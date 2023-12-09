Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
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Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ
Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ
Украина ошибочно понадеялась на быстрый удар и вложила в него все свои силы. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону в Клещеевке и сейчас для Киева наступил снарядный голод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-09T05:00
2023-12-09T05:00
новости
россия
украина
артемовск
клещеевка
днр
атаки
снаряды
вооружение
впк
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Украина сделала ошибку, когда понадеялась на "быстрый удар" и вложила в него все силы. При этом российское общество приняло СВО и безоговорочной капитуляции Украины уже требуют больше людей, чем год назад, когда были готовы на мирные переговоры, рассказал волонтер.Бойцы, которые воюют сейчас в районе Клещеевки, рассказывали, что в час фиксировалось до 400 прилетов. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону и сейчас для них наступил снарядный голод, добавил он.Сейчас российское общество требует войны до победы. У нас нет рисков от длительности конфликтов. Наоборот, это помогает настроить отечественную оборонную промышленность. И сейчас мы наращиваем производство не только традиционных, но инновационных вооружений, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231208/1051840944.html
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новости, россия, украина, артемовск, клещеевка, днр, атаки, снаряды, вооружение, впк, оборона, производство, всу, вс рф, сво
Новости, Россия, Украина, Артемовск, Клещеевка, ДНР, атаки, снаряды, вооружение, ВПК, оборона, производство, ВСУ, ВС РФ, СВО

Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ

05:00 09.12.2023
 
© Фото : пресс-служба ВС УкраиныВСУ артиллерия пушка
ВСУ артиллерия пушка - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : пресс-служба ВС Украины
Читать в
Украина ошибочно понадеялась на быстрый удар и вложила в него все свои силы. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону в Клещеевке и сейчас для Киева наступил снарядный голод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Украина сделала ошибку, когда понадеялась на "быстрый удар" и вложила в него все силы. При этом российское общество приняло СВО и безоговорочной капитуляции Украины уже требуют больше людей, чем год назад, когда были готовы на мирные переговоры, рассказал волонтер.
Бойцы, которые воюют сейчас в районе Клещеевки, рассказывали, что в час фиксировалось до 400 прилетов. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону и сейчас для них наступил снарядный голод, добавил он.

"И сегодняшнее заявление главы Минобороны ФРГ [Бориса] Писториуса о том, что Германия не имеет союзнических обязательство говорит о том, что Берлин будет оказывать только благотворительную помощь [Украине]", - отметил Алехин.

Сейчас российское общество требует войны до победы. У нас нет рисков от длительности конфликтов. Наоборот, это помогает настроить отечественную оборонную промышленность. И сейчас мы наращиваем производство не только традиционных, но инновационных вооружений, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
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Юрий Кнутов: После Авдеевки ВС РФ понадобится мощный "зонтик", чтобы зачистить посадки от мобильных ВСУПока погода благоприятствует, максимум, на что способны ВСУ, — по ночам на катерах переправлять войска до Крынок на правом берегу Днепра, пытаться увеличить этот плацдарм, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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