Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за год
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
Украина не является приоритетом для американских партий. Приоритет для них – будущее внутренней политики США, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Законопроект о помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. В его поддержку высказались только 49 сенаторов, еще 51 был против. При этом республиканцы, которые отказались в полном составе поддержать проект, требуют в качестве условия его поддержки ужесточить миграционное законодательство.
- Алексей Николаевич, это отказ от финансирования Украины или задержка до согласования позиций политических сил в Конгрессе?
- Мы этого не знаем, потому что может произойти и то, и то другое. Украина не является приоритетом для американских партий. Приоритет для них – будущее внутренней американской политики. Пакет помощи для Украины и Тайваня связан с проблемой защиты границ южных штатов.
Все дело в том, что нелегальные мигранты, которые проникают на территорию США, меняют баланс избирателей. А так как они зависят от государственных пособий, то являются сторонниками демократов, которые за раздачу государственных денег в виде пособий. А республиканцы против этих пособий, то есть эти нелегальный мигранты становятся их противниками.
Если эти нелегалы проникают на территорию США через какое-то время в соответствии с американским законодательством они имеют право на гражданство. За счет этого антиреспубликанский демократический электорат растет. Поэтому для демократов очень важно продолжать политику приема мигрантов, это вопрос соотношения демократического и республиканского электората.
Для республиканцев и демократов вопрос южной границы – экзистенциальный, это вопрос жизни и смерти. А Украина не более чем гарнир, и проблемы Тайваня, Израиля, несмотря на мощное произраильское лобби, - вторичны. Когда у нас говорят, что основная тема для США – это Украина, а к ней приплетается строительство сооружений на южной границе. – это не так. Ситуация прямо противоположная. Дыра в границе обеспечит демократам власть на много лет вперед в силу изменения демографического состава США. Республиканцы этого не хотят.
Поскольку проблема границы очень важна, непонятно, как будет существовать Украина. Хотя какой-то временный пакет помощи для нее выделят. Невыделение помощи Украине будет рассматриваться как внешнеполитическое поражение США. Но это будут копейки, никаких 60 млрд долларов, на которые рассчитывал Киев, там не будет.
15:04"Придётся чем-то жертвовать, и, скорее всего, именно Украиной". Что показал провал голосования в СенатеВ среду, 6 декабря (по московскому времени 7 декабря), в результате усугубившихся противоречий между представителями двух партий, запланированное на этот день в Сенате США голосование по пакетному запросу Белого дома на сумму $106 млрд, из которых $61 млрд предназначен для Украины, провалилось, не успев начаться.
- Тем не менее сенатор-демократ Марк Уорнер в интервью BBC заявил, что "если мы не поможем Украине, то как страна НАТО снова поверит Америке?". Возможно, для демократов вопрос Украины тоже носит экзистенциальный характер?
- Страны НАТО верят, что они защищены от внешних нападений, а про Украину могут забыть. Для американцев оптимальная политика – спихнуть финансирование Украины на Европу. Но Европа не хочет, чтобы на нее спихивали эту проблему и возникает окно возможностей для России, когда у Украины не будет возможностей наращивать вооружения. Отсутствие денег – это экономический коллапс Украины, девальвация гривны, коллапс социальной сферы, который может наступить уже к лету.
- Если предположить, что деньги для Украины с Запада все-таки поступят, а вероятность этого весьма велика, то, учитывая заявления украинского руководства о переходе к обороне, хватит ли этих средств на создание оборонительного рубежа, чтобы сдержать наступление ВС РФ хотя бы до марта, когда встанет вопрос о прекращении президентских полномочий Зеленского?
- В случае военного положения полномочия продляются автоматически. Зеленский формально останется президентом. В условиях проигранной войны, а уже всем понятно, что Украина войну проиграла, они стремятся создать медийный эффект хотя бы каких-то успехов. Вчерашнее убийство Кивы тому подтверждение.
Если дела так пойдут дальше, можно ожидать, что к весне Запад заставит Украину начинать переговоры в силу объективных причин. С деньгами Запад может помочь, но снарядов у них нет и взять их неоткуда.
13:55Итоги голосования по биллю о помощи: Украина проигрывает войну, а демократы проигрывают АмерикуСенат провалил решение о прекращении дебатов и постановке на голосование билля о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Подчеркну, что речь шла не об окончательном голосовании, не о решении и выделении помощи, а лишь о завершении дебатов и начале рассмотрения вопроса по существу.
- Пойдет ли киевский режим в лице Зеленского или кого-то другого на признание территориальных потерь?
- Позиция Зеленского железная – мы не подпишем никакой мир с территориальными уступками. Точку зрения России на это я не знаю, потому что Путин в последнее время на эту тему не высказывался. Но Запад и Украина не собираются заключать мирное соглашение с Россией. Основной сценарий, который у них есть, - это корейский сценарий. Между Северной и Южной Кореей нет мирного договора, но и масштабные боевые действия не ведутся. Точка зрения Зеленского та же самая: мы никогда не признаем потерю территорий. Но это не значит, что он не пойдет на подписание перемирия, после которого формально будет считать себя победителем.
- Такой сценарий вряд ли устроит Россию.
- Россия не может прекратить боевые действиях, пока территории в административных границах под украинским контролем. Минимальные требования России -это отступление ВСУ до границ Херсонской, Запорожской областей и ДНР. На меньшее Россия не согласится, в противном случае это будет рассматриваться как поражение. С учетом того, что Украина осталась фактически без международной поддержки за ближайший год эти территории перейдут под контроль российских войск.
Харьков, Одесса и Николаев – это вопрос гипотетический. Пока это задача со многими неизвестными, но в общем картинка становится все более оптимистичной.