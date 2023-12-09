Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ
Украина ошибочно понадеялась на быстрый удар и вложила в него все свои силы. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону в Клещеевке и сейчас для Киева наступил снарядный голод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Украина сделала ошибку, когда понадеялась на "быстрый удар" и вложила в него все силы. При этом российское общество приняло СВО и безоговорочной капитуляции Украины уже требуют больше людей, чем год назад, когда были готовы на мирные переговоры, рассказал волонтер.
Бойцы, которые воюют сейчас в районе Клещеевки, рассказывали, что в час фиксировалось до 400 прилетов. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону и сейчас для них наступил снарядный голод, добавил он.
"И сегодняшнее заявление главы Минобороны ФРГ [Бориса] Писториуса о том, что Германия не имеет союзнических обязательство говорит о том, что Берлин будет оказывать только благотворительную помощь [Украине]", - отметил Алехин.
Сейчас российское общество требует войны до победы. У нас нет рисков от длительности конфликтов. Наоборот, это помогает настроить отечественную оборонную промышленность. И сейчас мы наращиваем производство не только традиционных, но инновационных вооружений, заключил собеседник Украина.ру.
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