https://ukraina.ru/20231206/1051807635.html
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года - 06.12.2023 Украина.ру
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США с 1 января 2024 вводят запрет на импорт российских непромышленных алмазов, "добытых, обработанных или произведенных в России", а с 1 марта — камней, обработанных в третьих странах. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7
2023-12-06T23:33
2023-12-06T23:33
2023-12-06T23:33
новости
антироссийские санкции
сво
запад
g7
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Уточняется, что лидеры "Большой семёрки" также планируют усилить контроль за использованием Россией Международной финансовой системы и ввести больше санкций, чтобы обеспечить ограничение цены на российскую нефть. Напомним, ЕС уже одобрил 11 пакетов антироссийских санкций. Ранее издание ABC News сообщало, что персональные санкции, которые Запад ввел против российских миллиардеров, не достигли своей цели и не изолировали президента России Владимира Путина от поддержки влиятельных деловых союзников. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, тысячи антироссийских ограничений и санкций создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не оказывают никакого действия на Россию.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, антироссийские санкции, сво, запад, g7
Новости, антироссийские санкции, СВО, Запад, G7
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США с 1 января 2024 вводят запрет на импорт российских непромышленных алмазов, "добытых, обработанных или произведенных в России", а с 1 марта — камней, обработанных в третьих странах. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7
"Для повышения эффективности этих мер члены G7, являющиеся крупными импортёрами необработанных алмазов, создадут надёжный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов к 1 сентября 2024 года", — сказано в тексте.
Уточняется, что лидеры "Большой семёрки" также планируют усилить контроль за использованием Россией Международной финансовой системы и ввести больше санкций, чтобы обеспечить ограничение цены на российскую нефть.
Напомним, ЕС уже одобрил 11 пакетов антироссийских санкций.
Ранее издание ABC News сообщало
, что персональные санкции, которые Запад ввел против российских миллиардеров, не достигли своей цели и не изолировали президента России Владимира Путина от поддержки влиятельных деловых союзников.
По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, тысячи антироссийских ограничений и санкций создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не оказывают никакого действия на Россию.