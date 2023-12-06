https://ukraina.ru/20231206/1051785848.html

ABC News: Санкции против российских миллиардеров не работают, надо менять подход

ABC News: Санкции против российских миллиардеров не работают, надо менять подход - 06.12.2023 Украина.ру

ABC News: Санкции против российских миллиардеров не работают, надо менять подход

Персональные санкции, которые Запад ввел против российских миллиардеров, не достигли своей цели и не изолировали президента России Владимира Путина от поддержки влиятельных деловых союзников. К такому выводу пришли журналисты издания ABC News в статье, опубликованной 6 декабря.

2023-12-06T11:19

2023-12-06T11:19

2023-12-06T11:19

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Издание напоминает, что изначальной целью санкций, введенных против десятков миллиардеров было лишение финансовой поддержки Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Европейской комиссии по иностранным делам Петера Стано, Евросоюз хотел, чтобы магнаты "почувствовали последствия" ведения бизнеса с Путиным, если они не продемонстрируют "изменения в поведении".Белый дом со своей стороны в апреле 2022 года предложил конфисковать при определенных обстоятельствах активы попавших под санкций магнатов и "позволить доходам поступать на Украину", напоминают авторы публикации."Однако за прошедший с тех пор 21 месяц мало кто из попавших под санкции бизнесменов критиковал Путина, и только 5,4 миллиона долларов из примерно 58 миллиардов долларов замороженных частных активов ушли в Киев. Некоторые из богатых бизнесменов сейчас отбиваются в суде, называя процесс санкций непрозрачным, незаконным и несправедливым", - говорится в статье ABC News.На фоне растущих опасений по поводу будущего западного финансирования Украины на Западе задаются вопросом, что можно сделать, чтобы сделать санкции более эффективными и помочь Киеву финансово, отмечают авторы публикации.Существует мнение, что необходим другой подход к персональным санкциям, который мог бы включать в себя предложение магнатам более четко определенного пути выхода из санкционных списков в обмен на наличные деньги и осуждение Путина, говорится в статье."Это спорная идея западных правительств, не в последнюю очередь потому, что они не хотят предполагать, что магнаты могут откупиться от списков. Ослабление санкций также не пользуется поддержкой Украины", - полагают журналисты издания.Также они отмечают, что лишь немногие российские магнаты высказали публично и недвусмысленно осудили действия России на Украине, так как "у некоторых из них до сих пор есть родственники в России".Авторы статьи коснулись идеи отправить деньги российских миллиардеров на помощь Украине. Они напомнили, что активы лиц, попавших под санкции, могут быть ликвидированы только в том случае, если они связаны с преступной деятельностью."На это могут уйти годы, и большинство магнатов не были обвинены в уголовных правонарушениях", - констатирует издание.Поскольку конфискация активов для помощи Украине является сложной задачей, некоторые эксперты предлагают правительствам рассмотреть более творческие методы, отмечается в статье."В июне Великобритания объявила о плане, согласно которому магнаты могли бы пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. Не было никакой спешки с участием — возможно, потому, что Министерство иностранных дел заявило, что не будет предлагать взамен ослабление санкций, хотя потенциально может пересмотреть их, если магнаты пожертвуют и осудят Путина", - напоминает издание.Если бы магнат принял такое предложение, он, вероятно, снова получил бы доступ к возможностям и состояниям на Западе, включая активы, которые он, возможно, захочет передать своим детям. В то же время они также вызовут осуждение со стороны Кремля и столкнутся с тем, что их заклеймят как предателей, отмечают западные журналисты.

https://ukraina.ru/20231206/1051782088.html

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новости, санкции, антироссийские санкции, запад, ес, сша, великобритания, украина, активы