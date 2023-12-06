https://ukraina.ru/20231206/1051777139.html

Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь

Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь - 06.12.2023 Украина.ру

Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь

Уроженка Житомирской области, переехавшая в Нормандию после эскалации украинского конфликта, лишилась дочери из-за своего юного возраста. Опека забрала у 18-летней украинки новорожденную, потому как та обращалась с ней "слишком холодно"

2023-12-06T01:42

2023-12-06T01:42

2023-12-06T01:42

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Об инциденте стало известно из поста в сети Вероники Кисиль – украинки, проживающей во Франции. Сообщается, что у её соотечественницы Людмилы вырвали ребёнка буквально из рук. По данным источника, девушка родила дочь 5 ноября. Мать и ребёнка держали в госпитале достаточно долго для стандартного случая естественных родов. Затем сотрудникам роддома показалось, что молодая мама безразлична к новорожденной. В итоге Людмила вернулась в центр для беженцев сама – ребёнка у неё отняли, а мужу там запрещено проживать. Отмечается, что молодая мама сообщила об инциденте в Консульство Украины во Франции, приложив все необходимые документы, однако ответа оттуда не последовало. Ранее "Украина.ру" объясняла кто и как отбирает и продает украинских детей в Европе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украинские беженцы, франция, дети, преступления