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Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей - 06.12.2023 Украина.ру
Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Совет Федерации 7 декабря обсудит обращение обеих палат российского парламента к ООН, парламентам мира о нарушении Украиной Конвенции о правах ребенка. Об этом сообщает РИА Новости
2023-12-06T19:31
2023-12-06T19:31
2023-12-06T19:31
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Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Так, члены комиссии пришли к однозначным выводам о том, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребёнка 1989 года. Отмечается, что дети, проживающие на Украине, подвергаются "постоянным притеснениям по языковому признаку, против них выносятся обвинительные приговоры за пророссийские взгляды". Кроме того, парламентарии добавляют, что с 2014 года в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено свыше 836, а потерпевшими признаны "более 24 тысяч несовершеннолетних". На основании этого, депутаты Госдумы и российские сенаторы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию.На сегодняшний день международные организации игнорируют факты совершения украинской стороной преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения. Российские парламентарии считают важным "осудить бездействие специализированных институтов и механизмов, в чьи первостепенные задачи входит контроль над соблюдением основополагающих прав и свобод несовершеннолетних", подчеркивается в обращении. В проекте обращения также указывается, что особую тревогу вызывает активизация на территории ряда стран Запада "деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, перемещенных за границу, в качестве доноров органов".Ранее сообщалось, что во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, днр, лнр, дети, военные преступления, преступления, киевский режим, всу, оон, совет федерации
Новости, Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, дети, Военные преступления, преступления, киевский режим, ВСУ, ООН, Совет Федерации
Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Совет Федерации 7 декабря обсудит обращение обеих палат российского парламента к ООН, парламентам мира о нарушении Украиной Конвенции о правах ребенка. Об этом сообщает РИА Новости
Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Так, члены комиссии пришли к однозначным выводам о том, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребёнка 1989 года.
Отмечается, что дети, проживающие на Украине, подвергаются "постоянным притеснениям по языковому признаку, против них выносятся обвинительные приговоры за пророссийские взгляды". Кроме того, парламентарии добавляют, что с 2014 года в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено свыше 836, а потерпевшими признаны "более 24 тысяч несовершеннолетних".
"Самым грубым образом нарушаются статьи Конвенции, запрещающие эксплуатацию и вербовку детей во время вооруженных конфликтов, поскольку украинские вооруженные формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, фабриковать и распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках", – сказано в повестке заседания Совфеда.
На основании этого, депутаты Госдумы и российские сенаторы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию.
"Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ должен быть положен конец", – говорится в документе.
На сегодняшний день международные организации игнорируют факты совершения украинской стороной преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения. Российские парламентарии считают важным "осудить бездействие специализированных институтов и механизмов, в чьи первостепенные задачи входит контроль над соблюдением основополагающих прав и свобод несовершеннолетних", подчеркивается в обращении.
В проекте обращения также указывается, что особую тревогу вызывает активизация на территории ряда стран Запада "деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, перемещенных за границу, в качестве доноров органов".
Ранее сообщалось,
что во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь.