https://ukraina.ru/20231207/1051830172.html

Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за год

Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за год - 07.12.2023 Украина.ру

Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за год

Украина не является приоритетом для американских партий. Приоритет для них – будущее внутренней политики США, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-12-07T15:39

2023-12-07T15:39

2023-12-07T15:39

интервью

владимир зеленский

сво

сенат

конгресс сша

украина

херсонская область

запорожская область

днр

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Законопроект о помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. В его поддержку высказались только 49 сенаторов, еще 51 был против. При этом республиканцы, которые отказались в полном составе поддержать проект, требуют в качестве условия его поддержки ужесточить миграционное законодательство.- Алексей Николаевич, это отказ от финансирования Украины или задержка до согласования позиций политических сил в Конгрессе?- Мы этого не знаем, потому что может произойти и то, и то другое. Украина не является приоритетом для американских партий. Приоритет для них – будущее внутренней американской политики. Пакет помощи для Украины и Тайваня связан с проблемой защиты границ южных штатов.Все дело в том, что нелегальные мигранты, которые проникают на территорию США, меняют баланс избирателей. А так как они зависят от государственных пособий, то являются сторонниками демократов, которые за раздачу государственных денег в виде пособий. А республиканцы против этих пособий, то есть эти нелегальный мигранты становятся их противниками. Если эти нелегалы проникают на территорию США через какое-то время в соответствии с американским законодательством они имеют право на гражданство. За счет этого антиреспубликанский демократический электорат растет. Поэтому для демократов очень важно продолжать политику приема мигрантов, это вопрос соотношения демократического и республиканского электората.Для республиканцев и демократов вопрос южной границы – экзистенциальный, это вопрос жизни и смерти. А Украина не более чем гарнир, и проблемы Тайваня, Израиля, несмотря на мощное произраильское лобби, - вторичны. Когда у нас говорят, что основная тема для США – это Украина, а к ней приплетается строительство сооружений на южной границе. – это не так. Ситуация прямо противоположная. Дыра в границе обеспечит демократам власть на много лет вперед в силу изменения демографического состава США. Республиканцы этого не хотят.Поскольку проблема границы очень важна, непонятно, как будет существовать Украина. Хотя какой-то временный пакет помощи для нее выделят. Невыделение помощи Украине будет рассматриваться как внешнеполитическое поражение США. Но это будут копейки, никаких 60 млрд долларов, на которые рассчитывал Киев, там не будет.- Тем не менее сенатор-демократ Марк Уорнер в интервью BBC заявил, что "если мы не поможем Украине, то как страна НАТО снова поверит Америке?". Возможно, для демократов вопрос Украины тоже носит экзистенциальный характер?- Страны НАТО верят, что они защищены от внешних нападений, а про Украину могут забыть. Для американцев оптимальная политика – спихнуть финансирование Украины на Европу. Но Европа не хочет, чтобы на нее спихивали эту проблему и возникает окно возможностей для России, когда у Украины не будет возможностей наращивать вооружения. Отсутствие денег – это экономический коллапс Украины, девальвация гривны, коллапс социальной сферы, который может наступить уже к лету.- Если предположить, что деньги для Украины с Запада все-таки поступят, а вероятность этого весьма велика, то, учитывая заявления украинского руководства о переходе к обороне, хватит ли этих средств на создание оборонительного рубежа, чтобы сдержать наступление ВС РФ хотя бы до марта, когда встанет вопрос о прекращении президентских полномочий Зеленского?- В случае военного положения полномочия продляются автоматически. Зеленский формально останется президентом. В условиях проигранной войны, а уже всем понятно, что Украина войну проиграла, они стремятся создать медийный эффект хотя бы каких-то успехов. Вчерашнее убийство Кивы тому подтверждение.Если дела так пойдут дальше, можно ожидать, что к весне Запад заставит Украину начинать переговоры в силу объективных причин. С деньгами Запад может помочь, но снарядов у них нет и взять их неоткуда.- Пойдет ли киевский режим в лице Зеленского или кого-то другого на признание территориальных потерь?- Позиция Зеленского железная – мы не подпишем никакой мир с территориальными уступками. Точку зрения России на это я не знаю, потому что Путин в последнее время на эту тему не высказывался. Но Запад и Украина не собираются заключать мирное соглашение с Россией. Основной сценарий, который у них есть, - это корейский сценарий. Между Северной и Южной Кореей нет мирного договора, но и масштабные боевые действия не ведутся. Точка зрения Зеленского та же самая: мы никогда не признаем потерю территорий. Но это не значит, что он не пойдет на подписание перемирия, после которого формально будет считать себя победителем.- Такой сценарий вряд ли устроит Россию.- Россия не может прекратить боевые действиях, пока территории в административных границах под украинским контролем. Минимальные требования России -это отступление ВСУ до границ Херсонской, Запорожской областей и ДНР. На меньшее Россия не согласится, в противном случае это будет рассматриваться как поражение. С учетом того, что Украина осталась фактически без международной поддержки за ближайший год эти территории перейдут под контроль российских войск.Харьков, Одесса и Николаев – это вопрос гипотетический. Пока это задача со многими неизвестными, но в общем картинка становится все более оптимистичной.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20231207/1051826284.html

https://ukraina.ru/20231207/1051825763.html

https://ukraina.ru/20231207/1051814632.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир зеленский, сво, сенат, конгресс сша, украина, херсонская область, запорожская область, днр