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Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило

Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило - 06.12.2023 Украина.ру

Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-12-06T14:11

2023-12-06T14:11

2023-12-06T14:11

видео

ростислав ищенко

сво

россия

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ес

крымская война

санкции

ельцин

виктор янукович

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00:55 – Продолжает ли Англия активно поддерживать Украину? 03:27 – Почему Россия не ликвидирует врагов и предателей в украинском тылу? 14:30– Кому отказ Януковича от подписания соглашения об ассоциации разрушил карьеру в ЕС? 15:58 – О жизни после СВО; 18:20 – В чём заключается экономический интерес ЕС в принятии в свой состав бывших союзных республик? 29:35 – Можно ли считать Ельцина главным виновником событий в Чечне? 31:45– Как был написан Коран? 41:25 – Может ли Алексей Арестович* оказаться в России после СВО? 49:38 – Крымская война 1853 - 1856 годов и СВО: можно ли проводить параллели? 57:35 - Мог ли Запад ввести эффективные экономические санкции против России в 2022 году? *В эфире упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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