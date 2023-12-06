https://ukraina.ru/20231206/1051807635.html

G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года

G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года - 06.12.2023 Украина.ру

G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года

Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США с 1 января 2024 вводят запрет на импорт российских непромышленных алмазов, "добытых, обработанных или произведенных в России", а с 1 марта — камней, обработанных в третьих странах. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7

2023-12-06T23:33

2023-12-06T23:33

2023-12-06T23:33

новости

антироссийские санкции

сво

запад

g7

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Уточняется, что лидеры "Большой семёрки" также планируют усилить контроль за использованием Россией Международной финансовой системы и ввести больше санкций, чтобы обеспечить ограничение цены на российскую нефть. Напомним, ЕС уже одобрил 11 пакетов антироссийских санкций. Ранее издание ABC News сообщало, что персональные санкции, которые Запад ввел против российских миллиардеров, не достигли своей цели и не изолировали президента России Владимира Путина от поддержки влиятельных деловых союзников. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, тысячи антироссийских ограничений и санкций создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не оказывают никакого действия на Россию.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, антироссийские санкции, сво, запад, g7