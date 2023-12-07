https://ukraina.ru/20231207/1051814156.html

К борьбе с польскими дальнобойщиками подключилась Великобритания

К борьбе с польскими дальнобойщиками подключилась Великобритания - 07.12.2023 Украина.ру

К борьбе с польскими дальнобойщиками подключилась Великобритания

Демарш прибалтийских послов в Варшаве против акции польских перевозчиков состоялся сразу после консультаций главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

2023-12-07T08:23

2023-12-07T08:23

2023-12-07T08:28

эксклюзив

польша

украина

великобритания

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В среду, 6 декабря, в британском агентстве Reuters вышел большой материал под заголовком "Блокада польских дальнобойщиков задерживает волонтёрскую военную помощь Украине". В нём сказано, что "благотворительные и неправительственные организации, которые поставляют военную помощь Вооруженным силам Украины, столкнулись с многонедельными задержками критически важных поставок из-за протестов польских перевозчиков на границе с Украиной".Опрошенные агентством руководители украинских "волонтёрских организаций", плотно сотрудничающих с руководством различных киевских вооружённых формирований, фактически обвинили поляков в поддержке "российской агрессии".Руководитель крупнейшего украинского благотворительного фонда помощи военным "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, что десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни беспилотников, закупленных фондом, застряли на границе на несколько недель."Пикапы все приходят из-за границы, комплекты ночного видения все приходят из-за границы... Беспилотники FPV вообще приходят из-за границы, и этот протест тормозит нашу работу", – заявил Чмут.Протесты на границе также влияют на украинских производителей военной техники, отметил Виктор Долгопятов, который руководит предприятием "Инженерный корпус", производящим различные виды оборудования для ВСУ. "Если блокада будет продолжаться, это может стать и уже становится большой проблемой", – сказал он.По словам Долгопятова, блокада границы привела к задержке поставок деталей для машин на его заводе, а также компонентов для блоков питания, которые используют в двигателях беспилотников и радиостанциях.В свою очередь, Анатолий Акулов, который руководит благотворительным фондом "Украина в броне", доставляющим из Европы как военную, так и гуманитарную помощь, сказал Reuters, что стоимость перевозки из Польши на Украину, которая обычно составляет 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре дошла до 5000 долларов. Потенциальный способ обойти блокаду – перевозить грузы обычными автомобилями, а не грузовиками, но это гораздо дороже.Всё дело в том, отмечает британское агентство, что польские дальнобойщики, которые пропускают на Украину военные грузы, "часто не делают этого с товарами двойного назначения для поддержки военных усилий".Великобритания, которая весной 2022 года сорвала достижение мирных соглашений между Киевом и Москвой, и сейчас прилагает все возможные усилия к продолжению боевых действий. К примеру, 5 декабря послы Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной, что, по мнению прибалтийских дипломатов, "подрывает её способность противостоять полномасштабному вторжению России"."Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков, и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", – заявила в комментарии агентству ERR пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикос.Этот демарш выглядел странно как минимум по двум причинам. Во-первых, до сих пор страны Прибалтики имели идентичную позицию с Польшей по подавляющему большинству внешнеполитических вопросов. А во-вторых, демарш состоялся на следующий день после того, как глава МИД Эстонии Маргус Цахкна провёл консультации с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Напомню, сам Кэмерон сразу же после своего назначения посетил Киев, где заверил местные власти в неизменной поддержке Лондона.Примечательно, что покинувшая Евросоюз Великобритания ныне имеет с ЕС ряд конфликтов, в первую очередь касающихся границы Ирландии и Северной Ирландии, а Польша считается главным британским союзником в континентальной Европе. Однако в вопросе блокирования польско-украинской границы Лондон поддерживает позицию Брюсселя.А в Еврокомиссии выступают резко против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, чего требуют их польские коллеги. Как заявила 5 декабря еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян, ЕК настроена отстаивать либерализацию грузовых перевозок между Украиной и ЕС, несмотря на требования польских перевозчиков."Я твердо решила защищать это соглашение, продолжать объяснять его преимущества – как для европейского рынка, так и для Украины и Молдавии. Действительно надеюсь, что органы власти в государствах-членах и на передовой линии серьезно воспримут свою ответственность", – отметила Велян.Еврочиновница хотя и поддержала заседание совместного комитета, инициированное Польшей для обсуждения проблем, связанных с соглашением либерализации грузовых перевозок, она считает подобные дискуссии уместными "после решения критической ситуации на границе"."Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией – несправедливый. А тем временем на границе страдают люди, внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возвращения разрешений неприемлема, поскольку именно с этой целью мы отказались от разрешений. Позволять операции под разными номерами и разным количеством разрешений в ЕС было нежизнеспособным", – отметила она.При этом еврокомиссар прямо возложила ответственность за ситуацию на границе с Украиной на правительство Польши, хотя решение о "транспортном безвизе" для Киева было принято на уровне Еврокомиссии. "Считаю неприемлемым, чтобы правительство в Польше умывало руки, говоря, что это что-то между Еврокомиссией и Украиной. Мы как центральная власть не имеем к этому отношения – у нас связаны руки. Я не считаю, что это приемлемое объяснение", – заявила Велян.При этом правительство Польши во главе с Матеушем Моравецким не только настроено официально требовать от Европейского Союза восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, но ещё и ужесточило налоговые проверки с целью выявления коммерческих грузов, следующих на Украину под видом гуманитарной помощи."Машин с гуманитарной помощью вдруг стало гораздо меньше, поскольку украинские водители сообщили своему начальству, что документы будут проверены и возможно будут возбуждены уголовные дела, потому что подделка документов наказуема. Этих транспортов стало сразу гораздо меньше. Видите, это сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга" – заявил 6 декабря член Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Польши Яцек Сокол.Однако полномочия правительства Моравецкого могут завершиться уже 11 декабря, поскольку оно вряд ли получит вотум доверия в парламенте. На это явно рассчитывают в Брюсселе. По словам еврокомиссара Велян, она приняла во внимание то, что в Польше состоялись выборы, и сейчас происходит процесс формирования нового большинства. Она добавила, что с нетерпением ждет сотрудничества со следующим правительством, чтобы как можно скорее решить проблему на границе.Но если с новым правительством Польши, которое, скорее всего, возглавит бывший президент Европейского Совета Дональд Туск, Брюссель явно найдёт общий язык, то про Словакию такого не скажешь. Министр транспорта этой страны Йозеф Раж официально озвучил в Брюсселе проблему отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и влияния этого на автомобильный транспорт Словакии, за что удостоился похвалы от Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS)."Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решение, чтобы ее изменить", – говорится в заявлении Союза.По словам словацких перевозчиков, они осознают, что путь к решению проблемы непрост, но в то же время назвали неприемлемым то, что текущая ситуация продолжает существовать. "Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае, если не будет другой альтернативы для решения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вышне Немецке – Ужгород" в обоих направлениях", – предупредили в организации.Частичная блокада этого пункта пропуска на словацко-украинской границе началась 1 декабря, но была приостановлена 5 декабря на время переговоров словацких дальнобойщиков с властями страны.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230621/1047440723.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, великобритания