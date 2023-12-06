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Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин

Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин - 06.12.2023 Украина.ру

Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин

Президент России Владимир Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а помешать их развитию не сможет ни одно обстоятельство. В среду, 6 декабря, глава Кремля встречается в ОАЭ с наследным принцем королевства, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом

2023-12-06T20:27

2023-12-06T20:27

2023-12-06T20:28

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Глава государства также указал, что ждет саудовского лидера в Москве, на что тот ответил согласием. Как сообщалось ранее, лидеры собираются обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах. На высшем уровне планировалось предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс", а также перспективы реализации масштабного инфраструктурного проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг".За результатом этих переговоров следят во всем мире — подтверждая, что акценты мировой политики смещаются с востока на запад.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, оаэ, переговоры