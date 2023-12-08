https://ukraina.ru/20231208/1051848523.html

Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощи

Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощи - 08.12.2023 Украина.ру

Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощи

Сенат провалил голосовании о выделении финансовой помощи Киеву. Это было ожидаемо, настолько, что Зеленский даже отменил свое видео-выступление перед дорогими западными партнерами.

2023-12-08T08:26

2023-12-08T08:26

2023-12-08T08:28

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Тем не менее эксперты уверены, что Белый дом изыщет возможность найти финансирование для продолжения военного конфликта на территории Украины. Возможно, помощь будет не такой внушительной, но пока США не готовы полностью устраниться от кейса, на который поставлены слишком высокие ставки – будущие выборы президента. Но то, что постепенно вектор меняется тоже нельзя не замечать. Не так просто сегодня убеждать западного избирателя, зачем ему война на окраине Европы. Эксперты размышляли в своих соцсетях, как будет разворачиваться ситуация в ближайший месяц.Политик и журналист Дмитрий ВасилецНесмотря на официальные заявления США и интриги по выделению или не выделению денег с бюджета США на войну, нужно понимать следующее: 1. США в любом случае будут финансировать свою ЧВК НАТО "ВСУ", пускай и в обороне, для нанесения максимального урона Русской армии. 2. США выгодно продолжать войну с Россией руками своих прокси-войск для обучения своего боевого искусственного интеллекта, который учится на анализе боевых действий. 3. США до сих пор зарабатывают на войне, заставляя весь мир покупать американское оружие, и вводить санкции, нанося урон своим конкурентам. Вывод простой - быстро война не закончится.Украинский эксперт Даниил МонинЯ честно говоря не удивлен срывом голосования по Украине в сенате. В целом это обычный политический процесс, когда за поддержку какой то инициативы, другая сторона требует поддержку или пакет какой то своей инициативы. Это примерно как Ляшко раньше выбивал себе статью Дотаций на производство пожарных машин в Украине за голоса за бюджет. Как по мне это не о том что республиканцы плохие... Или демократы хорошие. Кстати говорят из того пакета помощи Украине вся военная поддержка идёт ни сразу ...а только после тендеров производства поставки...поэтому может затянуться на год. А просто об политическом торге и компромиссе в политике. Первый блин оказался комом - будет и ещё один а может и не один. Для меня очевидно что они таки договорятся. Ибо обе стороны понимают как США будет смотреться на фоне кидка Украины. Но, исходя из этого, думаю что финансов и военной поддержки до конца этого года мы не получим. Это лишь говорит о том, что стратегическая оборона - это этап зимы. Для освобождения нам очевидно нужно будет гораздо больше чем давали в 2023 году. Ибо когда противник тратит 100-120 млрд на войну. Мы 40 и нам дают ещё 20 млрд ...ну это даже не паритет... А в 2 раза отставание. Оборонительная позиция в принципе как раз выравнивает это отставание вместе с более высокоточным орудием.Украинский политтехнолог Олег ПастернакЧто ж, в Конгрессе демократы пожинают то, что посеяли с самого начала, думая, что они сыграют на противоречиях между умеренным и трампистским крылом республиканцев. В коллапсе с 60-миллиардным пакетом помощи Украине, который сегодня будет провален еще и где – в Сенате (!) – скорее вина Белого дома. Неоднократно писал, что связывать помощь Украине с другими внешними и внутренними вопросами – с самого начала была рискованная стратегия, которая предполагала чисто политический расчет демов – углубить раскол среди респов, заставить их искать переговоры с Белым домом, разъединить внутренние партийные группы перед стартом предвыборной битвы. В итоге, накануне старта праймериз и неотвратимо приближающейся тени "супервторника" республиканцы консолидировались как никогда и стали в принципиальную позу, желая с позиций силы угомонить Байдена темой защиты границы с Мексикой. А потомки мигрантов и разные масти левых – сердцевина электората демократов.Политолог Янина СоколовскаяСенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о военной помощи Украине - радуются российские якобы СМИ.Теперь у меня вопрос: Зеленский знал о готовящемся решении и потому в последний момент отказался выступать перед Сенатом или Сенат вынес решение, оскорбившись отказом Зеленского?Народный депутат Алексей ГончаренкоПочему Зеленский отменил свой брифинг перед американскими сенаторами? Сенат должен … рассмотреть вопрос пакета безопасности, включая поддержку Украины. Чтобы это было проголосовано и не остановлено процедурно, нужно 60 голосов в Сенате. То есть демократов (поддерживающих позицию Президента Байдена) должно поддержать еще не менее 10 республиканцев. Пару недель назад казалось, что республиканцы в Сенате могут дать эти голоса. Но за эти 2 недели доминирующим стал вопрос миграционной политики. Дело даже не в деньгах на границу, а именно в подходах. Республиканцы требуют существенного усложнения миграционных процедур. Более радикальное крыло республиканцев в Конгрессе решило сделать это своим условием за голосование за помощь Украине. Появился такой тезис: "Мы не можем заботиться об украинской границе больше, чем о собственной". Искусственность этого – очевидна, но тема зашла. И если поначалу это было требование республиканцев в Палате представителей, то сейчас это стало позицией республиканцев и в Сенате. Без уступок со стороны демократов и Байдена в этом вопросе отдавать голоса в поддержку пакета безопасности республиканцы теперь отказываются. И даже сочетание поддержки Украины с более популярной среди республиканцев поддержкой Израиля пока не помогает. Завтрашнее голосование в Сенате будет провалено, это уже очевидно. В Палате представителей ситуация еще сложнее, потому что у республиканцев там большинство. Спикер Палаты представителей Джонсон даже написал ответное письмо бюджетному управлению Белого Дома, где еще раз жестко соединил голосование с изменением миграционной политики и требованием к Белому Дому предоставить свою стратегию в отношении Украины. В таких условиях обращение Зеленского к сенаторам в закрытом режиме уже не могло ничего изменить. Более того, провал голосования, несмотря на это обращение, мог выглядеть как поражение Зеленского, что не понравилось бы любому политику, особенно с таким большим эго, как у Владимира Александровича. Но история нехорошая. Этот отказ от обращения сам по себе стал новостью. Не только в Украине, но и в США и даже в других странах. Мне звонили по телефону и британские, французские медиа, которые осветили ситуацию, и даже посвятили ей свои вечерние эфиры. Лучше было и не планировать это обращение, тем более что с самого начала было понятно, что результативное голосование в Сенате очень призрачно. Или уже провести его как рабочее мероприятие и часть системной работы с американскими законодателями. Ситуацию в США уже не исправишь просто однопартийным десантом в кроссовках Balenciaga. Это еще не крушение, и мы еще абсолютно можем получить жизненно необходимый нам пакет поддержки.Но пространства для ошибок уже почти не осталось.Политический журналист Валерий ПесецкийИтак, республиканцы провалили в Сенате принятие проекта закона, в котором была предусмотрена и помощь Киеву. Байден на это разразился буквально истеричными заявлениями. Во-первых, он назвал это политическим шантажом республиканцев. Они, как известно требовали внести в проект существенные объемы финансирования на решение проблем с нелегальной миграцией на южной границе с Мексикой. Авторы проекта это требование проигнорировали. В результате вместо нужных 60 голосов для принятия проекта, он набрал 49. Во-вторых, президент США заявил, что в случае отказа в помощи Киеву, Путин, захватив Украину, двинется дальше в Европу. И американские солдаты вынуждены будут защищать европейцев, войдя в прямое боевое столкновение с армией РФ. Что, видимо, должно ужаснуть республиканцев и подвигнуть на поддержку проекта, если его снова внесут в Сенат. Напомню, что респы, так в США называют республиканцев, последний аргумент Байдена могут развернуть против него самого и его позиции. Ведь в дискуссии по Украине, респы стояли на том, что Байден готов давать деньги на защиту чужих границ, а для защиты собственных - нет. Теперь старик Джо показал, что для защиты чужих, европейских границ, он даже готов пролить кровь американских солдат. Опять же при полном игнорировании защиты собственных. Еще во времена Трампа республиканцы обсуждали тему выхода США из НАТО, которое по сути содержится за счет бюджета США. Байден похоже "подлил масла в огонь" своим заявлением о готовности воевать в Европе. Единственной возможностью выхода из клинча демов и респов является включение в смету предложенного закона существенных расходов на защиту южной границы Америки. Но по каким-то неочевидным причинам демократы на это не идут. Так что вопрос о помощи Киеву, также как Израилю и Тайваню, завис на неопределенный срок. Хотя демы настаивают на том, что сама помощь является практически "фиктивной". Львиная доля средств остается в США для ВПК и прочих исполнителей программы помощи. И лишь крохи в виде денег достаются странам, под которых они якобы выделяются. Зеленский правда уже нашел ход для получения 2 млрд долларов внутри страны, подписав закон, по которому украинские банки в этом году должны будут отдать казне 50% прибыли. А это в районе 4 млрд долларов в целом. Шаг рисковый. Во-первых, он толкает банки на поиск путей минимизации прибыли, то есть переводе ее в тень, через рост липовых расходов. Во-вторых, часть банков может рухнуть. В-третьих, какой иностранный банк захочет зайти в нашу страну, где правила игры государства с бизнесом предполагают подобные "мансы". Да и не только банки. Завтра Банковая может весь [заставить] украинский бизнес делиться своей прибылью. Короче, подобный шаг говорит о коллапсе в наполнении отечественного бюджета и напрочь лишает Украину инвестиционной привлекательности. Власть в отношении сферы налогообложения стала непредсказуемой.Вишенкой на торте является визиты Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые прошли с большой помпой и вызвали волну осуждения в западных медиа. В ОАЭ американские Ф-16 во время встречи Путина в аэропорту, расчертили небо в триколор российского флага.Ирония судьбы подтверждает старую истину - нет вечных друзей в большой политике, есть только вечные интересы. Так в 80-е годы обе арабские страны сыграли ключевую роль в обрушении экономики СССР, по просьбе американцев существенно снизив мировые цены на нефть. В те же 80-е Белый дом рассматривал их как ключевых союзников в арабском мире и публично выражал готовность применить собственную военную силу, если кто-то будет представлять военную угрозу для ОАЭ и саудитов. Теперь последние похоже готовы стать угрозой для самих США. Играя вместе с РФ на снижение объемов добычи и предложения нефти на мировом рынке, арабы намерены взвинтить на нее цены. Если это случится, то станет угрозой всей экономической системе западных стран, ее стабильности. Ведь следом подорожает все: от бензина до химической продукции. По оценкам экспертов рост цен на бензин на внутреннем рынке США окончательно завалит рейтинг Байдена и лишит его всяческих шансов на победу в скорых президентских выборах. Так что альянс РФ с Саудовской Аравией, ОАЭ, в который вероятно, судя по анонсированным встречам Путина с лидерами Ирана и Ирака, войдут и последние, может стать приговором для роста мировой экономики.Все западные эксперты сходятся во мнении, что влияние Запада и его значимость для арабского мира резко падает и последний все сильнее начинает претендовать на роль самостоятельного геополитического игрока. Процесс, естественно, активно поддерживают Пекин и Москва, для которых такой сценарий - удар по мировому могуществу США и еще один шаг к формированию многополярного мира.

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