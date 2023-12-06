https://ukraina.ru/20231206/1051790184.html
Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило
Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило - 06.12.2023 Украина.ру
Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-12-06T14:11
2023-12-06T14:11
2023-12-06T14:11
видео
ростислав ищенко
сво
россия
украина
ес
крымская война
санкции
ельцин
виктор янукович
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00:55 – Продолжает ли Англия активно поддерживать Украину? 03:27 – Почему Россия не ликвидирует врагов и предателей в украинском тылу? 14:30– Кому отказ Януковича от подписания соглашения об ассоциации разрушил карьеру в ЕС? 15:58 – О жизни после СВО; 18:20 – В чём заключается экономический интерес ЕС в принятии в свой состав бывших союзных республик? 29:35 – Можно ли считать Ельцина главным виновником событий в Чечне? 31:45– Как был написан Коран? 41:25 – Может ли Алексей Арестович* оказаться в России после СВО? 49:38 – Крымская война 1853 - 1856 годов и СВО: можно ли проводить параллели? 57:35 - Мог ли Запад ввести эффективные экономические санкции против России в 2022 году? *В эфире упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:55 – Продолжает ли Англия активно поддерживать Украину?
03:27 – Почему Россия не ликвидирует врагов и предателей в украинском тылу?
14:30– Кому отказ Януковича от подписания соглашения об ассоциации разрушил карьеру в ЕС?
15:58 – О жизни после СВО;
18:20 – В чём заключается экономический интерес ЕС в принятии в свой состав бывших союзных республик?
29:35 – Можно ли считать Ельцина главным виновником событий в Чечне?
31:45– Как был написан Коран?
41:25 – Может ли Алексей Арестович* оказаться в России после СВО?
49:38 – Крымская война 1853 - 1856 годов и СВО: можно ли проводить параллели?
57:35 - Мог ли Запад ввести эффективные экономические санкции против России в 2022 году?
*В эфире упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.