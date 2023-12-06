Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин - 06.12.2023 Украина.ру
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Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин
Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин - 06.12.2023 Украина.ру
Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин
Президент России Владимир Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а помешать их развитию не сможет ни одно обстоятельство. В среду, 6 декабря, глава Кремля встречается в ОАЭ с наследным принцем королевства, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом
2023-12-06T20:27
2023-12-06T20:28
новости
владимир путин
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переговоры
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Глава государства также указал, что ждет саудовского лидера в Москве, на что тот ответил согласием. Как сообщалось ранее, лидеры собираются обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах. На высшем уровне планировалось предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс", а также перспективы реализации масштабного инфраструктурного проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг".За результатом этих переговоров следят во всем мире — подтверждая, что акценты мировой политики смещаются с востока на запад.
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новости, владимир путин, оаэ, переговоры
Новости, Владимир Путин, ОАЭ, переговоры

Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин

20:27 06.12.2023 (обновлено: 20:28 06.12.2023)
 
Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин
Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин
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Президент России Владимир Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а помешать их развитию не сможет ни одно обстоятельство. В среду, 6 декабря, глава Кремля встречается в ОАЭ с наследным принцем королевства, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом
"Ничего уже не может помешать развитию наших дружеских отношений. И, действительно, находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в ОАЭ, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние 7 лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие", – заявил Владимир Путин.
Глава государства также указал, что ждет саудовского лидера в Москве, на что тот ответил согласием.
Как сообщалось ранее, лидеры собираются обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах. На высшем уровне планировалось предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс", а также перспективы реализации масштабного инфраструктурного проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг".
За результатом этих переговоров следят во всем мире — подтверждая, что акценты мировой политики смещаются с востока на запад.
 
НовостиВладимир ПутинОАЭпереговоры
 
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