Военный волонтер раскрыл, почему война стала более "умной" и теперь России нужна только капитуляция ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231209/1051854574.html
Военный волонтер раскрыл, почему война стала более "умной" и теперь России нужна только капитуляция ВСУ
Военный волонтер раскрыл, почему война стала более "умной" и теперь России нужна только капитуляция ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
Военный волонтер раскрыл, почему война стала более "умной" и теперь России нужна только капитуляция ВСУ
Российское общество требует войны до победы и безоговорочной капитуляции ВСУ уже требуют больше людей, чем год назад. Война стала более умной и сейчас время работает на Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-09T04:30
2023-12-09T04:30
новости
россия
украина
вс рф
всу
оборона
минобороны рф
вооружение
вкс
капитуляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg
Россия поняла стиль войны на Украине и то, что санкции Запада просто не работают. Наше общество приняло СВО и безоговорочной капитуляции ВСУ уже требуют больше людей, чем год назад, когда многие были согласные на мирные переговоры, рассказал эксперт.Российское общество требует войны до победы. У России нет рисков от затянувшегося конфликта, а наоборот, длительный конфликт помогает лучше настроить оборонную промышленность и ВПК, добавил он.Сегодня Минобороны РФ играет в непростую войну. Но наши ВКС работают очень аккуратно. Мы давно не слышали о ракетных ударах, а значит российские военные к чему-то готовятся. Война стала более умной и сейчас время работает на Россию, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231208/1051831064.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c565986f5d8f5bdeb57087e1e8175b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вс рф, всу, оборона, минобороны рф, вооружение, вкс, капитуляция, общество, победа, сво
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, оборона, Минобороны РФ, вооружение, ВКС, капитуляция, Общество, победа, СВО

Военный волонтер раскрыл, почему война стала более "умной" и теперь России нужна только капитуляция ВСУ

04:30 09.12.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Российское общество требует войны до победы и безоговорочной капитуляции ВСУ уже требуют больше людей, чем год назад. Война стала более умной и сейчас время работает на Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Россия поняла стиль войны на Украине и то, что санкции Запада просто не работают. Наше общество приняло СВО и безоговорочной капитуляции ВСУ уже требуют больше людей, чем год назад, когда многие были согласные на мирные переговоры, рассказал эксперт.
Российское общество требует войны до победы. У России нет рисков от затянувшегося конфликта, а наоборот, длительный конфликт помогает лучше настроить оборонную промышленность и ВПК, добавил он.
"Судя по ежеквартальным отчетам, мы наращиваем производство не только традиционных, но инновационных вооружений. А это и рабочие места, и налоговые отчисления", - отметил Алехин.
Сегодня Минобороны РФ играет в непростую войну. Но наши ВКС работают очень аккуратно. Мы давно не слышали о ракетных ударах, а значит российские военные к чему-то готовятся. Война стала более умной и сейчас время работает на Россию, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 06:29
Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на югеУкраина еще может компенсировать потери. Но она не может сформировать наступательный потенциал, чтобы весной попробовать еще раз. У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более что мы наступаем на всем фронте, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиРоссияУкраинаВС РФВСУоборонаМинобороны РФвооружениеВКСкапитуляцияОбществопобедаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках
05:52Российские Игры дружбы не совпадают с ценностями World Athletics – Коу
05:45Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине
05:30Юрий Кнутов раскрыл, как США переделывают "Буки" для ВСУ, чтобы "прикрыть" производство оружия на Украине
05:27За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МО
05:15Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ
05:00Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ
04:57Киев врёт что Польша следующая – Myśl Polska
04:31Норвежские солдаты тренируются в похоронах на фоне украинского конфликта – NRK
04:30Военный волонтер раскрыл, почему война стала более "умной" и теперь России нужна только капитуляция ВСУ
04:00Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку
03:45Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога
03:23"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде
02:54"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине
02:29Российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде в Париже – World Athletics
02:07В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
01:52Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:51В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ
01:30ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times
01:10Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго
Лента новостейМолния