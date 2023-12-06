Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило - 06.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231206/1051790184.html
Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило
Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило - 06.12.2023 Украина.ру
Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-12-06T14:11
2023-12-06T14:11
видео
ростислав ищенко
сво
россия
украина
ес
крымская война
санкции
ельцин
виктор янукович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051790063_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98528450ebcb78f9b963aa1ae67df07a.jpg
00:55 – Продолжает ли Англия активно поддерживать Украину? 03:27 – Почему Россия не ликвидирует врагов и предателей в украинском тылу? 14:30– Кому отказ Януковича от подписания соглашения об ассоциации разрушил карьеру в ЕС? 15:58 – О жизни после СВО; 18:20 – В чём заключается экономический интерес ЕС в принятии в свой состав бывших союзных республик? 29:35 – Можно ли считать Ельцина главным виновником событий в Чечне? 31:45– Как был написан Коран? 41:25 – Может ли Алексей Арестович* оказаться в России после СВО? 49:38 – Крымская война 1853 - 1856 годов и СВО: можно ли проводить параллели? 57:35 - Мог ли Запад ввести эффективные экономические санкции против России в 2022 году? *В эфире упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051790063_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0418ea181c76ef89454750546510d8b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, сво, россия, украина, ес, крымская война, санкции, ельцин, виктор янукович, великобритания, англия, валерий залужный, кирилл буданов, генри киссинджер, история, прибалтика, грузия, чечня, мусульмане, православие, религия, видео
Видео, Ростислав Ищенко, СВО, Россия, Украина, ЕС, Крымская война, санкции, Ельцин, Виктор Янукович, Великобритания, Англия, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Генри Киссинджер, История, Прибалтика, Грузия, Чечня, мусульмане, Православие, Религия

Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило

14:11 06.12.2023
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:55 – Продолжает ли Англия активно поддерживать Украину?
03:27 – Почему Россия не ликвидирует врагов и предателей в украинском тылу?
14:30– Кому отказ Януковича от подписания соглашения об ассоциации разрушил карьеру в ЕС?
15:58 – О жизни после СВО;
18:20 – В чём заключается экономический интерес ЕС в принятии в свой состав бывших союзных республик?
29:35 – Можно ли считать Ельцина главным виновником событий в Чечне?
31:45– Как был написан Коран?
41:25 – Может ли Алексей Арестович* оказаться в России после СВО?
49:38 – Крымская война 1853 - 1856 годов и СВО: можно ли проводить параллели?
57:35 - Мог ли Запад ввести эффективные экономические санкции против России в 2022 году?
*В эфире упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.
 
ВидеоРостислав ИщенкоСВОРоссияУкраинаЕСКрымская войнасанкцииЕльцинВиктор ЯнуковичВеликобританияАнглияВалерий ЗалужныйКирилл БудановГенри КиссинджерИсторияПрибалтикаГрузияЧечнямусульманеПравославиеРелигия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Российско-украинской войны не существует — Захарова
14:44Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
14:24"Ненависть по национальному признаку": Захарова объяснила, с чем связано возвращение релокантов
14:16Режиссер Константин Харалампидис: Русский солдат всегда кормил с рук детей своих врагов
14:11Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило
13:50Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи
13:31"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву
13:22Йенс Столтенберг, биография
13:11Реджеп Тайип Эрдоган, биография
13:00"Переобувание" главы МО ФРГ, сокращение помощи, вопрос с Залужным. Главное на Украине на 13:00 6 декабря
12:49США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон
12:48Путин и символы арабского мира. Глобальный Юг всё дальше уходит от Украины
12:04Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС
11:59The Washington Post: в поисках виновного в провале "контрнаступа"
11:36Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник
11:19ABC News: Санкции против российских миллиардеров не работают, надо менять подход
11:12Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот
11:09ВСУ вновь выпустили по Белгородской области около 70 снарядов – Гладков
10:20Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
10:04СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
Лента новостейМолния