Сегодня Минобороны РФ играет в непростую войну. Но наши ВКС работают очень аккуратно. Мы давно не слышали о ракетных ударах, а значит российские военные к чему-то готовятся. Война стала более умной и сейчас время работает на Россию, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 06:29Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на югеУкраина еще может компенсировать потери. Но она не может сформировать наступательный потенциал, чтобы весной попробовать еще раз. У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более что мы наступаем на всем фронте, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев