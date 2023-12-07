"Усилит террор": военный эксперт о дальнейшем поведении Украины
09:09 07.12.2023 (обновлено: 09:14 07.12.2023)
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© ФСБ РФ
Украине было бы выгоднее если не сдаться, то попытаться начать переговоры с Россией для завершения конфликта на приемлемых для себя условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению эксперта, если Украина и дальше будет терпеть поражение на поле боя, то как слабое звено она будет ещё интенсивнее вести с Россией диверсионно-террористическую войну.
"Это уже было на Северном Кавказе. Международные террористы брали в заложники целые города, чтобы диктовать условия федеральному центру. Да, сначала боевикам щедро поставляли деньги и оружие. Да, поначалу у них было какое-то подобие государственности. Да, они вели позиционные бои. Но потом их финансирование стало скукоживаться, и они перешли к террористическим рейдам, чтобы навести на население ужас и страх", - рассказал Перенджиев.
Запад же будет помогать Украине вести диверсионно-террористическую деятельность и нам сейчас необходимо надёжно прикрыть тылы.
"Я не говорю, что вся Россия должна стать одним большим военным лагерем. Но нам надо хотя бы на бытовом уровне соблюдать бдительность, как это было в конце 1990-х, когда были взрывы в жилых домах", - подчеркнул эксперт.
А на фронте надо продолжать брать опорный пункт за опорным пунктом, улучшать своё тактическое положение, тогда "сработает философский закон, когда количество перейдёт в качество".
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