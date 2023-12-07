"Усилит террор": военный эксперт о дальнейшем поведении Украины - 07.12.2023 Украина.ру
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"Усилит террор": военный эксперт о дальнейшем поведении Украины
"Усилит террор": военный эксперт о дальнейшем поведении Украины - 07.12.2023 Украина.ру
"Усилит террор": военный эксперт о дальнейшем поведении Украины
Украине было бы выгоднее если не сдаться, то попытаться начать переговоры с Россией для завершения конфликта на приемлемых для себя условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-12-07T09:09
2023-12-07T09:14
новости
украина
терроризм
диверсии
сво
запад
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По мнению эксперта, если Украина и дальше будет терпеть поражение на поле боя, то как слабое звено она будет ещё интенсивнее вести с Россией диверсионно-террористическую войну.Запад же будет помогать Украине вести диверсионно-террористическую деятельность и нам сейчас необходимо надёжно прикрыть тылы."Я не говорю, что вся Россия должна стать одним большим военным лагерем. Но нам надо хотя бы на бытовом уровне соблюдать бдительность, как это было в конце 1990-х, когда были взрывы в жилых домах", - подчеркнул эксперт.А на фронте надо продолжать брать опорный пункт за опорным пунктом, улучшать своё тактическое положение, тогда "сработает философский закон, когда количество перейдёт в качество".Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051809509.html
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новости, украина, терроризм, диверсии, сво, запад
Новости, Украина, терроризм, диверсии, СВО, Запад

"Усилит террор": военный эксперт о дальнейшем поведении Украины

09:09 07.12.2023 (обновлено: 09:14 07.12.2023)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала экстремистскую группу, готовившую теракты в Москве и Ингушетии
ФСБ задержала экстремистскую группу, готовившую теракты в Москве и Ингушетии
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Украине было бы выгоднее если не сдаться, то попытаться начать переговоры с Россией для завершения конфликта на приемлемых для себя условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению эксперта, если Украина и дальше будет терпеть поражение на поле боя, то как слабое звено она будет ещё интенсивнее вести с Россией диверсионно-террористическую войну.
"Это уже было на Северном Кавказе. Международные террористы брали в заложники целые города, чтобы диктовать условия федеральному центру. Да, сначала боевикам щедро поставляли деньги и оружие. Да, поначалу у них было какое-то подобие государственности. Да, они вели позиционные бои. Но потом их финансирование стало скукоживаться, и они перешли к террористическим рейдам, чтобы навести на население ужас и страх", - рассказал Перенджиев.
Запад же будет помогать Украине вести диверсионно-террористическую деятельность и нам сейчас необходимо надёжно прикрыть тылы.
"Я не говорю, что вся Россия должна стать одним большим военным лагерем. Но нам надо хотя бы на бытовом уровне соблюдать бдительность, как это было в конце 1990-х, когда были взрывы в жилых домах", - подчеркнул эксперт.
А на фронте надо продолжать брать опорный пункт за опорным пунктом, улучшать своё тактическое положение, тогда "сработает философский закон, когда количество перейдёт в качество".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Ковалёв интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
05:23
Украинец стал патриотом России. Андрей Ковалев о роковой судьбе Кивы и о том, кто следующий в списке СБУИлья Кива навел бы порядок на Украине после нашей победы, а теперь громкие убийства в России будут продолжаться, уверен музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
 
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