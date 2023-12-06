Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей - 06.12.2023 Украина.ру
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Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей - 06.12.2023 Украина.ру
Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Совет Федерации 7 декабря обсудит обращение обеих палат российского парламента к ООН, парламентам мира о нарушении Украиной Конвенции о правах ребенка. Об этом сообщает РИА Новости
2023-12-06T19:31
2023-12-06T19:31
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Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений&nbsp;Киева&nbsp;против детей. Так, члены комиссии пришли к однозначным выводам о том, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребёнка 1989 года. Отмечается, что дети, проживающие на&nbsp;Украине, подвергаются "постоянным притеснениям по языковому признаку, против них выносятся обвинительные приговоры за пророссийские взгляды". Кроме того, парламентарии добавляют, что с 2014 года в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено свыше 836, а потерпевшими признаны "более 24 тысяч несовершеннолетних". На основании этого, депутаты Госдумы и российские сенаторы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию.На сегодняшний день международные организации игнорируют факты совершения украинской стороной преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения. Российские парламентарии считают важным "осудить бездействие специализированных институтов и механизмов, в чьи первостепенные задачи входит контроль над соблюдением основополагающих прав и свобод несовершеннолетних", подчеркивается в обращении. В проекте обращения также указывается, что особую тревогу вызывает активизация на территории ряда стран Запада "деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, перемещенных за границу, в качестве доноров органов".Ранее сообщалось, что во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь.
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новости, украина, донбасс, днр, лнр, дети, военные преступления, преступления, киевский режим, всу, оон, совет федерации
Новости, Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, дети, Военные преступления, преступления, киевский режим, ВСУ, ООН, Совет Федерации

Совфед обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей

19:31 06.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк"Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка
Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Совет Федерации 7 декабря обсудит обращение обеих палат российского парламента к ООН, парламентам мира о нарушении Украиной Конвенции о правах ребенка. Об этом сообщает РИА Новости
Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Так, члены комиссии пришли к однозначным выводам о том, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребёнка 1989 года.
Отмечается, что дети, проживающие на Украине, подвергаются "постоянным притеснениям по языковому признаку, против них выносятся обвинительные приговоры за пророссийские взгляды". Кроме того, парламентарии добавляют, что с 2014 года в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено свыше 836, а потерпевшими признаны "более 24 тысяч несовершеннолетних".
"Самым грубым образом нарушаются статьи Конвенции, запрещающие эксплуатацию и вербовку детей во время вооруженных конфликтов, поскольку украинские вооруженные формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, фабриковать и распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках", – сказано в повестке заседания Совфеда.
На основании этого, депутаты Госдумы и российские сенаторы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию.

"Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ должен быть положен конец", – говорится в документе.

На сегодняшний день международные организации игнорируют факты совершения украинской стороной преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения. Российские парламентарии считают важным "осудить бездействие специализированных институтов и механизмов, в чьи первостепенные задачи входит контроль над соблюдением основополагающих прав и свобод несовершеннолетних", подчеркивается в обращении.
В проекте обращения также указывается, что особую тревогу вызывает активизация на территории ряда стран Запада "деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, перемещенных за границу, в качестве доноров органов".
Ранее сообщалось, что во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь.
 
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