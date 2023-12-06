Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь - 06.12.2023 Украина.ру
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Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь
Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь - 06.12.2023 Украина.ру
Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь
Уроженка Житомирской области, переехавшая в Нормандию после эскалации украинского конфликта, лишилась дочери из-за своего юного возраста. Опека забрала у 18-летней украинки новорожденную, потому как та обращалась с ней "слишком холодно"
2023-12-06T01:42
2023-12-06T01:42
новости
украина
украинские беженцы
франция
дети
преступления
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Об инциденте стало известно из поста в сети Вероники Кисиль – украинки, проживающей во Франции. Сообщается, что у её соотечественницы Людмилы вырвали ребёнка буквально из рук. По данным источника, девушка родила дочь 5 ноября. Мать и ребёнка держали в госпитале достаточно долго для стандартного случая естественных родов. Затем сотрудникам роддома показалось, что молодая мама безразлична к новорожденной. В итоге Людмила вернулась в центр для беженцев сама – ребёнка у неё отняли, а мужу там запрещено проживать. Отмечается, что молодая мама сообщила об инциденте в Консульство Украины во Франции, приложив все необходимые документы, однако ответа оттуда не последовало. Ранее "Украина.ру" объясняла кто и как отбирает и продает украинских детей в Европе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, украинские беженцы, франция, дети, преступления
Новости, Украина, украинские беженцы, Франция, дети, преступления

Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь

01:42 06.12.2023
 
Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь
Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь
Читать в
Уроженка Житомирской области, переехавшая в Нормандию после эскалации украинского конфликта, лишилась дочери из-за своего юного возраста. Опека забрала у 18-летней украинки новорожденную, потому как та обращалась с ней "слишком холодно"
Об инциденте стало известно из поста в сети Вероники Кисиль – украинки, проживающей во Франции. Сообщается, что у её соотечественницы Людмилы вырвали ребёнка буквально из рук.
По данным источника, девушка родила дочь 5 ноября. Мать и ребёнка держали в госпитале достаточно долго для стандартного случая естественных родов. Затем сотрудникам роддома показалось, что молодая мама безразлична к новорожденной.

"Четвёртого декабря Людмилу выписали из госпиталя, забрав её дочь Амину в приёмную семью. Людмиле дали приглашение на две встречи с ребёнком: в среду и в пятницу в суд, который состоится 11 декабря. На сегодняшний день мы, к сожалению, не имеем вызова в суд, поэтому даже не знаем, в котором часу он состоится", – пишет Кисиль.

В итоге Людмила вернулась в центр для беженцев сама – ребёнка у неё отняли, а мужу там запрещено проживать. Отмечается, что молодая мама сообщила об инциденте в Консульство Украины во Франции, приложив все необходимые документы, однако ответа оттуда не последовало.
Ранее "Украина.ру" объясняла кто и как отбирает и продает украинских детей в Европе.
 
НовостиУкраинаукраинские беженцыФранциядетипреступления
 
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