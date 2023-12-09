https://ukraina.ru/20231209/1051853765.html

Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ

Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру

Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУ

Украина ошибочно понадеялась на быстрый удар и вложила в него все свои силы. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону в Клещеевке и сейчас для Киева наступил снарядный голод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-09T05:00

2023-12-09T05:00

2023-12-09T05:00

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впк

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Украина сделала ошибку, когда понадеялась на "быстрый удар" и вложила в него все силы. При этом российское общество приняло СВО и безоговорочной капитуляции Украины уже требуют больше людей, чем год назад, когда были готовы на мирные переговоры, рассказал волонтер.Бойцы, которые воюют сейчас в районе Клещеевки, рассказывали, что в час фиксировалось до 400 прилетов. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону и сейчас для них наступил снарядный голод, добавил он.Сейчас российское общество требует войны до победы. У нас нет рисков от длительности конфликтов. Наоборот, это помогает настроить отечественную оборонную промышленность. И сейчас мы наращиваем производство не только традиционных, но инновационных вооружений, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231208/1051840944.html

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